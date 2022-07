“Niemand begreep in eerste instantie waarom we ons comfortabele koopappartement verlieten voor een vrijstaande bungalow met grote tuin aan de andere kant van het land. Sommige vrienden dachten dat het een bevlieging was. Wie gaat er na zijn zeventigste in een groter huis waar méér werk aan zit wonen? Weg van onze kinderen en vrienden bovendien. Maar mijn partner en ik zijn allebei fit en ik miste een tuin enorm. Ook al hebben we er bijna tien jaar gewoond, ik voelde me vaak opgesloten in dat appartement in de Randstad, op de zesde verdieping.

Vanaf het moment dat we binnenstapten in die bungalow, op twee uur rijden van ons oude huis, voelde het goed. Inmiddels wonen we er een jaar. We wandelen en fietsen veel in de groene omgeving, en gelukkig stappen de kinderen en vrienden graag in de auto om langs te komen. Meestal meteen voor een heel weekend, omdat het zo ver weg is. Ik vind het alleen maar gezellig, die logeerpartijen. Omdat we onze koopflat met gigantisch veel winst hebben verkocht en verruild voor een huurhuis, hebben we er financieel nog nooit zo goed bij gezeten. Ik ben hier domweg gelukkig en die seniorenflat kan altijd nog.”