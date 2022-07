Het móét, het kan niet anders. Als een bandje speelt deze zin af in haar hoofd, de avond voor het afscheid. Ze kijkt naar haar drie kinderen (4, 11 en 14 jaar). Daar staan ze, de liefdes van haar leven. Voor hen is het een avond zoals alle andere. Voor hun moeder is het dat niet. Want wat haar kinderen niet weten en zij wel: over een paar uur laat ze alles in haar leven achter. Haar ogen worden nat. De laatste keer naar bed brengen, het laatste verhaaltje voorlezen voor het slapengaan. Het is een ongekend gevecht tegen de tranen. De laatste keer gedag zeggen als de kinderen naar school gaan in de vroege ochtend. Haar 4-jarige dochter klampt zich aan haar vast, huilt. Alsof ze het weet. Hou je in, Halime. Hou je in. Als de voordeur dichtslaat, legt ze haar afscheidsbrieven neer. Voor iedereen eentje. Ze stapt in de auto en rijdt weg. “Ik denk niet dat het in woorden te vatten is hoe ik me toen voelde.”

Dit is het verhaal van de 54-jarige Halime uit Dordrecht, die op haar achttiende werd uitgehuwelijkt aan haar neef en die zich wist te bevrijden van dat juk: “In mijn beleving begint mijn leven nu pas écht. Ben ik 18 jaar en zeg ik: kom maar op met dat leven. In werkelijkheid ben ik natuurlijk een vrouw in de overgang.”

Strafmaatregel voor doodongelukkige zus

Halime werd geboren in Rotterdam, als kind van een Nederlandse moeder en een Turkse vader. “Mijn ouders hadden elkaar daar ontmoet. Mijn vader was uitgehuwelijkt in Turkije, maar kwam naar Nederland omdat mijn zus een afwijking had aan haar voeten en hij geld wilde verdienen voor de operatie. Hij werd toen verliefd op mijn moeder en trouwde met haar. Vrij snel daarna, negen maanden later, was ik er.”

Halime Yarba werd uitgehuwelijkt Beeld Fotomontage AD | Maartje Brockbernd

Al zolang Halime zich kan herinneren, wist ze dat ze zou worden uitgehuwelijkt aan haar neef. “De zoon van de broer van mijn vader. Mijn oudere zus was ook uitgehuwelijkt en omdat zij op een gegeven moment ging trouwen, wist ik dat het geen grapje was. Bovendien was ik met het idee opgegroeid. Zo van: dit is een stoel, dit is een boek en dít is de man met wie je later trouwt. Onbewust wordt het heel gewoon.”

Al was het soms wel ‘gek’ als ze het uitlegde aan mensen om haar heen. “Toen ik stage liep in een apotheek bijvoorbeeld, ik was 16 jaar, kwam het weleens ter sprake. Dan merkte ik dat mensen het raar vonden. En ja, ik voelde wel dat ik het niet wilde, maar wist dat ik er niet tegenin kon gaan. Mijn zus was het voorbeeld: zij was na haar uithuwelijking na een jaar gescheiden, ze was doodongelukkig. In Turkije hebben ze als strafmaatregel haar paspoort afgepakt. Ze heeft nooit meer terug kunnen keren naar Nederland.”

‘Mijn hoofd schreeuwde nee, maar ik zei ja’

Een schrikbeeld voor Halime, die niet alleen de Turkse taal niet sprak en de cultuur niet echt kende, maar ook het leven daar niet gewend was. Niet dat dat voor haar leven in Nederland wel gold: “Ik werd heel beschermd opgevoed. Ik mocht naar school, maar voor de rest nergens naartoe. Omdat ze bang waren dat ik mijn maagdelijkheid zou verliezen. Dat werd heel belangrijk gevonden, het is gekoppeld aan de eer van de familie.”

Twee maanden voor haar negentiende verjaardag ging ze met haar vader naar Turkije, om te trouwen met haar neef. “Mijn moeder wilde niet mee. Ze zei dat ze zich alleen maar zou ergeren aan de gang van zaken en dat ze dan toch niks voor me kon doen, me niet kon helpen. Het was vaag, ze stelde zich heel ondergeschikt op. Dat deed ze altijd in het huwelijk met mijn vader. Tegelijkertijd was ze een heel intelligente vrouw. Ze werkte als onderwijzeres op een kleuterschool, maar als je het mij vraagt, had ze veel meer kunnen doen.”

