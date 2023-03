Ilona (40) viel 53 kilo af: “Eindelijk zit ik lekker in mijn vel”

“Mij is altijd verteld dat mijn lipoedeem progressief was, en dat ik nooit op een gezond BMI kon komen. Ik moest ermee leren leven. Ik had al van alles geprobeerd, maar niemand kon mij vertellen hoe ik op de juiste manier kon afvallen. Dat kon ik moeilijk accepteren, want een leven zonder bewegingsvrijheid en met constante pijn, dat is geen leven. Ik ging de strijd aan en vond na lang zoeken de juiste weg.

Altijd pijn

In 2011, ik was toen 29, en 2013 werden mijn kinderen geboren en vrijwel meteen daarna begonnen de pijnklachten toe te nemen. Ik had continu vermoeide en pijnlijke benen; je hoefde ze maar aan te raken of ik schoot door het plafond. Ik had snel blauwe plekken en moest elke avond met mijn benen omhoog. Door de pijn kon ik moeilijk bewegen en ging ik eten uit frustratie. Zo raakte ik in een vicieuze cirkel. Op een bepaald moment woog ik 115 kilo.

Vastgestelde diagnose: lipoedeem

Mijn lipoedeem ontstond in mijn pubertijd. Ik had altijd veel vocht in mijn benen, vooral in de zomer. De huisarts wist er geen raad mee en stuurde me zonder oplossing naar huis. Jaren later, op mijn 28e, zei een vriendin dat ik misschien lipoedeem had, het zogenaamde vetsyndroom. In het ziekenhuis werd het door onderzoek eindelijk vastgesteld. Om af te vallen probeerde ik allerlei diëten, maar niets hielp. Ik viel wel af, maar als ik stopte met het dieet kwam het er weer bij. Mensen met lipoedeem vallen nauwelijks af op hun benen en als de benen stevig blijven, is het lastig om op een gezond BMI te komen. Ook de specialisten zeiden: je komt nooit op een goed BMI, je moet er maar mee leven. Maar er moest toch op z’n minst een manier zijn om wat kilo’s kwijt te raken, dacht ik.

Begin van de reis

Als eerste stap heb ik samen met een coach gewerkt aan mijn zelfbeeld en zelfvertrouwen. Van jongs af aan voelde ik me nooit goed genoeg en kon ik me niet meten aan slanke vrouwen. Ik was enorm onzeker en dat wilde ik nu eindelijk doorbreken. Ik kocht twee bikini’s, vertrok voor een vakantie naar Frankrijk en ging in mijn nieuwe aankoop aan het zwembad liggen. Dat was een hele overwinning en voelde bevrijdend: vanaf nu moest iedereen me nemen zoals ik was, en dat straalde ik uit.

Alles moet anders

Na die vakantie kwam ik een bekende tegen die ook lipoedeem heeft. Zij was zichtbaar afgevallen en had veel slankere benen. Ze vertelde me dat ze dat voor elkaar had gekregen door haar stofwisseling te ‘resetten.’

In het begin was ik sceptisch: ik had al zo veel diëten geprobeerd. Afvallen met lipoedeem is echt een ding. Daar gaan we weer, dacht ik. Maar vooral mijn man maakte zich zorgen om mijn gezondheid. Elke dag zat ik als een oud vrouwtje met pijn op de bank. Het kon nooit erger worden dan dat, dus ben ik ervoor gegaan.

Het bleek geen dieet te zijn, maar een manier om een nieuw en gezond voedingspatroon te ontwikkelen dat voor jou werkt. Afvallen is een bijkomend voordeel. Je stofwisseling resetten klinkt misschien gek of eng, maar dat is het niet. Je gaat terug naar de basis. Je ‘ontgift’ je lichaam door een paar weken bepaalde dingen als suiker, koolhydraten en gluten te laten staan. In die periode vul je wat je wel eet, onder andere groente, fruit, vis en vlees, aan met natuurlijke supplementen om genoeg vitaminen en mineralen binnen te krijgen. Vervolgens voeg je de geskipte voedingsstoffen weer toe aan je eetpatroon en kom je erachter wat jouw triggers zijn. Waardoor kom je weer aan, krijg je weer buikpijn of waardoor komen de huidproblemen terug. Dan weet je wat voor jou wel of niet werkt.

Door een periode bepaalde dingen te laten staan, leer je ook gewoontes af. Ik ben van mijn suikerverslaving afgekomen en ik heb ’s avonds geen behoefte meer om te snaaien. Ook kwam ik erachter dat gluten voor mij een trigger zijn. Als ik veel gluten eet, krijg ik weer pijnlijke benen, en ik kom erg snel aan van koolhydraten. Deze inzichten hebben mij geholpen om mijn doel te kunnen bereiken: gezond worden. Dat nieuwe en gezonde voedingspatroon was voor mij de start van een nieuwe levenswijze. Ik wilde niet afvallen om er beter uit te zien, maar ik gunde mezelf een gezond en fit lichaam. Bij elke tien kilo die ik afviel, beloonde ik mezelf met een cadeautje. De eerste anderhalve maand ben ik veertien kilo afgevallen.

In je eigen tempo

Mijn klachten gingen niet meteen weg, maar bewegen ging wel makkelijker. Ik werd positiever en ging steeds vaker een rondje wandelen. Hoe meer ik afviel, hoe meer energie ik kreeg. Bij warm weer zetten mijn benen nog wel op en soms had ik nog een pijnlijke dag. Maar dat kwam steeds minder voor. Mensen met lipoedeem hebben minder spierkracht, maar door te sporten kun je dat opbouwen. Toen ik dertig kilo kwijt was, begon ik met een wandelbootcamp: dat is wandelen op je eigen tempo, afgewisseld met krachttraining. Voor dat moment was dat perfect voor mij, want zo kon ik sporten op mijn eigen niveau.

Pijnvrij

In negen maanden tijd ben ik van 115 naar 62 kilo gegaan. Ik heb inmiddels een gezond BMI. Ik ben ontzettende dankbaar dat ik met de juiste voeding mijn lipoedeem onder controle heb gekregen. Ik ben nu een actieve vrouw en moeder, heb een positief zelfbeeld en zit lekker in mijn vel. Ik heb een geweldige kwaliteit van leven. Dit is wie ik wil zijn. Deze aanpak heeft mijn leven gered, misschien was ik mezelf wel aan het doodeten. Ik ben pijnvrij en ik heb geen harde plekken meer in mijn benen. Dat voelt fantastisch.

Fitter, gezonder, gelukkiger

Inmiddels sport ik drie keer per week en ben ik aan het opbouwen om te kunnen hardlopen. Om op gewicht te blijven kan ik mijn gezonde levensstijl nooit meer loslaten. Alles valt of staat met balans. Ik neem heus nog weleens iets ongezonds, maar altijd ingecalculeerd. Ik heb ontdekt dat ik heel veel en lekker kan eten. Alleen bepaalde producten werken niet voor mij en die kan ik beter laten staan. Het mooie is: het hele gezin profiteert ervan. Iedereen leeft gezonder, is energieker en fitter. Op Facebook kunnen mensen mijn reis volgen. Tegen vrouwen met lipoedeem wil ik zeggen: geef niet op en gun jezelf een gezond leven. Ga op zoek naar wat werkt voor jou en misschien is er wel meer mogelijk dan je denkt. Ik had nooit durven dromen dat ik dit zou kunnen bereiken.”