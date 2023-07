Ilse (47) verloor haar gehandicapte dochter Merle (2): “‘Misschien is het beter zo’, zei de kinderarts”

Iemand steunen bij rouw is zo makkelijk nog niet. Ilse (47) ervoer dat, toen ze haar meervoudig beperkte kind verloor, terwijl ze zwanger was van de tweede. “De afwezigheid van zorgen om Merle liet geen rust achter, maar leegte.”

Eva Breda Getty Images

“Ze zou nooit leren lopen, niet leren praten, ze had schisis, epilepsie, een hartafwijking en zou haar leven lang afhankelijk blijven van mij en mijn man. Natuurlijk waren we stapelgek op onze dochter Merle, ook al was de zorg zo intensief. Ook al zagen we de ambulance vaker vanbinnen dan ons lief was, hoorde ik de gillende sirenes nog in mijn slaap en maakte ik al mijn privéafspraken met potlood. Als Merle schaterde terwijl ik haar haartjes gek deed in bad, of met haar poppenoogjes naar me toe waggelde met een boek in haar handen om voor te lezen, smolt mijn hart.

Ons kind bleek meervoudig beperkt

Toen tijdens mijn zwangerschap werd vastgesteld dat Merle schisis had, hielden we nog hoop. Er zijn meer kinderen met een zogeheten hazenlip, dat hoeft nog geen probleem te zijn. Toch bleek er kort na Merles geboorte meer achter te zitten: ze had het Wolf-Hirschhorn Syndroom. Een complex syndroom dat zorgt voor ernstige, meervoudige beperkingen. Natuurlijk waren we dolgelukkig met de geboorte van onze dochter, maar met haar komst ging automatisch veel verloren: we hadden verdriet om alles wat Merle nooit zou kunnen, om alles dat ons gezin nooit zou kunnen zijn. ‘Levend verlies’, noemt psycholoog Manu Keirse het zo mooi als je rouwt om iemand die nog leeft. Mijn omgeving probeerde dat verdriet te verzachten met goedbedoelde opmerkingen. ‘Mijn neef heeft ook een schisis en was een premature baby, maar hij is nu twee meter lang en zit op de universiteit’, zeiden mensen dan. Ze wilden me troosten, maar bereikten het tegenovergestelde. De universiteit? Ik wist dat we van geluk mochten spreken als Merle ooit ‘mama’ zou kunnen zeggen.

Ons leven stond in het teken van haar

Alle dagen stonden in het teken van Merle en haar gezondheid: een onderzoek hier, een test daar, een antibioticakuur voor een infectie die haar zwakke immuunsysteem hard raakte, een nieuw dieet in de hoop dat het eindeloze spugen dat haar zo verzwakte, eindelijk zou stoppen. Soms ging het een paar weken goed, soms slechts een paar dagen. Toch vierden we groots het leven op haar tweede verjaardag: dé leeftijd die de meeste kinderen met haar ziekte niet behalen. Het was dubbel: we rekenden ons rijk met die mijlpaal, tegelijkertijd maakten we ons zorgen om hoe het met Merle verder zou moeten als ze toch ouder zou worden dan mijn man en ik.

Misschien is het beter zo

En toen kreeg Merle een ordinaire verkoudheid. Mijn adem stokte toen ik een scan van haar longen zag. Het was hopeloos: ze zaten vól slijm. Een paar uur later overleed onze dochter, terwijl haar zus op komst was. ‘Misschien is het maar beter zo’, zei de kinderarts die Merle die dag behandelde, terwijl ze naar mijn zwangere buik wees. Wat ik voelde had niets met opluchting te maken, maar ik kon niets uitbrengen.

De arts was niet de enige die de ‘je krijgt gelukkig een tweede’-pleister probeerde te plakken. Met een bolle buik urnen uitzoeken voor je dochter voelt niet als een frisse start, eerder als een interbellum. ‘Ze was toch niet gelukkig’, zeiden bekenden tegen me. Ik wist beter dan zij hoe vaak Merle lachte. Ik wist dat mijn man en ik genoeg liefde hadden om haar een gelukkig leven te geven. Natuurlijk was ik blij voor haar dat ze niet meer zo benauwd was. Natuurlijk zag ik hoe ongedwongen het gezinsleven was toen ik negen weken na Merles overlijden een gezonde dochter kreeg. Je leert echter ook te houden van het leven dat je samen vormt rondom alle beperkingen. De afwezigheid van zorgen om Merle liet geen rust achter, maar leegte. Nog lang schrok ik iedere nacht wakker om Merle medicatie te geven en dan viel het gemis als een deken over me heen.

Ik had graag over haar willen praten

Dat mensen voor me invulden hoe ik me moest voelen na het verlies van Merle, zette ieder gesprek over haar op slot. Ik wilde dat ze naar haar vroegen, naar mij vroegen. Ik wilde praten over hoeveel levenslust haar schaterlach me gaf, hoe ze me liet genieten van de kleine dingen in het leven omdat zij ondanks haar pijn en beperkingen zo hard kon schateren als ik een gek stemmetje opzette. Ik wilde dat ik mijn omgeving durfde te vertellen wat ik nodig had, maar in een roes van verdriet en zwangerschapshormonen kwam ik vaak niet verder dan een verdwaasd knikje op een goedbedoelde maar pijnlijke opmerking. Ik begrijp dat mensen mijn leed voor me wilden verzachten. Het verlies van een kind is groot, eng, confronterend en complex. Het is een beurse plek bij een ander waar je liever niet op duwt door vragen te stellen. Ik wilde veel liever dat mensen mijn verdriet deelden in plaats van het bij me weg te nemen door iets te zeggen als ‘achter de wolken schijnt de zon’.”