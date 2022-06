Femke (45): “Als filmjournalist versloeg ik het filmfestival in Cannes, een buitenkansje. Er lopen allerlei beroemdheden in het wild rond, zo voelt het tenminste. Achter de schermen krijg je nauwelijks iets mee van de rode lopers, glitter en glamour, maar je zit dicht bij het vuur. Zo botste ik bijna tegen Robert De Niro op.

De laatste dag zat ik in een filmzaal naast een Franse acteur: Gabriel. We dronken koffie en wisselden nummers uit. Later die avond gingen we iets drinken. Het voelde vertrouwd en ik was helemaal op mijn gemak bij hem. De volgende dag zou ik naar Antibes gaan voor een week vakantie. Ik vroeg: ‘Ga je mee?’

Dat zou ik in Nederland echt nooit doen, maar door die Cannes-vibe voelde ik me een vrouw van de wereld en had ik meer lef dan normaal. Hij zei nog ‘ja’ ook. Drie dagen later haalde ik hem op van het station in Antibes. We brachten de dag door op het strand en hij ging mee naar de B&B waar ik logeerde. We genoten van het weer, het eten en elkaar.

Spontaan & ondernemend

Na deze romantische mini-vakantie spraken we nog een paar keer af in zijn woonplaats Parijs en in Brussel. Ik ontmoette zijn vrienden, allemaal heel kunstzinnig. Iedereen was superaardig en ook nog eens interessant. We bezochten feestjes, gingen naar etentjes en exposities.

Maar langzaam doofde onze relatie, als je het zo al noemen mag, uit. Het was te los-vast, hij was wat ouder dan ik, het ging nergens naartoe.

Ik ben benieuwd hoe het met hem gaat. Af en toe mis ik hem, nou ja, niet hem, maar wel zijn manier van leven en hoe ik toen zelf was. Hij was ondernemend, spontaan, had een rijk sociaal leven, en ik liftte met hem mee. Mijn eigen leven is toch echt een stuk saaier.”