Ineke en haar man David verloren tegelijkertijd hun baan: “We weten nu dat onze relatie tegen weer en wind bestand is”

“Iedereen wenste elkaar een gelukkig nieuwjaar, met drie kussen. Het was een rommelige ochtend op kantoor, zo op de eerste werkdag van het nieuwe jaar. Ik wist dat ik die dag een gesprek had met mijn leidinggevende. Over mijn functioneren. Vóór de kerst had ik haar nog gevraagd of ik me zorgen moest maken. Nee, hoor, wuifde zij weg, dus ik verwachtte een gewoon functioneringsgesprek. Toen mijn leidinggevende me riep, stapte ik vol zelfvertrouwen het kantoor binnen. Ik vond het niet eens vreemd dat de dame van HR er ook zat. Zij gaat me vast vertellen hoe mijn nieuwe contract eruitziet, dacht ik nog. Mijn chef vroeg hoe mijn kerst was geweest. Opeens voelde ik spanning in de lucht hangen. Waar ging dit naartoe? Nadat ik uitgesproken was, zei ze: ‘Vanwege de crisis kunnen we je na je drie tijdelijke contracten helaas geen vast contract bieden.’

Ze praatte verder, over de gevolgen van de slechte economie voor het bedrijf, dat ze daardoor geen keuze had. Ik dacht alleen maar: ze heeft tegen me gelogen. Ik had het nog zo gevraagd. Ze had me geen nare kerst willen bezorgen, zei ze. Ik voelde me belazerd, al snel kwamen ook de tranen. Ze probeerden me nog te troosten door te zeggen dat ik nog jong was en vast zo weer een baan had. Ik keek ze aan en dacht: makkelijk praten. Jullie zitten hier nog en ik sta op straat. Na een kwartier was alles gezegd. Ik liep vastberaden naar mijn bureau, pakte mijn telefoon en agenda en liep naar buiten. Ik wilde niet dat mijn collega’s mijn tranen zagen. Ik moest naar huis, waar ik me veilig voelde. In de auto belde ik mijn man, David. Voicemail. Het duurde vijftien lange minuten voordat hij terugbelde. ‘Hoe ging je gesprek?’, vroeg hij. Aan mijn gesnik hoorde hij dat het niet goed was. ‘Als jij je baan kwijt bent’, zei hij, ‘dan hebben we een probleem. Want ik heb ook net te horen gekregen dat mijn functie komt te vervallen.’

Hoopje ellende

In het begin kon ik alleen maar huilen. We waren nog geen jaar getrouwd, hadden net een huis gekocht, met een flinke hypotheek. We hadden allebei keihard gewerkt, het voelde zo oneerlijk. David en ik waren niet ontslagen omdat we niet functioneerden, maar vanwege de economische crisis. We werden als ballast aan de kant geschoven omdat er moest worden bezuinigd. Niemand keek meer naar onze inzet, we werden van de balans geschrapt. Dat die beslissing ons hele leven op zijn kop zette, was dan jammer. Ik was volledig in paniek, David troostte me. Na ongeveer een week ging bij mij de knop om: ik wilde een plan maken. Hoe gaan we het financieel doen? Hoeveel maanden hebben we recht op een uitkering? Ik stelde een budget op, zegde abonnementen op, zat uren achter mijn computer op zoek naar vacatures. David kon dat niet. Ik begreep er niets van. Om dit op te lossen moesten we toch onze schouders eronder zetten? David veranderde. Hij werd steeds stiller, trok zich terug. Het voelde alsof ik hem niet meer kon bereiken. Terwijl ik de ene sollicitatiebrief na de andere schreef, kwam hij amper nog uit bed. Ik probeerde hem te steunen. Misschien had hij tijd nodig om zijn ontslag te verwerken. Maar het werd alleen maar erger. Ik trok de hele dag aan hem. Ik legde zijn kleren voor hem klaar, smeerde zijn brood, probeerde hem te motiveren om met de hond naar buiten te gaan. Ik wees hem op vacatures en schreef zelfs zijn sollicitatiebrieven. Soms werd hij uitgenodigd voor een gesprek, dan probeerde ik hem dagen van tevoren op te peppen met: ‘Je kunt het!’ en: ‘Pak ze in!’ Als het zover was en hij de deur uitliep, zag ik een hoopje ellende naar de auto lopen. Op een baan rekende ik niet eens meer, ik hoopte alleen maar dat hij tijdens het gesprek niet compleet zou instorten.

