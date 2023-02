Francisca (45) is één van de 174.000 Nederlanders die vorig jaar emigreerden: “Ik wilde na de coronacrisis naar een ander leefklimaat”

Niet eerder verlieten zoveel mensen Nederland als in 2022. Vorig jaar emigreerden 174.000 mensen, bijna 30.000 meer dan het jaar ervoor. Ook de 45-jarige Francisca pakte in november 2022 haar biezen en twee katten om met haar vriend in Spanje te gaan wonen.

Birgit Roobol Studio Lin Maakt

Tot haar dertigste woonde Francisca in de Betuwe. Haar leven was stabiel: ze had een relatie en een eigen bedrijf. Op papier was alles prima, maar in werkelijkheid voelde dat toch anders. Haar relatie liep op de klippen, ze had geen plezier meer in haar werk als accountant en ze kwam in een burn-out terecht. “Mijn werk putte me uit. Lange dagen, veel stress en slechte voeding.” Francisca was moe en totaal niet blij met zichzelf. Vanuit die positie besloot ze aan zichzelf te gaan werken en gooide ze het roer om.

Ze viel af, vond een nieuwe liefde, verhuisde voor hem naar Oud-Beijerland en startte daar haar eigen bedrijf als orthomoleculair therapeut en hormoon- en gewichtexpert. “Ik coach vrouwen, geef een opleiding en biedt een online programma aan.” Door haar leven anders in te richten, ontstond er ineens ruimte voor een nieuwe droom: emigreren naar Spanje.

Een Spaanse droom

Francisca en haar vriend Marcel kwamen al jaren graag in Spanje. Haar schoonouders (nu helaas overleden) waren al eerder geëmigreerd naar de Spaanse zon en tijdens iedere vakantie aan de Costa voelden Francisca en Marcel zich daar helemaal thuis. “Het leven is superleuk in Nederland. Mijn werk, onze vrienden en familie zijn hier, maar toch wilde ik iets anders. Een nieuw avontuur. We wilden ook gewoon ervaren hoe het is om in een nieuw land te gaan wonen.”

Alsof ze een seintje van het universum kreeg, voelde Francisca op een ochtend dat alles anders was. “We hadden een koophuis en dit was hét moment om ons huis goed te verkopen. Dat ging trouwens supersnel, we hebben veel geluk gehad.” Ondertussen ging ze samen met Marcel regelmatig naar Spanje om daar huizen te bezichtigen. “We beseften al snel dat een huis kopen in Spanje heel anders gaat dan in Nederland. Je kunt een prachtig plekje kopen, maar dat is vaak nog zonder water of elektra. We merkten ook dat het beeld van ons ideale huis steeds weer een beetje veranderde, daarom huren we nu een huis in Gata de Gorgos, in de gemeente Dénia. Dan kunnen we vanuit daar rustig zoeken en alvast wennen aan het Spaanse leven.”

Hoewel Francisca aan alles voelde dat dit hun bestemming was, werd ze in de aanloop naar de verhuizing regelmatig ’s nachts wakker. “Ik dacht dan: wat gaan we in hemelsnaam doen?! Maar aan de andere kant: wij hebben beiden geen kinderen, alleen twee katten om rekening mee te houden. Wat is nou het ergste dat er kan gebeuren? Na een paar weken in Spanje gleed alle stress van me af. We voelen allebei dat dit goed is.”

Werken in Nederland, wonen in Spanje

Als hormoonexpert heeft wonen in Spanje veel voordelen. “De vitamine D, het lekkere eten. Maar dat is natuurlijk niet de reden dat we zijn geëmigreerd. Het voelde gewoon als hét moment om alles om te gooien en onze droom te verwezenlijken. De coronacrisis, de maatregelen, de prijsstijgingen, ik wilde na dit alles naar een ander leefklimaat.”

In Nederland leefde Francisca heel erg in een bepaald ritme: opstaan, werken, eten, naar bed. “Nu ik in Spanje woon ervaar ik veel meer rust. Ik werk nog steeds, maar wel relaxter. Ik plan mijn tijd ook heel anders in en neem meer rust tussendoor. Dat moet ook wel, want hier zijn de winkels bijvoorbeeld ’s middags dicht.”

Haar werk is grotendeels online, dus dat kon ze moeiteloos voortzetten in Spanje. Om de twee maanden gaat ze voor een aantal dagen terug naar Nederland, voor werk en om familie te bezoeken. “Het is heel fijn om dan weer even in Nederland te zijn, maar in die dagen rijd ik van hot naar her. Dat is logisch, want ik wil mijn tijd in Nederland optimaal benutten. Maar je wordt dan wel meteen weer die ratrace ingezogen. Als ik in Nederland ben, mis ik Spanje. Dat is nu echt mijn thuis.”

Het bijzonderste van emigreren vindt Francisca het buiten je comfortzone gaan. “Nieuwe dingen leren, andere mensen ontmoeten, mijn wereld een stukje groter maken. En wie weet denk ik over tien jaar: ik ga het weer helemaal anders doen en emigreren we weer naar een andere bijzondere plek. Ik houd van avontuur.” Maar voorlopig blijven ze in Spanje. “We willen ons hier echt settelen. Bovendien is één van mijn dromen retraites geven, en dat kan hier perfect. Ik zeg nooit nooit.”