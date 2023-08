“Het voelt alsof ik faal als vrouw”

Door een zeldzame ziekte had Rianne Baas (44) maar aan één kant borstgroei. Dat maakte haar jarenlang enorm onzeker. “Nu pas besef ik dat ik goed ben zoals ik ben.”

Merel Brons Petronellanitta

“Borsten staan in onze maatschappij voor vrouwelijkheid. Als je mannen vraagt wat ze mooi vinden aan vrouwen, antwoorden ze: borsten. Doordat ik er één mis, voel ik me incompleet, maar ook aangetast in mijn vrouwelijkheid. Ik faal als vrouw, zo ervaar ik dat. Dat ik maar één borst heb, is al mijn hele leven een heikel onderwerp, want ik heb me er altijd voor geschaamd. Aan de buitenkant ben ik getekend door de littekens van zesentwintig operaties, maar misschien zijn mijn inwendige littekens nog wel groter.

Mijn moeder zag al gauw na mijn geboorte dat er iets niet klopte. Ik had geen tepel en er zat een deuk op de plek waar normaal de borstspier loopt. Mijn ouders zijn heel wat ziekenhuizen afgegaan om er uiteindelijk achter te komen dat ik het polandsyndroom heb, een zeldzame afwijking met verschillende symptomen. Er zijn kinderen, voornamelijk jongens, die een kootje van hun teen of vinger missen. Bij mij ontbreekt een borstspier, waardoor op die plek een deuk zit en mijn rechterschouder afhangt. Door het syndroom is mijn rechterborst nooit gaan groeien. In de puberteit werd dat zichtbaar. Voor een tiener is het verschrikkelijk als je op die manier anders bent dan de rest. Ik werd er ook mee gepest, kinderen scholden me uit voor ‘ééntiet’. In een poging om het pesten te stoppen, heb ik een spreekbeurt gehouden over het syndroom. Daarbij liet ik de klas zelfs mijn inlegprotheses zien. Maar het maakte het pesten alleen maar erger. Als ik ging zwemmen, was ik als de dood dat anderen mijn afwijking zouden zien, dus ik droeg altijd een T-shirt over mijn badpak. Meestal verzon ik een smoes en ging ik eerder dan de rest uit het water, zodat anderen me niet zouden zien bij het douchen. Dat is lang zo gebleven. Naar de sauna of een bikini passen? Daar moest ik tot een paar jaar geleden niet aan denken.

Muur om me heen

Als ik in mijn middelbareschooltijd een vriendje had en vertelde wat ik had, werd ik snel daarna gedumpt. Dat kwetste me zo, dat ik een muur om me heen bouwde. Ik werd steeds stiller en met mijn psychische gezondheid ging het bergafwaarts. Om pesters te ontwijken sloot ik mezelf vaak op in de bieb. Tegenover mijn ouders gedroeg ik me vreselijk opstandig. Achteraf vind ik dat heel erg, ze zijn er altijd voor me geweest en zagen hoe ik eraan onderdoor ging. Ze namen de moeilijke beslissing om mij al te laten opereren, terwijl de artsen adviseerden om te wachten tot ik volgroeid was. Daar ben ik mijn ouders heel dankbaar voor. Zo kreeg ik al op mijn veertiende mijn eerste borstreconstructie, een operatie die acht uur lang duurde. Er werd een expander geplaatst, een soort ballon die wekelijks werd gevuld. Op die manier zou er ruimte ontstaan waarin protheses konden worden geplaatst. Dat gebeurde een halfjaar later. In eerste instantie was ik blij met het resultaat. Helaas moesten de protheses er meerdere keren in en uit, omdat ze nog steeds niet goed zaten, de protheses ingekapseld raakten of het daar begon te ontsteken. Hierdoor heb ik mijn middelbareschooltijd grotendeels in het ziekenhuis doorgebracht. Tijd om een sociaal leven op te bouwen of uit te gaan had ik niet. Als ik daar nu op terugkijk, moet ik wel even slikken. Die ‘mooiste tijd van je leven’ heb ik nooit gehad. Ook de vriendinnen die je in die tijd krijgt, heb ik niet. Als ik zie wat mijn eigen kinderen nu meemaken, besef ik wat ik heb gemist. Door de operaties en de narcoses had ik nergens energie voor. Inmiddels heb ik een sociaal leven met leuke vrienden van wie ik weet dat ik ze altijd kan bellen, maar dat zijn geen mensen met wie ik jaren aan herinneringen deel. Het zijn allemaal vriendinnen die ik pas in de laatste jaren heb gekregen.