Nieuwe baan

Toen ik na een jaar een nieuwe baan vond, zag ik ertegenop om het David te vertellen. Niet dat hij zich ooit jaloers had gedragen, maar het betekende dat ik mijn leven weer op de rit kreeg, terwijl hij daar nog zo ver van verwijderd was. Hij zat op de bank, ik pakte zijn hand en vertelde het nieuws. Hij sloeg zijn armen om me heen en kuste me. ‘Geweldig!’ riep hij. De tranen sprongen in mijn ogen. Hoe somber hij ook was, zijn liefde voor mij was zo groot dat hij mij alles gunde.

David zag in dat het niet goed met hem ging. Hij zocht hulp, bij de huisarts, een psycholoog en later ook in het alternatieve circuit. Samen gingen we in relatietherapie. We waren ver van elkaar afgedreven, maar wilden allebei niet loslaten. Daarvoor was wat we ooit hadden te mooi. De gesprekken leken weinig te helpen, het liet ons alleen maar zien dat zijn wereld en de mijne totaal verschillend waren. Toen de therapeute tijdens de laatste sessie ter sprake bracht dat we er misschien eens over moesten nadenken om uit elkaar te gaan, keken we elkaar aan en dachten allebei: nee, nooit opgeven. Vanaf dat moment veranderde er iets. We waren zo dicht bij het dieptepunt, dat ook bij David opeens de wil kwam om weer omhoog te klimmen.

Het plan

Ik zat aan de eettafel toen David naar me toe kwam. Hij had een plan. Zoiets had ik in ruim een jaar tijd niet van hem gehoord. Hij dacht nooit meer aan de toekomst, had geen ideeën of plannen. Hij wilde een eigen praktijk opzetten als natuurgeneeskundig therapeut, met een grote rol voor massage. David gaf al massages sinds zijn achttiende en had dat de laatste maanden weer opgepakt. Ik herinner me dat ik fronste en antwoordde: ‘Dat is fijn, schat, voor erbij. Maar laten we ons nu eerst focussen op een baan.’ Achteraf denk ik; wat een ongevoelige, praktische reactie van mij. Ik ging totaal voorbij aan zijn gevoel.

David had al van alles uitgezocht, over financiën, klanten, de markt. Ineens herkende ik weer die oude regelneef die David ooit was. Dat deed me goed. Ik was zo lang bang geweest dat ik de man met wie ik was getrouwd voor altijd kwijt was.

Door heel hard werken, begint de praktijk van David nu goed te lopen. Binnen een paar maanden ging hij van één klant per dag naar soms wel drie of vier per dag. Hij verdient nog niet wat hij ooit in loondienst verdiende, maar dat geld kan me inmiddels gestolen worden. Ik zie hoe gelukkig hij wordt van zijn werk. Na een drukke dag straalt hij. Dat is meer waard dan alles wat hij in loondienst ooit zou kunnen krijgen. David en ik zijn niet meer degenen die we waren voor we ontslagen werden. We zijn ons veel bewuster van de waarde van geld. Ik koop geen kleding meer buiten de uitverkoop, dat vind ik zonde. Zelfs als ik het geld ervoor zou hebben, zou ik het niet doen. We voelen nu dat het niet vanzelfsprekend is dat er altijd genoeg geld is. We bezuinigen nog steeds, de loterijen en abonnementen zijn nooit meer teruggekomen. Ook tussen ons is het beter geworden. We weten nu dat onze relatie tegen weer en wind bestand is. En hoe diep we ook gaan: er is altijd weer een weg omhoog. Samen vinden we die wel. Ik zou de laatste drie jaar voor geen goud over willen doen, maar ben toch blij dat we het hebben meegemaakt. Het heeft ons leven en onze relatie verrijkt.”