Halime herinnert zich nog goed hoe het was, die dagen daar. Verwarrend en traumatisch. “Ik wist steeds niet waar we naartoe gingen, mij werd niets verteld. Ineens zaten we dan in het stadhuis, om te trouwen voor de wet. Ik weet nog dat het vrijdag de 13e was. De ambtenaar van de gemeente vroeg in het Engels of ik wel wist wat ik kwam doen en of ik het wel wilde. Mijn hoofd schreeuwde nee, maar ik zei ja.”

Ze kende haar neef niet. “Ik zag hem eens in de drie tot vier jaar op vakantie in mijn jeugd. Ik vond hem op zich wel aantrekkelijk, al was-ie een kop kleiner dan ik, dat vond ik vervelend. Ik geloof dat ik hem wel leuk vond, ja.”

Uitgehuwelijkt en verplichte ontmaagding

Na het trouwen voor de wet, moesten ze trouwen voor het ‘geloof’. “Dat was heel gek, want ik mocht er zelf niet bij aanwezig zijn. Ik moest mijn vader machtigen en maar ergens wachten tot hij terugkwam. Er mochten geen vrouwen aanwezig zijn bij de voorganger uit de stad Batman, waar wij waren.”

Het ergste moest nog komen. De huwelijksnacht. De verplichte ontmaagding, die moet worden bewezen met een ‘lapje bloed’. “Het is de gewoonte dat bruid en bruidegom alleen gelaten worden. Van de stress werd ik denk ik ongesteld, dus de eerste nacht ging het niet door. Het is zo gek, dan lig je in bed met iemand die je totaal niet kent, je spreekt elkaars taal niet en dan moet je ook nog zeggen dat je die nacht geen seks kunt hebben. Ik weet nog dat ik water wilde drinken, naar de keuken liep, het licht aandeed en schrok, omdat het er stikte van de kakkerlakken. Die schoten door het licht alle kanten op. Dat was voor mij een realisatiemoment: ik kan niet meer terug, ik kan geen kant meer op.”

Pas de vierde nacht lukte het, de ontmaagding. “Heel raar. Ik had aangegeven dat het kon. Hij ging slapen, maakte me later wakker en toen deed hij het. Ik liet toen aan mijn schoonmoeder het lapje met bloed erop zien. Oneerbiedig en onmenselijk. Ik had de Nederlandse blik, ik was hier opgegroeid, dus ik vond alles schokkend. Groter dan deze hel wordt het niet, dacht ik.”

‘Tot hier en niet verder’

Ze verhuisden naar Nederland en trokken bij Halimes ouders in. “Een van de redenen waarom ik niet in verzet ging tegen het huwelijk, was omdat mij was beloofd dat wanneer ik eenmaal getrouwd was, ik wél dingen mocht doen buiten de deur. Uit eten, naar de bioscoop. Het was nogal een teleurstelling dat mijn man daar helemaal niet op zat te wachten. Hij was ongelukkig, wilde niet naar Nederland, niet met mij trouwen, sprak de taal niet, was in een wildvreemd land. We zaten eigenlijk een beetje in hetzelfde schuitje, dus daar vonden we elkaar wel in.”

Met het verschil dat Halime heel erg de drang had er iets van te maken. “Ik wilde gewoon zo gelukkig mogelijk zijn. Maar na een aantal jaar werd wel duidelijk dat hij er niet zo in stond. Dat hij het allang had opgegeven.”

Trouwfoto van Halime Yarba Beeld Maartje Brockbernd

Ze kregen kinderen. Ondertussen leefden ze min of meer langs elkaar heen. “Hij werkte en als hij thuiskwam, keek hij vanaf de bank naar sportprogramma’s en journaals. De kinderen waren voor hem vooral lastig, daar bemoeide hij zich niet mee. Tussen ons was niks, geen liefdesband. Ik nam hem steeds meer kwalijk dat hij er zijn best niet voor deed. Dat had invloed op de kinderen, er hing geen fijne sfeer in huis. Ik heb me zeventien jaar lang heel erg verloren gevoeld en kreeg steeds meer het gevoel dat ik mezelf kwijtraakte. Dat wie ik ben, er niet mocht zijn.”

Dit bereikte een hoogtepunt in 2003. “Toen was ik 36. Ik werd voor het eerst in mijn leven verliefd. Ik snákte naar aandacht en liefde. Toen dacht ik: tot hier en niet verder.”

