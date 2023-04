Hanneke (42) had eetbuien door ADHD: “Maandenlang leurde ik met mezelf om een label”

“Het bleek geen appeltje-eitje, dat vinden van een diagnose. Veel ADHD-centra bleken een aannamestop te hebben. Of alleen nog mensen van een bepaalde verzekeringsmaatschappij te helpen, voor polissen zoals de mijne was het potje al opgebruikt. Dat er wachtlijsten waren wist ik al, maar dat ik zelfs daar niet eens meer op kon, frustreerde me enorm. Soms leek er even hoop te gloren aan de horizon, zoals bij een van de grootsten in de buurt, dokter Bosman, waar ik online een behandelprogramma kon volgen. Dikke prima leek me, efficiënt ook, maar nee. Daarvoor moest je al een diagnose op zak hebben, en die zocht ik nou juist. Maanden leurde ik met mezelf om een label. Het voelt als de omgekeerde wereld. Meestal hoop je vooral dat je iets níet hebt, en nu zocht ik naar iemand die met mij kon bewijzen dat ik iets wel heb. Want in al die uren wachten raakte ik alleen maar meer overtuigd. Ik las het boek Druks van Francien Regelink en ontdekte weer hoe helpend herkenning is. Het altijd aan staan, of juist helemaal uit, het impulsief met een baan stoppen of juist verzuipen in het sociale aspect van het kantoorleven, het duizend gedachten per minuut hebben waarin je het er zelf het minst gunstig vanaf brengt: alles wat ik raar vond aan mezelf staat in dit boek pagina na pagina opgesomd. Een verademing.

Verzekering

Uiteindelijk besloot ik mijn verzekering voor me aan het werk te zetten. Laat hen maar uitzoeken bij welke club ik nog wel kon aankloppen met mijn polis, vond ik. Dat werkte, want zo kreeg ik drie bruikbare adressen. Van de een zei mijn huisarts: niet doen, bij de ander mocht ik wel komen, maar toch ook niet, want ze wilden eerst alle andere psychische aandoeningen uitsluiten en nee, dat kon niet op hun kantoor, maar ergens anders. De laatste bleek de beste. In nog eens drie gesprekken, met een psycholoog, een psychiater, weer een andere psycholoog en stapels vragenlijsten, werkten we maandenlang naar een diagnose toe.

ADHD-valkuil

Het fijne van weten waarom ik doe hoe ik doe, is dat het me een golf zelfcompassie geeft. Dat het geen onwil is dat ik mijn huis niet opgeruimd krijg, maar onkunde. Dat het geen slapheid is dat ik koken een uiterst vervelende klus vind, maar een typische ADHD-valkuil, maakt me begripvoller naar mezelf. Ik kijk onderzoekend en niet langer oordelend naar mijn eigen doen en laten. En dat maakt het leven een stuk lichter, zelfs met een te zwaar lijf.

Eetkliniek

Ondertussen liet ik mezelf ook alvast op de wachtlijst voor een eetkliniek zetten. Want hoewel zowel de pro’s als ikzelf denken dat mijn eetbuien, en dan heb ik het dus over stapels koekjes om half elf en chips na de lunch, voor een groot deel door de onrust in mijn hoofd komen, valt er nog genoeg te onderzoeken over mijn persoonlijke eetwetten. De wachtlijst hiervoor is ruim veertig weken, dus ik wil er maar vast op staan. Afzeggen kan altijd nog.

Cadeau

Totdat ze belden, vorige week. Er was een plekje vrijgekomen en ik mag volgende week al komen. De rest van dit jaar ben ik twee dagen per week bezig met eet- of ADHD-therapie en de andere dagen schrijf ik mijn brood bij elkaar. Een heel team aan psychologen, diëtisten, artsen en therapeuten keert me binnenstebuiten, en dat allemaal om me te helpen. Een groter cadeau kan ik mezelf niet geven.”