Fadoua (33) vluchtte voor haar gewelddadige man: “Er was nog amper iets van me over”

Nadat Fadoua (33) keer op keer is mishandeld door haar man, klopt ze aan bij de vrouwenopvang. Veilig achter een gesloten deur, zodat hij haar niets meer kan aandoen. Nu vangt ze er zelf vrouwen op.

“Omdat ik in de vrouwenopvang terechtkon toen ik was gevlucht voor mijn agressieve man, doe ik daar nu vrijwilligerswerk. Zij hebben me vier jaar geleden zo goed geholpen dat ik iets terug wil doen. Vanmorgen zag ik er een vrouw met haar baby in haar armen. De angst in haar ogen… het was alsof ik mezelf zag. Bang voor de toekomst, bang dat mijn man me opnieuw zou slaan. Had ik maar geweten wat ik toen wist: dat ik uiteindelijk rust zou vinden, samen met mijn dochter in ons eigen huis. ‘Hou vol, het komt goed’, zei ik tegen die vrouw. Ik hoop dat het haar moed gaf.”

Blauwe plekken

“Eigenlijk lijkt elk verhaal van vrouwen in de opvang op dat van mij. Net als ik werden ze door hun partner geïsoleerd, zodat ze niemand hadden om naartoe te gaan. Daardoor ging het mishandelen maar door. ‘Je kon toch gewoon weggaan?’, heeft elk slachtoffer van huiselijk geweld wel eens gehoord. Het lijkt zo makkelijk, maar mensen hebben geen idee waar ze het over hebben. Ik leefde in een gevangenis, waarin ik steeds werd bedreigd. Deed ik in zijn ogen iets niet goed? Dan vielen er klappen, vaak had ik geen idee waarom. Het maakte me onzeker en ik was continu op mijn hoede. Van iemand met veel vriendinnen en plezier in het leven, veranderde ik in een stille en teruggetrokken vrouw. Ik had geen zin meer om mezelf op te maken. Ik deed niet eens meer mijn best om de blauwe plekken in mijn gezicht te camoufleren, want ik ging toch nauwelijks de deur uit. Van mijn man mocht ik mijn vriendinnen niet meer zien, hij dreigde me te slaan als ik dat toch deed. Verder mocht ik ook niet meer werken. Ik moest het huishouden doen en koken, zodat hij geld kon verdienen en kon sparen voor een koophuis. Eigenlijk werd ik een soort slaaf. Ik voelde me steeds kleiner worden, tot er nauwelijks nog iets van me over was.”

Smoorverliefd

“Hij was mijn eerste liefde. Op mijn vierentwintigste werd ik smoorverliefd op hem. Hij woonde bij ons in de straat, daar kende ik hem van. Hij leek een goede en lieve man en mijn familie kende hem ook. Achteraf denk ik dat het misschien geen echte liefde was. In mijn cultuur is het niet normaal dat je als vrouw op jezelf gaat wonen. Ik werkte, had een druk sociaal leven, maar als volwassen vrouw ergens in je eentje gaan wonen, dat hoorde niet. Misschien was hij voor mij een soort uitvlucht, maar daar was ik me toen niet van bewust. Hij was lief, charmant, ik was gek op hem.”

“Alles veranderde toen ik zwanger raakte. Om medische redenen was ik onder controle bij een gynaecoloog. Met twaalf weken zwangerschap had ik mijn eerste controle, waarbij ik werd onderzocht en bloed werd geprikt. Ineens verliet mijn man de spreekkamer. Toen dacht ik dat hij niet tegen bloed kon of zo, maar nu denk ik dat hij het niet kon hebben dat er een kindje op komst was dat belangrijker was dan hij. Híj wilde in het middelpunt van de belangstelling staan en duldde niemand anders op die plek. Kort na dat onderzoek gaf hij me voor het eerst een klap. Ik weet niet meer wat ik dacht, mijn hersenen blokkeerden meteen. Ik was ontzettend verdrietig en geschrokken. Hij ook, want hij zei dat het niet de bedoeling was. ‘Sorry, sorry, sorry’, bleef hij maar herhalen. Maar op een gegeven moment geloofde ik hem niet meer, want daarna mishandelde hij me opnieuw. Tot het een soort van gewoon werd.”

Echt alleen

“Het gebeurde vaak dat ik op de grond viel en hij me tegen mijn bekken en buik schopte, alsof hij ons kind wilde doden. Als ik pijn had of de zwangerschap zwaar vond, zei hij dat ik me niet zo moest aanstellen. ‘Zo veel vrouwen hebben een kind gekregen, zeur niet zo’, zei hij dan. Met mijn vriendinnen had ik inmiddels geen contact meer. Soms vroeg ik mijn moeder en zus om hulp, maar mijn moeder is ziek en oud en mijn zus is haar mantelzorger. Hoe erg ze de mishandelingen ook vonden, ik kon niet bij hen terecht. Ik was niet boos op ze, maar het maakte me wel erg verdrietig. Ik stond er dus echt alleen voor.”

