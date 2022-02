Donderdag kwam Ellen terug naar Nederland voor een afscheidsfeest van een vriendin en nu is het nog maar de vraag of ze dinsdag terug kan vliegen naar Moskou. Ondanks de dreigende situatie wil ze terug naar huis, de plek waar haar zoons en kleinkind wonen en waar ze The Moscow Times runt met haar man.

Agressieve daad

“Er is een groot verschil tussen Putin en de Russen. Dit is een oorlog van Putin, niet van de Russen”, vertelt Ellen. “Ik heb nog geen Rus ontmoet die deze agressieve daad goedkeurt. We hadden niet zien aankomen dat Putin zo ver zou gaan.”

Er heerst niet alleen afschuw, maar ook angst onder het volk. Ouders houden hun hart vast, omdat er veel jonge soldaten naar het front worden gestuurd. “De vereniging van moeders van soldaten zijn in alle staten. Zij en hun partners zijn bang dat hun kinderen omkomen door deze nutteloze oorlog.”

Nieuwszenders in handen van staat

Ook is er een groep die het nieuws bijna niet mee krijgt. Ellen vertelt dat alle nieuwszenders in handen zijn van de staat. “Je ziet daar op televisie geen bloederige beelden van aanslagen. In Rusland noemen ze het een vredesmissie en zouden soldaten met open arme worden ontvangen in Oekraïne.”

De jonge generatie die hun nieuws van social media en Telegram haalt, weet wel beter. Toch durven veel mensen zich niet uit te spreken in Rusland. Ellen vertelt over een demonstratie die donderdag plaatsvond, waarbij iedereen werd opgepakt. “Ook sprak talkshowhost Ivan Urgant zich uit tegen de oorlog. Een dag later werd zijn show gecanceld. Het is moeilijk om dapper te zijn.”

Sancties

Ellen noemt de sancties die Europa tegen Rusland neemt noodzakelijk, maar ze komen ook hard binnen bij de bevolking. “Er is een run op alle banken, omdat je geen cashgeld meer kan krijgen. Het is voor de gewone Rus verschrikkelijk, maar volgens mij interesseert Putin het niet eens als het hele volk tegen hem is.”

Hoe Ellen haar toekomst in Rusland ziet, weet ze nog niet. “Ik neem het zoals het komt. Mijn problemen zijn peanuts in vergelijking met die van de mensen in Oekraïne. De beelden van schuilende mensen op Twitter raken me. Ik hoop dat dit het begin van het einde is, het einde van het regime van Putin.”