Onvermijdelijk, ondraaglijk leed

Die liefde beklijfde niet. Daar ging het ook helemaal niet om. Waar het wél om ging: Halime realiseerde zich dat ze ook gelukkig kon zijn. “Maar ik was heel erg bang voor eerwraak. Mijn vader was een agressieve man. Na een poosje heb ik contact opgenomen met de huisarts en het maatschappelijk werk. Samen met hen ben ik gaan kijken naar de beste oplossing. Dat was nódig, want ik was goed de weg kwijt in die tijd. Ik was eigenlijk niet goed in staat om knopen door te hakken, terwijl ik juist toen de belangrijkste beslissing van mijn leven heb genomen.” Om weg te gaan.

De dagen voor haar vertrek was in álle chaos, verdriet en ellende één ding glashelder: de kinderen moeten blijven waar ze zijn. “Als ik ze mee had genomen, had het de situatie alleen maar erger gemaakt, hadden mijn ouders nog heftiger gereageerd, en vooropstaat dat het voor de kinderen veel schadelijker zou zijn geweest.”

Toen ze haar kinderen verliet, wist ze niet hoelang ze hen niet meer zou zien. Ondraaglijk leed, maar niet te vermijden. “Ik dacht: als ik een veilige basis voor mezelf heb gecreëerd, komt alles op zijn pootjes terecht. Ik dacht dat dat drie maanden zou duren, maar het duurde drie jaar.”

Halime ging van opvanghuis naar opvanghuis, in afwachting van een eigen plekje. “Het duurde vier maanden voordat ik de kinderen voor het eerst weer zag. Ik mocht ze niet zien van mijn ouders. Zij deden erg hun best hen tegen mij op te zetten. Zeiden dat ik een slechte moeder was, niet van ze hield en ze daarom in de steek had gelaten.”

Bijzondere vriendschap met ex

Als een klein wonder ontstond juist op dat moment een heel speciale band tussen Halime en haar ex. “Hij bracht de kinderen stiekem bij me. En toen ik financieel aan de grond zat, bracht hij een tas met boodschappen. Er is zo’n bijzondere vriendschap ontstaan, dat de zeventien jaar ellende als sneeuw voor de zon wegsmolt. Ik voel nu vooral dankbaarheid. Nee, geen haat. Dat heb ik nooit gevoeld. Hij was net zo goed slachtoffer als ik. En het is heel bijzonder dat hij opzij heeft kunnen zetten dat ik eigenlijk ook het eergevoel van zijn familie heb aangetast door weg te gaan. Dat het hem allemaal niet zo boeide wat iedereen ervan dacht, maakte dat ik kon overleven.”

Boek en toneelstuk

Nu woont Halime in een fijn huis in Dordrecht. Een plekje voor haar alleen, waar zij haar eigen regels bepaalt. Een relatie heeft ze momenteel niet. “Daar sta ik zeker wel voor open.” Met haar kinderen heeft ze een heel goede band. “Ze hebben begrip voor de situatie. Ik heb er een boek over geschreven. Dat heb ik samen met mijn middelste dochter gelezen. Met haar werk ik zelfs samen. We geven een keuzevak op de hogeschool in Rotterdam, doen samen theater. Ik heb een toneelstuk gemaakt van mijn verhaal en zij speelt mij. Zij geeft mij als het ware een stem.”

Ze vindt het belangrijk haar verhaal te doen. “Toen ik stage liep bij de apotheek, vlak voor mijn uithuwelijking: dát was het cruciale moment geweest om hulp te krijgen. Die was er toen niet, zoals die er nu wel is. Terugkijkend had ik heel graag zelf de regie gehad, in ieder geval graag iemand gehad die met me mee zou denken en alles op een rijtje zou zetten. Ik had niet het gevoel dat er echt een keuze was. Dat het een optie was om nee te zeggen.”

Voorbeeld van hoe het níét moet

Het keuzevak dat ze samen met haar dochter geeft, gaat dan ook over ‘je eigen keuzes maken’. “Mijn dochters zijn niet zoals ik, gelukkig. Ze zijn heel mondig, zeggen ‘nee’ als ze iets niet willen. Wat dat betreft heb ik ze een voorbeeld gegeven van hoe het níét moet. Door het weggaan, is er een cyclus doorbroken, een cirkel van tradities. Met leerlingen ga ik vaak op zoek naar hun gewoontes en tradities. En dan stellen we de vraag: wil je die eigenlijk wel? Want je hebt het recht om je eigen keuzes te maken.”

Dat was de harde les die Halime pas op latere leeftijd leerde. “Voor mij begint het leven nu. Gek hè?”

Het boek ‘Ongeschreven tradities’ van Halime Yarba Beeld Maartje Brockbernd

Bron: AD