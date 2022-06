Esther werd op haar tweeënveertigste oma: “Ze vroegen of ik de oppas was”

“Toen mijn dochter op haar vierentwintigste vertelde dat ik oma zou worden, moest ik keihard huilen. Van geluk welteverstaan, want ik vond het vanaf het allereerste moment helemaal geweldig dat ze in verwachting was. Dat ik zelf pas tweeënveertig was, zag ik eigenlijk alleen maar als een voordeel.

Jong kinderen krijgen

Vierentwintig vind ik niet extreem jong om een kind op de wereld te zetten. Ik was zelf achttien, nog net geen negentien, toen ik mijn eerste kreeg. Dat is wel echt jong, zie ik nu. Ik vond het zelf destijds een goed idee. Ik voelde me al heel volwassen en dacht dat ik wel klaar was voor het moederschap. Als ik daar nu op terugkijk, had ik natuurlijk lang niet de kennis over de wereld die ik nu heb. Mijn ouders moesten destijds ook wel even slikken en wennen aan het idee. Uiteindelijk is het helemaal goed gekomen, toen ze zagen hoe welkom het kindje bij mijn toenmalige partner en mij was en hoe wij allebei ons uiterste best deden om goed voor haar te zorgen. Onze relatie hield helaas geen stand, maar dat had andere oorzaken.

Vooroordelen over jong oma's

In die tijd had ik het meeste moeite met de vooroordelen van de buitenwereld. Echt íedereen heeft z’n oordeel klaar als je op zo’n jonge leeftijd aan kinderen begint. Je wil niet weten hoe vaak ik verbaasde gezichten boven de kinderwagen had hangen. ‘Jij bent zeker de oppas?’ vroegen onbekenden me zelfs out of the blue. Of nog erger: ‘Dat was zeker niet zo gepland?’ Serieus, waar bemoei je je mee, toch? Ik heb me toen voorgenomen om me zelf nooit zo oordelend op te stellen tegenover anderen. Leven en laten leven, iedereen mag zijn eigen keuzes maken. Dat is hoe het hoort, vind ik.

Gezin combineren met studie

Ik was totaal niet verbaasd dat mijn dochter zwanger bleek te zijn. Ze had altijd al gezegd dat ze jong aan kinderen wilde beginnen. Al heb ik haar wel op het hart gedrukt dat ze beter haar studie kon afmaken voordat ze aan kinderen zou beginnen. Ik putte uit mijn eigen ervaring, want ik ben gaan studeren aan de PABO toen ik al 29 was. Dat was niet makkelijk en de studie heeft daardoor vertraging opgelopen. Tussendoor raakte ik zwanger van de jongste, dat maakte het er niet makkelijker op. Zeker toen ik was bevallen had ik soms de grootste moeite om mijn gezinsleven te combineren met mijn studie en een stage. Door die gebroken nachten met een baby moest ik soms mijn best doen om niet in slaap te vallen boven het nakijkwerk van de klas. Mijn dochter heeft naar me geluisterd, want een jaar nadat ze haar studie criminologie had afgerond zette ze een prachtige zoon op de wereld. Inmiddels heeft ze een baan bij de gemeente en lijkt ze dat goed te kunnen combineren met haar gezin.

Oma op je tweeënveertigste

Voordelen over oma worden op je tweeënveertigste heb ik eigenlijk maar weinig gehoord. Er werd weleens een grapje gemaakt door de moeder van een leerling toen mijn dochter net zwanger was. Zo van: ‘Nou, als het zo ver is, dan koop ik een grijze pruik voor je en een soepjurk.’ Maar verder was iedereen eigenlijk vrij enthousiast. Ik woon in een klein dorp en in no time wist iedereen ervan. Pas als mijn man en ik een dagje ergens anders zijn met die kleine, zie je mensen wel eens opkijken als hij ‘oma’ of ‘opa’ roept, maar ons daarover aanspreken doen ze eigenlijk nooit.

Als mijn kleinzoon de hele dag met me op stap wil, doe ik dat met gemak. We gingen bijvoorbeeld laatst een keer een dagje naar een museum met stoomtreinen, dat vindt hij geweldig. Als hij een keer lekker wil ravotten met een bal, doe ik net zo hard met hem mee. Ik kan uren naar hem kijken als hij bezig is met het verplaatsen van steentjes, daar geniet ik enorm van. Het beste amusement dat er bestaat.

Veel energie

Hoe ik het vind om oma te zijn? In één woord geweldig. Ik heb het juist als een groot voordeel ervaren dat ik pas tweeënveertig was toen ik oma werd. Ik voel me fit en ik heb veel energie. Mijn dochter is onlangs naar de andere kant van het land verhuisd. Helaas, want ik vond het heerlijk om een dag in de week op onze kleinzoon te passen en op die manier veel van zijn ontwikkeling mee te krijgen. Ik ben er ook supertrots op, niet voor niets noemde ik mijn webshop Oma Esther.

Dubbel omageluk

Ik denk dat één van de grote voordelen is dat ik me rustiger voel dan toen ik zelf moeder werd. Ik ben een stuk geduldiger, hoef niet zoveel meer van mezelf. Ik maak het omaschap daardoor ook bewuster mee, omdat ik niet hoef te rennen en te vliegen. Een ander voordeel is dat ik niet de ‘moederzorgen’ heb over mijn kleinkind. Mijn dochter belde me laatst bezorgd op omdat hij een ontstoken oogje had, het was weekend en de huisartsenpraktijk was gesloten. Toen ik zelf net moeder was, had ik me daar misschien wel zorgen over gemaakt. Dat heb ik nu niet meer. Door mijn ervaring heb ik meer rust. Ik zei: ‘Dep het oogje maar even met gekookt water en dan komt het vast goed. Mocht het dan nog niet over zijn, dan bel je de huisarts even.’ Het voelt ook heel fijn om op deze manier mijn dochter te kunnen geruststellen en helpen. En mijn geluk kan op het moment niet op, want mijn andere dochter heeft afgelopen week een dochter gekregen. En onze oudste dochter verwacht einde jaar een tweede. Dubbel omageluk.”