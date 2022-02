Esther (44): “Mijn meiden waren 14 en 17 toen ik opnieuw zwanger bleek. Een ongelukje, ik was net overgestapt op andere anticonceptie. Ik kreeg het vreselijk benauwd bij de gedachte aan opnieuw een baby in huis. Die beginjaren met mijn dochters waren mooi en bijzonder, maar ik vond het ook zwaar, dat vastgeketend zijn aan huis. Toen de meiden ouder werden, kwam er steeds meer ruimte voor mijn eigen ontwikkeling. Ik startte een cateringbedrijf. Ik geniet ontzettend van mijn vrijheid, kan zo veel van mezelf kwijt in dit werk. Om in mijn carrière weer een stap terug te doen en helemaal opnieuw te beginnen met luiers en flesjes: ik moest er niet aan denken.

Boek gesloten

Gelukkig was mijn man het daarmee eens. Dat maakte de abortus zelf niet minder moeilijk. Toen ik de echo van de foetus zag, werd ik teruggeslingerd in de tijd. Ik kon me ineens weer zo goed herinneren hoe blij ik was toen ik zwanger was van mijn dochters en hoe bijzonder het was om dat kloppende hartje op de monitor te zien. Ineens stroomden de tranen over mijn wangen. De abortusarts vroeg of ik het wel zeker wist. Ja, dat wist ik, ondanks alle emoties. De dag na de ingreep ben ik samen met mijn man naar zee gereden. Daar hebben we samen even heel bewust stilgestaan bij het verlies. Toen we terug naar huis reden, was wat mij betreft het boek gesloten. Ik sta nog steeds voor 100% achter deze beslissing. Ik geniet van mijn leven, mijn bedrijf en mijn twee grote meiden. Ik heb aan weinig mensen over de abortus verteld, een vriendin veroordeelde me. Ergens begrijp ik dat wel, maar ik heb maar één leven, en dat is van mij.”