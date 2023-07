Het huwelijk van Hans en Karin (‘de scheetjes’ uit ‘Ik vertrek’) liep stuk op Bonaire: “Ik was zó teleurgesteld in hem”

Ik vertrek-deelnemers Karin van Scheijndel (54) en haar man Hans, alias ‘de scheetjes’, begonnen een minigolfbaan op Bonaire. De emigratie kostte Karin haar huwelijk, maar spijt heeft ze niet.

Deborah Ligtenberg Privébeeld

“Scheet, zo noemden Hans en ik elkaar altijd. Ik was dol op hem. We leerden elkaar in 2014 kennen en na vijf maanden woonde hij bij me. We waren helemaal heppie de peppie. Tijdens onze huwelijksreis naar Bonaire, Curaçao en Aruba stelde ik voor om op Bonaire samen een bedrijf te beginnen. Een minigolfbaan bijvoorbeeld, die had je daar nog niet. Hans hield net als ik niet van de kou, dus waarom niet? In 2016 vertrokken we, met een container vol ballen en beelden om die minigolfbaan te beginnen. Bij twijfel niet doen, zeg ik altijd, maar ik had geen enkele aarzeling. Hans en ik waren een team, we konden lezen en schrijven met elkaar. We verkochten ons huis, woonden nog vijf maanden bij zijn moeder en vertrokken. Zon, zee, strand en ons eigen bedrijf, ik zag het helemaal zitten.

Net Alcatraz

In eerste instantie ging dat goed, ondanks alle tegenslag die op ons pad kwam. Er was eindeloos gedoe met een vergunning voor onze golfbaan, de container met onze spullen werd leeggeroofd, we huurden een huisje dat vol ongedierte bleek te zitten en toen we eindelijk ons bedrijf draaiende hadden, bleven door corona de toeristen weg. Niet normaal allemaal. Gek eigenlijk dat we al die rampen samen overleefden en dat het pas misging toen de baan echt goed begon te lopen. Hans zat meer aan de andere kant van de bar met de gasten te drinken dan dat hij meewerkte. Bonaire – het eiland dat ik altijd zo heerlijk vond – begon steeds meer als Alcatraz te voelen: een gevangenis. Eén ochtendje per week kon ik met een vriendin bij een zwembad zitten en de rest van de tijd liep ik te rennen en vliegen. Ik voelde me een slaaf en Hans en ik kregen steeds meer ruzie. Het woord ‘scheet’ kon ik niet meer horen. Ik was zó teleurgesteld in hem. Naar de groothandel, het contact met de accountant, de banen vegen, klanten ontvangen, opruimen en afwassen, alles deed ik in mijn eentje. Ik had het me zo heel anders voorgesteld. Gewoon samen, dat had ik gewild.

Vechtscheiding

Na de zoveelste escalatie vertrok ik terug naar Nederland. Hans en ik hadden samen het bedrijf, de helft van de opbrengst was van mij, zo zag ik dat. Het maakte Hans woest dat ik de helft van de bankrekening had gehaald. We kwamen in een vechtscheiding terecht die tot de dag van vandaag voortduurt, inclusief rechtszaken. Heel naar allemaal.

Ik ben een ervaring rijker en een illusie armer, maar heb geen spijt. Ik ben trots dat het uiteindelijk is gelukt om op Bonaire een goudmijntje neer te zetten. Er zijn zat mensen uit Ik vertrek die terugkeren naar Nederland omdat het niet lukt om het bedrijf van de grond te krijgen, dat kun je van ons niet zeggen. In april ben ik voor het eerst terug geweest. Ik ben twee jaar geleden halsoverkop van Bonaire vertrokken en wilde afscheid nemen van mijn vrienden. Hans heb ik niet gezien, wel ben ik langs de golfbaan gereden. Dat was gek, het is zo bekend en toch ook zo vreemd. Ik ben trots op wat we daar hebben neergezet, trots op dat ik mijn hart heb gevolgd. Ik heb het toch maar mooi gedaan.”