Elizabeth (47) liet haar borstimplantaten verwijderen: “Siliconendeeltjes zwerven door mijn lichaam”

“Toen ik twaalf jaar geleden koos voor een borstvergroting, had ik nog nooit over de gezondheidsrisico’s van implantaten gehoord. Daar kwam ik jaren later pas achter, toen programma’s, zoals Radar, onderzoek ernaar deden. Een bekende van mij moest destijds ook onder het mes, omdat haar siliconen waren gaan lekken. Ze kwam nauwelijks nog uit bed en voelde zich zo slecht dat ze werd opgenomen in het ziekenhuis. Ik lag daar wakker van. Zou dat mij ook kunnen overkomen? Zij had de PIP-siliconen, ik had siliconen van het merk Allergan. Waren mijn siliconen dus wel veilig? De arts had mij verzekerd dat mijn siliconen niet konden gaan lekken. Hij knipte ze zelfs doormidden om dat te bewijzen. Toch was ik bang dat ik mijn lichaam moedwillig ziek had gemaakt.

Na de geboorte van mijn kinderen koos ik voor een borstvergroting. Ik was heel slank, sportte veel, at gezond en had geen enkele ronding. Van mijn kleine A-cup was na mijn zwangerschappen niets meer over. Mijn figuur zou vrouwelijker zijn met een volle buste. Dit jongenslichaam was het niet voor mij.

Siliconen

De Allergan-siliconen werden als ‘de Ferrari’ onder de protheses verkocht. Ik koos bewust voor deze geruwde implantaten, omdat ze minder complicaties, zoals kapselvorming, zouden geven. De siliconen bleven voor altijd goed op hun plek zitten, werd mij verteld. Eén keer onder het mes, één keer die pijn ondergaan en je hebt dat mooie figuur waarop je zo hoopt. Met een rugzak vol ingewonnen informatie, twijfelde ik nergens meer over.

Na de operatie had ik toch niet meteen dat geluksgevoel, waarop ik hoopte. Mijn borsten vielen wat groter uit dan ik had gedacht. Ik had het liever wat natuurlijker of subtieler gehad. Hoewel dit wel het modebeeld van toen was, schaamde ik mij toch ervoor. Mijn moeder steunde mij ook niet. Ze was erg ongerust. In een gezond lichaam snijd je niet, vond zij. Siliconen zijn niet lichaamseigen, het hoort niet in je lichaam. Had zij misschien toen al een voorgevoel over wat er zou komen?

Knobbel in borst

Vier jaar geleden voelde ik tijdens het douchen voor het eerst een knobbel in mijn rechterborst. De eerste dagen probeerde ik het nog weg te wuiven. Maar toen ik ook pijn erbij begon te voelen, trok ik bij de huisarts aan de bel. Uit een mammografie bleek dat het een goedaardige knobbel was. Toch was ik niet helemaal gerust. Mijn rechterborst werd in de maanden daarna steeds gevoeliger. Er ontstond ook steeds meer kapselvorming rondom deze borst. Ik had er geen goed gevoel bij. Dat onrustige gevoel werd alleen maar erger door de documentaire Moordtieten van Dionne Slager. In die documentaire komt Dionne erachter dat haar protheses lekken, protheses van hetzelfde merk als ik had. Daar schrok ik heel erg van.

Risico's siliconen

Wat zijn dan de risico’s van de Allergan- siliconen die ik heb, vroeg ik me af. Ik googelde me suf en toen ik de woorden ‘lymfeklierkanker’, ‘auto-immuunziekte’, ‘verboden sinds 2019 door het RIVM’ tegenkwam, sloeg de paniek toe. Wat gebeurt er in mijn lichaam? Zwerven er inderdaad allemaal siliconendeeltjes in mijn lichaam rond? Alleen een arts kon mij op dat moment nog geruststellen. Uit een MRI-scan bleek dat er toen niets aan de hand was.

Operatie

Mijn emoties gingen alle kanten op. Het ene moment genoot ik nog heel erg van het mooie figuur dat ik had en het andere moment maakte ik me toch weer zorgen. In dertig procent van de gevallen merk je het niet eens als je siliconen lekken en ben je te laat. Ik wilde mezelf later geen verwijten kunnen maken. Ik heb drie prachtige kinderen, waarvan ik nog heel lang wil genieten. Dus ik besloot: de siliconen moesten eruit.

Daar hangt wel een flink prijskaartje aan. Het weghalen van de siliconen kost al vijfduizend euro. De arts stelde bij mij daarna lipofilling voor. Lichaamseigen vet wordt dan in je borsten gespoten. Dat geeft een heel natuurlijk resultaat en is volgens de arts zonder risico’s. Het is wel een erg pijnlijke ingreep. Het vet wordt namelijk uit je taille en benen weggezogen en de kosten hiervan zijn ook nog eens vijfduizend euro. Maar het geeft mij de mogelijkheid toch iets van een borst over te houden.

Massaclaim tegen farmaceut

Het verwijderen van de siliconen wordt in mijn geval door de zorgverzekeraar vergoed, maar dat is helaas bij een groot deel van de vrouwen niet het geval. Er was mij en deze vrouwen heel veel leed bespaard gebleven, als de farmaceut beter onderzoek had gedaan. Daarom ben ik één van de vijfduizend vrouwen die namens Bureau Clara Wichmann een rechtszaak aanspannen tegen de farmaceut van mijn Allergan-protheses, Abbvie. Het bureau eist negenhonderd miljoen euro aan schadevergoeding. Ik hoop dat farmaceuten in de toekomst beter onderzoek doen naar hun protheses. Het gaat hier om mensenlevens.

Te laat

Tijdens de operatie bleek dat ook ik toch te laat was. De prothese in mijn linkerborst, de borst waarvan ik geen last had, is inderdaad gaan lekken. De siliconen zwerven nu door mijn lichaam. Ze kunnen zich gaan ophopen in mijn hersenen, organen of lymfeklieren. Wat daar de consequentie van is, zal de tijd moeten uitwijzen.”