“Toen ik twee jaar geleden las dat de stichting Samen naar de kliniek abortusbuddy’s zocht, was ik in eerste instantie verbaasd. Bij Nederlandse klinieken staan toch helemaal geen demonstranten? Jawel, ook hier worden bezoekers van de abortuskliniek wekelijks geïntimideerd door demonstranten. Ze delen flyers uit, spreken mensen aan of staan er met een grote bus met spandoeken waarop staat ‘abortus is moord’ of foto’s van volgroeide foetussen. Eén van de vrijwilligers van de stichting maakte dit zelf mee toen ze een afspraak had voor een abortus. Ze werd uitgemaakt voor moordenaar. Ik schrok er zo van dat mensen op deze manier worden beperkt in hun keuzevrijheid, dat ik geen moment aarzelde en me aanmeldde als buddy. Er waren binnen no time drieduizend aanmeldingen, kennelijk dachten meer mensen er zo over. Ik denk dat ik gekozen ben omdat ik empathisch ben en omdat ik als zzp-er flexibel ben. Want vaak wordt een afspraak op korte termijn ingepland.

De vrouwen hebben vaak niemand anders

Ik kan absoluut niet tegen onrecht, dat zit in mijn karakter. Het is ook een kleine moeite om met iemand mee te gaan en daarmee kan ik een wereld van verschil maken. Deze vrouwen hebben vaak niemand anders om mee te vragen naar zo’n ingrijpende afspraak. Die eenzaamheid op zo’n kwetsbaar moment raakt me enorm. Eén op de vijf vrouwen heeft een of meerdere keren in haar leven te maken met een abortus, maar nog steeds is het een enorm taboe. Vaak ben ik als buddy de enige die ervan weet. Dat is toch heel verdrietig?

De abortusbuddy zorgt dat het niet escaleert

Voordat ik begon als buddy heb ik een cursus geleerd hoe ik het beste met demonstranten bij een abortuskliniek kan omgaan. Hoe ik ervoor zorg dat de boel niet escaleert? Dat doe je door tussen de zwangere vrouw en de demonstrant in te blijven staan en bijvoorbeeld te zeggen: ‘Je komt te dichtbij en ik wil dat je afstand neemt.’ Gelukkig is het bij mij nog niet zo ver gekomen dat ik oog in oog kwam te staan met een demonstrant, maar ik hoor wel van andere vrijwilligers dat het ze is overkomen.

Tijdens de cursus was er ook voorlichting van een abortusarts, maar ik houd me tijdens een afspraak met een buddy nooit bezig met de medische kant van de ingreep. Ik ben geen hulpverlener, daar zijn artsen in de kliniek voor. Ik zorg alleen dat ze veilig en rustig de kliniek in en uit kunnen gaan. Voor de afspraak in de kliniek heb ik meestal even telefonisch contact met de degene met wie ik mee ga. Op de dag van de afspraak zelf drinken we van tevoren wat, als daaraan behoefte is. Dat neemt meestal de eerste zenuwen wel weg. Ik heb geen oordeel en ze hoeven mij ook niet te vertellen waarom ze deze keuze hebben gemaakt. Ik blijf een wildvreemde, wat een bezoeker over z’n persoonlijke situatie kwijt wil, is aan hen. Tijdens de afspraak gaat mijn buddytaak even op pauze. na de afspraak ben ik er weer om diegene op te halen. Soms duurt het maar even, soms een paar uur. Na die dag appen we misschien nog een keer over hoe het gaat, maar er blijft geen contact, ook uit privacy-overwegingen.

Het kan iedereen overkomen

Ik ben geen ervaringsdeskundige, ik heb zelf nooit een abortus hoeven meemaken. Maar sinds ik dit werk doe, voel ik des te meer hoe ingrijpend het kan zijn. Ik leef mee met de mensen die ik begeleid en heb na zo’n afspraak vaak de behoefte om even te kletsen met vrienden over andere dingen. Zo’n dag blijft toch indruk op me maken. Iedereen kan in zo’n situatie terechtkomen en niemand wil ongewenst zwanger raken. Ook in mijn eigen omgeving heb ik het nu een paar keer gehoord. Dat wordt toch eerder met me gedeeld, nu mensen weten dat ik dit werk doe.

Abortus staat in het wetboek van strafrecht

Abortus staat in Nederland nog steeds in het wetboek van strafrecht. Belachelijk. Niemand zou iets te zeggen moeten hebben over een medische ingreep waarvoor je zelf kiest. Ik ben zelf absoluut niet bang voor de anti-abortus-activisten, maar ik weet wel hoe intimiderend ze kunnen zijn. Dat heb ik zelf ervaren toen ik een keer een interview had gegeven. Mijn inbox stroomde vol haatbetuigingen. Ik zou me schuldig maken aan kindermoord. Het is voor mij de bevestiging dat ik goed werk doe. Ik heb liever dat ik die intimidatie opvang, dan iemand dat moet doen op zo’n kwetsbaar moment. Leuk is het nooit, maar ik kan het misschien wel dragelijker maken.”