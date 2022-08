Dorien (57) liet haar paard inslapen: “Ik wilde Amir nog één mooie zomer geven”

“Hij keek me aan met zijn mooie bruine ogen en ik was op slag verliefd. Door zijn goudkleurige vacht en lichtblonde staart en manen viel hij me meteen op tussen de andere paarden in de bak. Amir, wat prins betekent, deed zijn naam eer aan. Hij was mijn prins. Op de manege werd hij ook wel de jonkheer genoemd. Als zijn soortgenoten mot met elkaar hadden, stak hij zijn neus in de lucht en liep hij parmantig weg; herrieschoppers waren niet zijn cup of tea.

Paardenmeisje

Als kind was ik een enthousiast paardenmeisje met eigen pony, als tiener raakte mijn interesse voor paarden op de achtergrond. Tot ik na vijfentwintig jaar ineens weer zin kreeg om te gaan rijden. Een kennis met paard nodigde me uit om op zijn manege een ritje te maken en daar stond Amir. Hij was eigenlijk te groot voor mijn lengte, maar na tien minuten wist ik: ik wil dit paard.

Amir had al een eigenaresse en zij zocht toevallig iemand die de maandelijkse managekosten en de zorg wilde delen. Graag! De dame in kwestie verdween alleen ineens van de aardbodem. De manege-eigenaar kon haar niet bereiken en ze betaalde ook niet meer haar deel van de kosten. Van haar hebben we nooit meer iets gehoord, maar vanaf dat moment was Amir mijn paard.

Trainen

Een paard hebben is geen hobby maar een way of life. Je bent lekker in de buitenlucht met je dier bezig. Soms zette ik zijn staldeur open en zat ik in het zonnetje met hem een wortel te eten. Amir was mijn alles, hij was altijd blij. Het is nu een jaar geleden dat ik hem moest laten inslapen en ik mis hem nog steeds verschrikkelijk. Ik had niet verwacht dat dit gevoel zo lang zou duren.

Op zijn negentiende begon hij moeilijker te lopen. Het weefsel boven zijn hoeven was aan het aftakelen. Dat gaat nooit meer over en wordt alleen erger. ‘Kijk maar hoe lang hij het volhoudt’, zei de dierenarts. We mochten niet meer lessen of op het strand galopperen en dat wilde hij na verloop van tijd ook niet meer. Ik zag dat lopen steeds pijnlijker voor hem werd en dat was afschuwelijk om te zien. Amir was op. De gedachte om hem te laten inslapen, speelde regelmatig door mijn hoofd, maar ik wilde hem nog één mooie zomer op het grasland geven. Ik besprak mijn plan met de vriendinnen en we besloten om Amir samen nog de winter door te trekken, zodat hij in het voorjaar de weidegang mee kon maken. In mei - als het gras lekker hoog staat - worden ze na een lange winter van stal gehaald en mogen ze voor het eerst de wei op. Net als koeien stormen ze als een tornado naar buiten en gaan helemaal uit hun dak.

Afscheid van Amir

Die laatste weidegang beleefde ik met een dubbel gevoel. Hij was zo blij en ik voor hem, maar ik moest ook huilen en dacht: ja jongen, dit is je laatste keer. Hij heeft nog een mooie zomer buiten gehad en toen kwam D-day. De dierenarts geeft altijd twee data voor het geval je het de eerste keer toch nog niet wilt. Ik hoefde geen uitstel, het moest gebeuren. Het was goed.

We stonden die avond met z’n allen om Amir heen. De dierenarts, mijn vriendinnen en op de achtergrond de bedrijfsleider en eigenaar van de manege, die er altijd bij moeten zijn als een paard wordt geëuthanaseerd. Paarden krijgen eerst een injectie waardoor ze suf worden, hun hoofd naar beneden gaat hangen en ze door hun benen zakken. ‘Draai je maar even om’, zei een vriendin. ‘Dit wil je niet zien.’ Toen hij eenmaal lag, heb ik hem stevig geknuffeld en de dierenarts een knikje gegeven dat het kon beginnen. Toen kwam de grote blauwe spuit, zoals we dat noemen. Ik aaide hem tot zijn hart ermee stopte, legde zijn hoeven goed en nam afscheid. Daarna zijn we naar mijn huis gegaan om een borrel te drinken. Later zou hij opgehaald worden. Daar wil je niet bij zijn, veel te naar om te zien. Amir is uiteindelijk eenentwintig geworden.

’s Middags had ik al een streng haar uit zijn staart geknipt. Sommigen maken er een gevlochten armbandje van, maar ik ben niet zo van de sieraden. Af en toe ruik ik er even aan en denk ik: ja, zo rook jij. Ik ben nog een paar keer naar de manege geweest om op het paard van vriendinnen te rijden, maar ik werd er steeds ongelukkiger. Voorlopig ga ik er niet heen. Ik wil ook geen paard meer. Ik heb zeventien mooie jaren met Amir beleefd en heb mijn hondje Sophie nog. Zij is net een kleine Amir: altijd blij, lief en ze heeft hetzelfde diva-gedrag. Als we buiten voor ons huis zitten en andere honden beginnen hysterisch naar elkaar te blaffen, steekt ze haar neusje omhoog en maakt ze rechtsomkeert naar binnen. Not her cup of tea!”