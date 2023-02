Het zoontje van Dineke (37) had kanker en de nasleep is enorm: “Er speelt elke dag wel iets in ons gezin”

“Ik was hoogzwanger van de tweede toen onze zoon van twee steeds vaker hoofdpijn had. Hij had soms zoveel pijn dat hij zijn eigen hoofd moest vasthouden. Na een MRI-scan kregen we heel slecht nieuws: Loek had een hersentumor en moest met spoed worden geopereerd. Er kwam direct een ambulance aan, dus we wisten dat het helemaal mis was. Acht uur lang waren ze bezig om een tumor zo groot als een sinaasappel te verwijderen. Ik kon alleen maar trillen, pas ’s avonds kwamen de tranen.

Na de operatie lag Loek tien dagen in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht en daarna moest hij nog wekenlang lang elke dag worden bestraald in het UMC in Groningen, twee en half uur rijden vanaf ons huis in Rosmalen. Pendelen was geen optie, dus we verhuisden met het hele gezin naar een woning op het ziekenhuisterrein in Groningen. Ik was toen 36 weken zwanger en heb in overleg met de artsen besloten dat de baby het beste voor de verhuizing gehaald kon worden. Als ik mijn bevalling zou afwachten, zou het zomaar nog zes weken kunnen duren. Die tijd hadden we niet; Loek moest zo snel mogelijk starten met zijn behandelingen.

Drie maanden ziekenhuis

Mijn vliezen werden gebroken en een paar uur later werd onze zoon Jip geboren. De bevalling is een waas voor me. Ik probeerde bewust naar mijn baby te kijken, maar er zat geen gevoel bij. Mijn moederhart wilde zo snel mogelijk terug naar Loek. Ik voelde me gejaagd en kon niet genieten.

In plaats van een mooie kraamtijd thuis, draaide het dag en nacht om de zorgen om Loek. Ik was continu in gevecht in mijn hoofd; ik kon er niet voor beide jongens zijn. Ik belde veel met mijn moeder, maar we waren zo ver van huis dat familie of vrienden niet makkelijk even op bezoek konden komen. We kregen veel lieve berichtjes, maar waren echt op elkaar aangewezen. Mijn partner en ik sliepen apart; Loek lag bij hem op de kamer, Jip sliep bij mij.

Boze buien en slaapproblemen

Na zes weken zaten de behandelingen erop. We waren dankbaar en gelukkig dat de hersentumor weg was, ook al weten we dat deze agressieve vorm van kanker kan terugkomen en zal hij de rest van zijn leven onder controle blijven. We hadden op dat moment nog geen idee wat de gevolgen zouden zijn van zijn ziekte en hoe ons dagelijks leven zou gaan veranderen.

Al tijdens zijn bestralingen had Loek boze buien. Dokters mochten niet bij hem in de buurt komen. Dat was heel erg lastig, maar we waren wat milder voor hem omdat hij zo ziek was. Ook thuis bleef Loek last houden van die woedeaanvallen. Hij sliep slecht en was soms wel acht keer per nacht wakker. In het begin stonden we in overlevingsmodus, maar langzaam brokkelden mijn partner en ik af. Na twee jaar slapeloze, gebroken nachten waren we meer zorgpartners dan geliefden.

Niet aangeboren hersenletsel

Toen Loek vier werd en naar de basisschool ging, werd snel duidelijk dat hij niet goed kon meekomen. Zijn juf merkte dat hij snel overprikkeld was en informatie trager verwerkte dan klasgenootjes. Inmiddels weten we dat deze problemen komen door Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Loek kan hierdoor moeilijk alleen spelen, is snel boos en heeft veel structuur, duidelijkheid en regelmaat nodig.

Na een schoolweek is het voor Loek belangrijk om een rustig weekend te hebben. Spontane uitjes zitten er daarom niet in. We stemmen het weekend volledig af op hoe het met Loek gaat. Als we wel een dagje uit plannen met familie of vrienden, kampen we dagen later nog met de gevolgen ervan. Iets simpels als een kinderfeestje is voor Loek - en dus voor ons allemaal - een uitdaging. Ik vecht er inmiddels niet meer tegen, besef steeds meer dat er aanpassingen nodig zijn in ons leven en maak bewuste keuzes. Zo doe ik alleen maar dingen waaruit ik plezier haal en zeg ik vaak nee.

Begeleiding op school

Vier jaar na de diagnose zijn we heel erg dankbaar dat Loek nog steeds schoon is, dat blijft iedere controle spannend. Zijn hersenletsel blijft sinds zijn operatie en bestralingen een dagelijkse uitdaging. Geen dag is zijn gedrag hetzelfde, waardoor we steeds weer een andere aanpak moeten bepalen. Voor mij als moeder vergt dat veerkracht en vertrouwen, maar ik krijg er steeds meer grip op.

Op school krijgt Loek dagelijkse begeleiding en thuis komt er ook iemand over de vloer die Loek begeleidt. Ook met onze jongste zoon Jip (4) hebben we de nodige problemen. Hij werd geboren terwijl we als gezin net in een achtbaan waren gestapt en waren tijdens de eerste periode van zijn leven met ons hoofd en hart bij zijn zieke broer. De baby kwam niet op het juiste moment; we hadden letterlijk geen tijd en ruimte voor hem.

Grote gevolgen voor broertje Jip

De ziekte van Loek heeft daarom grote gevolgen gehad voor Jip. Hij is niet goed gehecht, heeft daardoor een verstoorde emotieregulatie en een trauma. De verbinding tussen mij en mijn jongste zoon is er, maar wel met een kreukel. En dat doet zeer, voor ons allebei. Jip is vaak boos en gefrustreerd; zijn leven is al vanaf de eerste dag uitdagend en er speelt elke dag wel iets in ons gezin. Hij heeft meerdere therapieën gehad en het gaat gelukkig steeds iets beter met hem.

De twee broertjes samen thuis hebben blijft ook een uitdaging. Volgens Loek moet alles kloppen wat je zegt, maar een kleuterbroertje heeft daar maling aan. We splitsen de kinderen vaak op; dan gaat mijn partner iets met het ene kind doen en ik iets met de ander. Dat doet ze beiden goed, maar het is niet zoals je het je voorstelt als je kinderen krijgt. Het voelt alsof mijn partner en ik allebei van een schip zijn gesprongen en op twee aparte eilanden leefden. We hebben dit jaren volgehouden en werken pas sinds kort weer aan onze liefdesrelatie.

Verwachtingen voor de toekomst bijstellen

Ik had nooit gedacht dat kanker zo’n lange nasleep zou hebben. Inmiddels heb ik veel andere ouders met kinderen met kanker ontmoet en weet ik dat de periode erna soms minstens zo zwaar is. Natuurlijk gaat de vlag uit als je hoort dat je kind kankervrij is, maar je zorgeloze bestaan is voorgoed voorbij. Door de zorgen die je hebt om je kind, vergeet je jezelf en je relatie. Wij trokken jaren later, veel te laat, pas aan de bel voor psychologische hulp voor onszelf.

Na de ziekte van Loek ben ik lid geworden van in de cliëntenraad van Het Prinses Máxima Centrum. Ik vind het belangrijk dat artsen en ouders zich bewust zijn dat er een leven voor en na de diagnose is. Als gezin kun je niet anders dan je leven aanpassen, maar het betekent wel dat je je verwachtingen voor de toekomst moet bijstellen. Dat doe je met liefde, maar het is niet makkelijk.”