Nieuwe liefde

Ik heb in mijn leven bepaalde keuzes gemaakt door mijn achtergrond en mijn geworstel met het syndroom. Zo trouwde ik jong, op mijn tweeëntwintigste. Nu ik erop terugkijk, denk ik dat ik een veilige haven voor mezelf probeerde te bouwen. Een vlucht naar geluk door een eigen gezin te starten. We hebben drie mooie kinderen gekregen, maar ons huwelijk is helaas gestrand. Mede door wat ik heb meegemaakt, denk ik. Ik heb er altijd last van gehad, had weinig zelfvertrouwen en durfde mezelf nooit helemaal te geven. Ook in de slaapkamer niet. Als we in bed lagen, moest van mij het licht uit. Pas de laatste vijf jaar voel ik me beter over mezelf. Dat heb ik voornamelijk te danken aan mijn relatie met Vincent, mijn zielsverwant. Hij zag hoe ik worstelde met het ontbreken van mijn borst en mijn verleden, en probeerde me in te laten zien dat ik goed ben zoals ik ben. Hij zette me zelfs een keer voor de spiegel en vroeg me hardop te zeggen dat ik mooi ben zoals ik ben. Ik zei het, maar ik voelde het nog niet. Dat kwam pas later, stukje bij beetje. Tot mijn grote verdriet is Vincent twee jaar geleden plotseling overleden, maar ik hoor zijn bemoedigende woorden nog elke dag in mijn hoofd. Hij heeft me op het goede spoor gezet. Hij was ook de eerste man die mijn prothese durfde aan te raken. Het klinkt gek, maar die is wel onderdeel van mij. Sterker nog: ik ben er trots op! De huid heeft gevoel en ik vond het fijn dat hij ook aandacht gaf aan dat stukje van mijn lichaam.

Dure operatie

Dankzij therapie heb ik stukje bij beetje mezelf en mijn eigen patronen beter leren kennen. Nu ben ik op een punt in mijn leven dat het ontbreken van mijn borst steeds minder impact heeft. Ik doe wat ik wil doen en als iemand daar problemen mee heeft, is dat maar zo. Als ik naar de sauna wil, dan ga ik. Zelfs als ik de behoefte heb om op een naturistencamping te gaan staan, ben ik nu zo ver dat ik dat doe. Daarnaast leer ik ook om te relativeren. Ik ben naast mijn baan in de reisbranche aan de slag gegaan in de uitvaartwereld. Daar maak ik soms vreselijke dingen mee, mensen die veel te jong overlijden. Dan denk ik: ik heb veel meegemaakt, maar ik ben er nog. Daar ben ik dankbaar voor. Op het eerste gezicht zie je niet meer aan mij dat ik het polandsyndroom heb. De deuk waar een borst zou moeten zitten, wordt opgevuld door een prothese. Maar er komt een moment dat het implantaat moet worden vervangen. Verzekeringen doen daar steeds moeilijker over en een operatie is duur. Ik moet dan misschien zonder borst door het leven. Zal dat me weer onzeker maken? Dat is dan maar zo. Dan denk ik aan wat ik van Vincent leerde: mensen moeten je accepteren zoals je bent. Doen ze dat niet, dan zijn ze jou niet waard.”

Polandsyndroom Deze aandoening ontstaat bij ongeboren kinderen als de spieren en botten worden gevormd en komt voor bij 1 op de 20.000 kinderen. Het zorgt er o.a. voor dat spieren aan de borst aan één kant niet goed ontwikkeld zijn. Andere kenmerken kunnen zijn dat een schouderblad wat hoger ‘staat’ en dat er afwijkingen zijn aan ribben en wervels. Ook armen en handen kunnen korter zijn, en kortere of aan elkaar gegroeide vingers komen ook voor. In sommige gevallen zijn organen niet goed ontwikkeld.

