Ina trouwde drie keer met dezelfde man: “Wat is hij toch eigenlijk een leuke vent, dacht ik”

Tot over haar oren verliefd trouwde Ina Sonneveld (61) veertig jaar geleden met Bert (62). Helaas was het huwelijk niet wat ze ervan hoopte en ze vroeg een scheiding aan. Maar hun liefdesverhaal was nog niet ten einde.

“Ik was twintig toen ik Bert ontmoette in de kroeg. We keken elkaar aan en algauw stonden we te kletsen. Die moet ik hebben, dacht ik. Bert straalde vriendelijkheid en rust uit. Zelf ben ik superdruk, onrustig maar ook doortastend. Nadat ik hem had versierd, hoorde ik dat hij eigenlijk al een vriendinnetje had. ‘Daar begin ik niet aan’, zei ik. Maar dat vriendinnetje was al snel van de baan. Daarna was het dik aan tussen ons. Al na een maand trok Bert bij me in, in mijn ouderlijk huis, ook omdat Bert een moeilijke thuissituatie had. Op een dag besefte ik dat ik niet meer ongesteld was geworden. ‘Het zijn twee kindjes’, zei de arts die een echo maakte. Ik huilde van schrik én van blijdschap.”

Liever alleen

“Het was voor mij geen ‘moetje’ om te trouwen, want Bert en ik hadden het hartstikke fijn samen. Ik was vier maanden zwanger toen we elkaar, omringd door vrienden en familie, het jawoord gaven. Wat waren we blij met elkaar. De jaren daarna was het vooral heel erg druk. We hadden onze tweelingdochters, en twee jaar later beviel ik van onze derde dochter. Ik zorgde voor alles en iedereen, ik ben echt een aanpakker. Maar Bert hobbelde er naar mijn idee een beetje achteraan. Terwijl ik een man wilde op wie ik kon steunen, die me tegengas gaf. Wat ik me destijds niet realiseerde, was dat ik die hulp van Bert helemaal niet toeliet. Ik wilde scheiden. Bert was verdrietig, hij begreep niet wat er nou zo mis was met ons huwelijk. Maar ik zette door. Als het niet werkt, dan maar uit elkaar, was mijn conclusie. Acht jaar na ons huwelijk ondertekenden we de scheidingspapieren.

Een vechtscheiding is het gelukkig niet geworden. Bert verhuisde binnen ons dorp naar een ander huisje en ik hielp hem met het schoonmaken van zijn nieuwe huis. Onze meiden, die toen acht en zes waren, pasten zich aan en we hadden goed contact. Dat moet ook wel, want je wil het goed doen voor de kinderen. Naar een andere partner ging ik niet op zoek. Ik vond dat ik niemand nodig had en deed het liever allemaal alleen.”

Totaal verrast

“We waren anderhalf jaar uit elkaar toen Bert op een dag bij me op de koffie kwam, ik hem aankeek en dacht: wat is hij toch eigenlijk een leuke vent. Al die tijd was er geen andere vrouw in zijn leven geweest, hij hield nog steeds veel van mij. Ik had deze hernieuwde, sterke gevoelens voor hem niet zien aankomen. Mijn omgeving wel. ‘Jullie kunnen niet met en niet zonder elkaar’, werd er gezegd. Onze meiden waren hartstikke blij toen we besloten om het nog een keer te proberen. Bert zegde zijn huisje op en trok weer bij ons in.

Ik was totaal verrast toen hij op een dag voor me op de knieën ging om me ten huwelijk te vragen. Hij heeft een kunstknie nota bene, hij kan eigenlijk niet eens op zijn knieën! Weer trouwen hoefde van mij niet zo nodig en het was verstandiger geweest om er eerst goed over na te denken, maar op dit aanzoek kon ik gewoon geen nee zeggen. De bruiloft, die we in de kroeg gevierd hebben, was hartstikke gezellig. Niemand begreep waarom ik ooit van Bert was gescheiden, omdat hij zo’n goeie vent is. Ook mijn moeder was dolblij. Ze zag Bert eerder als een zoon dan als een schoonzoon.”



1e huwelijk op 25 maart 1982. 2e huwelijk op 21 juni 1996. 3e huwelijk op 25 november 2013.

Ergernissen

“Het was de bedoeling dat Bert en ik meer zouden praten, om te voorkomen dat het opnieuw mis zou gaan. Maar ja, de muur die ik in al die jaren om me heen had gebouwd liet zich niet zomaar afbreken. Als ik ergens mee zat of het moeilijk had, zocht ik zelf naar een oplossing. Bert betrok ik niet bij mijn problemen. Ergernissen slikte ik in, maar na ruim tien jaar in ons tweede huwelijk begon de ontevredenheid weer te knagen. ‘Vind jij dat het nog goed gaat tussen ons?’ vroeg ik Bert weleens. Maar ook hij liet het achterste van zijn tong niet zien en riep dan dat er niets aan de hand was. Wat heb ik gedaan door weer te trouwen?, dacht ik. Opnieuw scheiden voelde als falen, maar ik wilde ook niet in een ongelukkige relatie blijven. Relatietherapie vond ik geen optie, daar was ik veel te koppig voor. Wat zou een ander mij hier nou over kunnen vertellen? Ook al nam ik zelf het initiatief, het deed me veel verdriet dat ons huwelijk opnieuw voorbij was. Vooral de kinderen, inmiddels 19 en 17, waren niet blij dat hun ouders voor de tweede keer uit elkaar gingen.”

