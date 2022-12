Florine (35): “Woedend verbrak ik radicaal onze hechte vriendschap van zes jaar”

Aan de hechte vriendschap van Florine (35) en Shanti (34) kwam een einde toen Shanti een relatie kreeg en geen tijd meer had voor haar beste vriendin. Ze vertellen beiden hun kant van het verhaal.

Redactie Getty Images

Florine: “Zes jaar lang waren we beste vriendinnen die alles samen deden. Dat veranderde toen ik een vriend kreeg. Shanti was op dat moment net vrijgezel en woonde samen met haar twee kinderen. Zij kon alleen in het weekend afspreken, maar dan wilde ik bij mijn vriend zijn, die zestig kilometer verderop woonde. Er ontstonden irritaties over en weer en er was veel onbegrip aan beide kanten. Normaal gesproken verwateren vriendschappen als je in een andere levensfase belandt, maar in dit geval verbrak ik onze vriendschap radicaal. Ik was zo boos. Alle foto’s die ik van ons in huis had staan, moesten weg en ik ontvriendde Shanti op sociale mediasites. Toch knaagde de radiostilte aan me. Shanti was altijd mijn uitlaatklep. Ik zei regelmatig tegen mijn vriend dat ik haar miste, maar vond dat zij de eerste stap moest zetten voor een hereniging. Uiteindelijk won het gemis het van mijn koppigheid, toen ik zwanger was en ik via de Facebook­pagina van Shanti’s nicht zag dat Shanti ging trouwen. Zulke belangrijke gebeurtenissen in ons leven móesten we weer delen.”

Shanti: “Ik voelde me gepasseerd door Florine toen ze alleen nog maar oog had voor haar vriend. En ik was zwaar gekwetst dat ze me van Hyves af gooide. Als iemand mij vroeg hoe het met Florine ging, reageerde ik altijd bits: ‘Hoe moet ik dat weten? Ik ben al heel lang niet meer met haar bevriend!’ Als het aan mij had gelegen, had ik nooit meer contact gezocht. Daar ben ik star in. Dus toen Florine mij twee jaar geleden een geboortekaartje stuurde met het verzoek elkaar weer te zien, reageerde ik vrij koeltjes. Pas tijdens onze gesprekken rea­liseerde ik me hoezeer ik een vriendin als Florine had gemist. Ooit verloor ik na een zwangerschap van twintig weken een kind en merkte ik dat je soms meer steun hebt aan een vriendin dan aan een partner. Het maakte onze band hecht en Florine vergat die datum ook nooit. Gelukkig is het nu weer als vanouds tussen ons. Onze vriendschap heeft zelfs een diepere laag gekregen. We hoeven elkaar niet meer wekelijks te zien om te weten dat we er voor elkaar zijn.”