Farida (52) heeft een hekel aan haar schoondochter: “Zorgen dat ze het zélf leuk heeft, dáár is ze goed in”

“Zes jaar geleden kwam Anouk in ons leven, als de nieuwe vriendin van onze zoon Bram. Hij was happy en mijn man en ik waren ook best blij met haar, al vonden we haar ook wel véél. Ze wilde meteen overal bij zijn en aan meedoen.

Bram en zij gingen in razend tempo van samenwonen naar trouwen en een huis kopen. Dat moest een beetje worden opgeknapt en in die periode kregen we een andere Anouk te zien. Die Anouk was nooit tevreden, wilde nergens voor betalen en vond het de normaalste zaak van de wereld dat iedereen in zijn vrije tijd gratis voor hen aan de slag ging. Mijn man kluste wekenlang in het huis en kreeg regelmatig kritiek op het geleverde werk. Voor iemand die ik niet had leren kennen als erg hulpvaardig en die zelf vooral door haar telefoon stond te scrollen, vond ik het nogal brutaal. Mijn man was er toen ook helemaal klaar mee. ‘We gaan een beetje afstand houden’, zei hij. ‘Anders wordt het geheid ruzie.’

Zorgen dat ze het zelf leuk heeft, daar is Anouk goed in. Ze is iemand die net lang genoeg ergens werkt om voor van alles in aanmerking te komen en zich dan maandenlang ziek meldt met iets vaags, om haar dagen met Netflix door te brengen. Dat is niet het arbeidsethos waarmee mijn man en ik een eigen zaak hebben opgebouwd en ook zeker niet wat we onze kinderen hebben meegegeven.

Niet stofzuigen, wel naar het tuincentrum

Als ik eens voorzichtig bij Bram polste of ze inmiddels weer aan de beterende hand was, was dat volgens hem niet het geval. En dan vroeg hij aan mij of ik niet eens wilde helpen schoonmaken om haar een beetje te steunen. Ik had Anouk naar het tuincentrum zien fietsen en vertelde hem dat iemand die daar een uur kan rondsjouwen ook wel met een stofzuiger door het huis kan lopen. Daarvan had ik meteen spijt, want hij trok partij voor haar en na die aanvaring was het ongemakkelijk tussen ons. Het voelde rot, omdat ik op mijn beurt dacht hoe het voor hem moest zijn om álles te moeten doen.

Ik ben vermoedelijk de enige oma die haar vreugde moest faken toen ze vertelden dat er een kleinkind op komst was. Niet dat ik geen oma wilde worden, maar het eerste wat ik dacht was: ‘Nu zitten we voorgoed aan die vreselijke vrouw vast.’ Vermoedelijk vindt ze mij even vreselijk. Ik ben dat mens dat daar niet in huis wil komen helpen. Oppassen wil ik ook al niet. Anouk werkte op dat moment weer even en was er zonder overleggen vanuit gegaan dat ik me wel over de baby zou ontfermen. Ik werk meer dan fulltime en wil best in geval van nood bijspringen, maar niet stelselmatig drie dagen in de week.

Ik heb dat één keer gedaan. Toen hadden ze de vaat en een enorme strijk voor me achtergelaten, met ook de receptkaart van hun maaltijdbox op het aanrecht. Alsof ze wilden zeggen: ‘Kook meteen even voor ons.’ Dat passief-agressieve, ik kan daar niet tegen. Ik heb het ook allemaal niet gedaan, ze hebben allebei een goed inkomen waarvan ze best huishoudelijk hulp kunnen inhuren.

Ze kletst dolgraag over zichzelf

Zo bouwden de spanningen zich op. Ik vond haar een verwende jonge vrouw die in alles haar zin kreeg, puur omdat het makkelijker was dan tegengas te geven. Zij vond mij kil, hoorde ik via via. Vermoedelijk terecht, ik droomde niet voor niets in stilte van een scheiding. Daar ben ik niet trots op, maar het is wel de waarheid. Het nare was dat ons moeizame contact ook een wissel trok op onze relatie met Bram. Die wilde loyaal zijn aan zijn vrouw en liet zich steeds minder vaak zien. Waardoor ik nog meer aan mezelf ging twijfelen: misschien waren mijn man en ik wel heel akelige schoonouders?

Om de boel niet verder te laten escaleren, probeer ik nu zo neutraal als Zwitserland te zijn. Als ze hier zijn, ga ik niet in discussie, al erger ik me dood. Ik toon belangstelling, al hoeft dat niet want ze kletst toch al dolgraag over zichzelf. Ik probeer de droom van een leuke relatie met mijn volwassen kind naar beneden bij te stellen. Hij is helemaal in haar verdwenen, hij pikt alles. Ik vrees dat hij niet eens de ballen zou hebben om te scheiden, als het erop aankwam. Het is zijn keuze, we hebben het te respecteren. Het is onze keuze om er stress over te hebben en ons erover op te winden of het zoveel mogelijk los te laten. Zoals het ook onze keuze is om toch een min of meer normaal contact te onderhouden, om hem en onze kleinzoon niet helemaal kwijt te raken. Maar het verdriet dat ik hierover heb en de frustratie die ik erbij voel – het vreet aan me. Ik wens het niemand toe.”

De namen zijn om privacyredenen veranderd.