Sterke gevoelens

“Ik was boos op mezelf dat een goed huwelijk er niet inzat. Waarom lukte het nou niet? Toen ik met een vriendin naar een Alpha-cursus (waarin je met andere gelovigen op zoek gaat naar de zin van het leven, red.) ging, heb ik aan mijn zelfbeeld gewerkt. Vroeger overschreeuwde ik mezelf, wilde ik bewijzen dat ik het allemaal alleen kon. Nu leerde ik om meer van mezelf te laten zien, me kwetsbaarder op te stellen en hulp toe te laten. Het was alsof ik toen pas echt volwassen werd.

Het contact met Bert bleef goed. We spraken over onze dochters en kwamen elkaar geregeld tegen in de kroeg of bij de voetbalvereniging, waar ik vrijwilliger ben. Als er iets was, belden we elkaar. Zo ook die ene dag. We waren al vier jaar gescheiden toen mijn telefoon ging. Het was Bert. Hij vertelde dat zijn collega door geweld om het leven was gekomen. Ik gaf aan dat hij naar me toe kon komen, zodat ik hem kon opvangen. Sinds die dag zijn we niet meer zonder elkaar geweest. Samen gingen we de familie van zijn collega condoleren en samen gingen we naar de uitvaart. Weer bleek hoe sterk onze liefde was. Al vrij snel zat ik vaker bij Bert dan in mijn eigen huis. ‘Jullie moeten het zelf weten’, zeiden onze dochters.

We woonden zeven jaar samen toen we in 2013 besloten om elkaar voor de laatste keer het jawoord te geven. ‘Wat als mij iets overkomt, dan krijg jij geen pensioen’, zei Bert. Wie dan leeft, wie dan zorgt, dacht ik. Ik voelde me toch al verbonden met Bert, daarin zou een huwelijk geen verschil maken. Toch stemde ik in. Bert vroeg een van onze tweelingdochters als getuige en daar heeft ze lang over nagedacht. Ze vroeg zich af of ze wel getuige wilde zijn als haar ouders misschien wel wéér uit elkaar zouden gaan. Maar uiteindelijk wilde ze het toch doen.”

Waardevolle les

“Dit keer gaven we geen feest en gingen we alleen maar naar het stadhuis, samen met ons gezin, mijn moeder, broer en zus. Toch was dit voor mij de meest waardevolle bruiloft: toen ik mijn liefde voor Bert uitsprak voelde dat, na alles wat we hadden meegemaakt, het meest oprecht van alle keren. Helaas is Bert in 2016 ziek geworden en heeft hij uitgezaaide prostaatkanker. Zelf heb ik spierreuma, dus we zijn echt op elkaar teruggeworpen. Voor elkaar weglopen als we onenigheid hebben, dat doen we niet meer. Het is het ons allebei niet meer waard om ergens over te kibbelen. En het grote verschil is dat we het nu allebei uitspreken als we ergens mee zitten. Bert trekt zijn mond open, zegt ‘stop’ als ik doordraaf en dat waardeer ik des te meer. We genieten van de tijd die we nog samen hebben en hopen dat ons huwelijk nog een hele tijd mag duren. Onze basis is altijd vriendschap geweest, dat heeft ons overeind gehouden. Ik had ook liever gehad dat het allemaal wat eenvoudiger was verlopen, maar uiteindelijk was deze zware reis toch erg de moeite waard.”

Bert: “Zij wordt de mijne, dacht ik toen ik Ina voor het eerst zag. Ik vond haar een heel mooie meid en dat vind ik nog. Eigenlijk ben ik altijd gek op haar geweest, dat gevoel is nooit overgegaan. Ook niet toen we gescheiden waren. Natuurlijk heb ik wel even moeten nadenken of ik na de scheiding bij haar terug wilde komen. Maar mijn liefde voor haar was nog groter dan ik dacht. Mijn valkuil in onze relatie was dat ik overal ja en amen op zei. Als ze maar gelukkig is en onze relatie niet weer kapotgaat, dacht ik. Maar dat ik nooit tegengas gaf, was juist wat haar zo frustreerde. Natuurlijk was ik boos toen ze weer wilde scheiden. Toch kwamen we elkaar overal tegen, en de vriendschap tussen ons bleef. Als er iets was waar ik haar hulp bij kon gebruiken, was ze er voor me. In de jaren dat ik alleen was, heb ik veel geleerd: zeggen waar het op staat en mijn eigen zaakjes regelen. ‘Laat haar toch lopen’, zeiden vrienden toen we voor de derde keer bij elkaar kwamen. ‘Maak je om mij geen zorgen’, zei ik dan. Ik kan heel goed leven zonder Ina, maar uiteindelijk is het ons duidelijk dat we veel liever mét elkaar leven. Zij is mijn liefje, mijn alles. Práát met elkaar, dat is de boodschap die ik mijn dochters wil meegeven in hun relaties. Loop niet voor elkaar weg, zoek desnoods hulp. En als je uit elkaar gaat, doe dat dan in vrede.”

