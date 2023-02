“Ik voel me rijk dat ik dit met mijn kinderen mag doen”

Ziba Eslami (59) en haar dochters Mahan (30) en Mehrnoosh (37) werken samen voor het cateringbedrijf Food of Cultures.

Merel Brons Petronellanitta

Mahan: “Achtentwintig jaar geleden zijn we als gezin uit Iran gevlucht: we moesten alles achterlaten. Ik was net twee, mijn zus was negen. Ik denk dat ons gezin daardoor zo hecht is. Als je opnieuw moet beginnen in een vreemd land, weet je precies wat je aan elkaar hebt. Daarom heb ik nooit getwijfeld om een bedrijf met mijn ouders te beginnen, zeven jaar geleden. Ik had net een studie businessmanagement afgerond. Hiervoor hadden mijn ouders een computerzaak. We hadden alle drie geen horeca-ervaring, maar we gingen ervoor. We begonnen met betaalbare wereldgerechten. We spraken af dat het werk nooit de familiebanden in gevaar mag brengen. Daar houden we ons aan. Soms gaan onze discussies op de werkvloer er fel aan toe, maar dat laten we allemaal snel weer los.”

Mehrnoosh: “Ik ben oorspronkelijk GZ-psycholoog, maar merkte dat het werk me geen voldoening meer bracht. Toen ik het er met mijn ouders en Mahan over had, ontstond het idee dat ik ook in het bedrijf zou komen werken. Ik vond het wel spannend, zeker midden in de coronapandemie. We bespraken alles: hoe laten we ieder in zijn waarde? Hoe vullen we elkaar aan? Communicatie staat in ons gezin altijd voorop. Ik herinner me hoe mijn vader vroeger regelmatig riep: ‘Familiebijeenkomst!’ en we om de tafel gingen. Niet wéér, dacht ik vaak, maar nu weet ik hoe waardevol dat is.”

Ziba: “Ik vond het een fantastisch idee om deze zaak met elkaar te beginnen. De gerechten uit mijn geboorteland wilde ik graag ook met anderen delen. Ik begon met een receptenboekje met mijn eigen recepten: rijst met vlees, kip, vis of peulvruchten, en leerde onze kokkinnen hoe ze die gerechten moesten maken. Het bleek een groot succes.”

Mahan: “We begonnen vrij klein met take-away en bezorging en later deden we er ook catering bij. Vooral in Wageningen was daar veel vraag naar. Ons eten is toegankelijk en betaalbaar, ideaal in een studentenstad. We verzorgden maaltijden voor de universiteit en voor bedrijven. Naast de catering voor particulieren en bedrijven koken we nu ook voor asielzoekerscentra en een opvang voor Oekraïners. We bereiden zo’n vijftienhonderd tot tweeduizend maaltijden per week.”

Mehrnoosh: “Omdat we zelf ook moesten vluchten uit ons vaderland, begrijpen we misschien wel beter waar de behoefte van vluchtelingen in Nederland ligt. De herinnering die we allemaal delen is die van een eetzaal met onbekende geuren en gerechten die je niet kent, zoals aardappelen, groenten en een stukje vlees.Uit ervaring weten we nu wat asielzoekers graag eten. Voor de Oekraïners die pas in Nederland zijn, moesten we wel even zoeken, maar ook hun smaak leren we steeds beter kennen. We hopen de landing van deze mensen iets zachter te kunnen maken.”

Ziba: “Voor ons is het belangrijk om iets goeds te doen voor anderen. Die maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen wij allemaal. Zo hebben we een sociale maaltijdenservice, waar mensen zich op kunnen abonneren. Met dat geld doneren ze een maaltijd aan mensen die het kunnen gebruiken. En in onze keuken leiden we migrantenvrouwen op met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik voel me ontzettend rijk en bevoorrecht dat ik dit samen met mijn kinderen mag doen. Het is alsof ik moeder ben van een enorme familie.”