Reddende engel

“Na de geboorte van onze dochter hadden we op een avond ruzie. Terwijl hij onze vier maanden oude dochter vasthield, sloeg hij me tegen de grond. Hij dreigde me dood te maken en ik wist dat hij ertoe in staat was. Godzijdank hoorde de benedenbuurvrouw mij vallen en huilen, en zij belde de politie. Ik kende haar nauwelijks en toch hielp ze me. Ik weet niet wat er was gebeurd als ze niet had gebeld, zij heeft me gered. De politie kwam, nam mijn man mee en er kwam hulp. Eindelijk. Dankzij een man van jeugdbescherming voelde ik me niet alleen. Ook toen mijn man na een taakstraf en contactverbod van drie maanden weer thuis mocht komen, liet de hulpverlener me niet in de steek. Ik was zó boos dat de man die me zo had mishandeld, gewoon weer naar huis mocht en dat ík daar weg moest. Maar ja, het was zijn huis, ik had geen keuze.”

Andere stad

“De hulpverlener regelde dat mijn dochter en ik twee weken bij mijn moeder terecht konden en ging ondertussen op zoek naar een opvangplek voor ons. Dat ik niet de enige vrouw ben die dit overkomt, bleek toen alle opvangplekken in Oranje Huizen (opvang van de Blijf Groep, voor vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld) vol zaten. Maar hij gaf niet op en klopte aan bij het Leger des Heils. Daar hadden ze gelukkig wel iets voor me: een huis waar ook een andere vrouw met haar kind woonde, in een andere stad. Daar hoopte ik tot rust te komen, maar mijn inmiddels ex was super geraffineerd en had uitgezocht waar ik woonde. Keer op keer stond hij voor de deur, gewoon een beetje naar binnen te kijken. Omdat hij me niet bedreigde of aanraakte, kon de politie niets doen. Het voelde zo bedreigend.”

“Hij stuurde me ook telkens berichtjes: waar ik was geweest en wat ik daar deed. Pas veel later kwam ik erachter dat hij mijn telefoon zo had ingesteld dat hij kon zien waar ik was. Toen hij op een dag flipte en de voordeur dreigde in te trappen, moest ik vluchten met mijn dochter. Niet alleen voor onze veiligheid, ook voor de vrouw en haar kind met wie we samenwoonden. Gelukkig was er toen wél plek in een Oranje Huis.”

Gordijnen dicht

“Als ik eraan terugdenk, voel ik weer die steen in mijn buik. Het ging destijds niet goed met me en ik kon alleen maar met de gordijnen dicht op mijn kamer zitten. Meer wilde ik ook niet. Tot Angela in mijn leven kwam, de hulpverleenster die voor mij precies de juiste aanpak had: de stevige. ‘Jij hebt al aan jezelf en je toekomst gewerkt bij het Leger des Heils, dus jij gaat hier ook als eerste weg. Kom op!’ Dankzij Angela volgde ik cursussen. Ik deed ook aan boksen, om al mijn woede eruit te gooien. Ze had gelijk, als eerste van mijn groep ging ik op mezelf wonen.”

“Dankzij urgentie kreeg ik een eigen huis, waar ik nu samen met mijn dochter woon. Elke zaterdag gaat ze een paar uur naar haar vader toe, dat vindt Jeugdzorg belangrijk. Dat snap ik ook wel. Mijn dochter vindt het oké, maar ik geloof niet dat ze hem de rest van de tijd mist. Ze is zes en zegt er niets over, maar ik had haar een start met zo’n gewelddadige vader liever bespaard. Het moeilijke is dat ik door die omgangsregeling contact moet houden met een man die me tot het uiterste heeft getreiterd. Het liefst zou ik hem uit mijn leven bannen, maar hij is haar vader.”

“Mijn ex laat me tegenwoordig met rust. Hij heeft een nieuwe vriendin, dus de aandacht is verlegd. En ook al zou hij het proberen, dan nog krijgt hij geen vat meer op mij. Door alle trainingen en therapie die ik heb gehad, ben ik weerbaar. Samen met mijn dochter heb ik een fijn leven, in ons eigen huis. Er is rust en dankzij therapie heb ik van mezelf leren houden. Dat laat ik een man nooit meer veranderen.”

Fadoua wil liever anoniem blijven. Met dank aan Blijf Groep, blijfgroep.nl.