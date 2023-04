Inez (49) is aseksueel: “Ik zou wel eens willen weten hoe opwinding voelt”

Alleen een knuffel, meer hoeft Inez (49) echt niet van een man. “Blijkbaar hoopte hij al maanden op seks, en ik had niks in de gaten. Ik voelde dat zelf helemaal niet.”

Hanneke Mijnster Getty Images

Inez: “Het is geen afwijking, het is een geaardheid. Ik ben de ‘a’ in LHBTIQA+, ik ben namelijk aseksueel. Ik val niet op mannen en ik val niet op vrouwen, ik voel geen aantrekkingskracht en geen opwinding. Nooit gevoeld ook.

Een brok ongemak

Dat was toen ik jong was wel lastig. Rond mijn twintigste kregen mijn twee beste vriendinnen allebei een vriendje en ik bleef over. We zagen elkaar nog wel, maar hun weekenden en vakanties waren automatisch voor hun liefjes, dus ik moest mijn vrije tijd anders gaan indelen. Ik ging ook op zoek naar een vriendje, maar die vlinders waarover ik mijn vriendinnen hoorde, kwamen niet. Wanneer een man zijn hand op mijn been legde, wist ik: dit hoort erbij, dit ken ik uit de films. Ik voelde nooit het verlangen dat hij ook maar een millimeter zou opschuiven naar het midden. Misschien vond ik hem niet leuk genoeg? Hij wilde wel verder gaan, en het vriendje daarna ook. Ik ging erin mee, omdat ik wist dat het zo hoorde. Althans, dat dacht ik toen. Dat had echter helemaal geen zin, want ik werd er niet warm of koud van en mijn lijf veranderde in één brok ongemak. Ik duwde mijn vriend voorzichtig van me af en de maanden erna ook. Terwijl ik hem wel heel leuk vond, en heel lief. We knuffelden veel, en kussen zonder tong vond ik ook fijn. Na een tijdje had hij er genoeg van. ‘Ik wil geen frigide vriendin!’ beet hij me toe. Huilend vroeg ik daarna aan een vriendin wat ik had moeten doen. Toch maar seks, ook al voelde ik het niet? Mijn moeder had me altijd op het hart gedrukt dat ik niks tegen mijn zin in hoefde te doen. ‘Val je misschien op vrouwen?’ vroeg mijn vriendin. Dat kon ik me niet voorstellen, want ik was echt dol op deze jongen. Op straat en in films lette ik goed op waarnaar ik keek bij vrouwen, en wat ik voelde. Niks. Ik voelde niks.

Zeven jaar bleef ik single. Ik rondde twee studies af, ging backpacken door Thailand en Vietnam en vond een baan bij een bank. Een van mijn collega’s daar toonde al vrij snel interesse. Lang bij mijn bureau hangen, vissen of ik ook naar de borrel op vrijdag kwam en na een paar maanden vroeg hij me mee naar een theatervoorstelling. Ik stemde in, en nam me voor om die avond bewust iets over vriendschap te noemen. Geen gedoe, dacht ik. Dat werkte, want we ontwikkelden een mooie band en spraken regelmatig af in het weekend. Op mijn verjaardag gaf hij me een hele dure camera cadeau, en een mooie kaart waarin hij schreef verliefd op me te zijn. Ik voelde dat niet, maar ik was wel enorm op hem gesteld. Als je je fijn bij iemand voelt is het goed, dacht ik. Zo begon onze liefdesrelatie, en omdat Robert me al zo goed kende, wist hij dat ik het fijn vond om rustig aan te doen.

Hij huilde dat hij met me wilde vrijen

Na een jaar keek hij me aan in bed en huilde dat hij zo graag met me wilde vrijen, maar dat ik hem geen centimeter ruimte gaf. Ik schrok enorm, want blijkbaar hoopte en wachtte hij al maanden terwijl ik niks in de gaten had. Voor mij was het prima zoals het was. Ik besloot naar een psycholoog te gaan, en die bracht me op een totaal ander spoor. Hoe mijn jeugd was geweest vroeg ze, en of ik misschien ervaring had met misbruik. Misschien was ik daarom zo terughoudend? Ik kon het me niet voorstellen, maar ging er toch over nadenken. Ik vroeg mijn moeder van alles over vroeger, over wie er allemaal had opgepast en wat haar gedachten bij de scouting waren geweest. Tegelijkertijd voelde ik ook: het is geen angst. Ik was niet bang voor de handen en de opwinding van mijn vriend, ik kon het alleen niet beantwoorden.

Eindelijk een juiste diagnose

Uiteindelijk hield deze relatie ook geen stand en koos ik opnieuw voor een bestaan als vrijgezel. Het is naar om continu te voelen dat je iemand teleurstelt, ook al zegt hij nog zo vaak dat het niet erg is. Dat is het wel, want ik doe iemand om wie ik geef tekort door mezelf te zijn. Drie jaar geleden belde mijn beste vriendin me op. ‘Ik weet het!’ tetterde ze door de telefoon. In haar opleiding tot seksuoloog leerde ze over aseksualiteit. Ze las me voor over het ontbreken van libido en vooral een geestelijke aantrekkingskracht voelen. Het voelde als thuiskomen, zoveel herkenning.

Nieuwe partner

Sinds een jaar heb ik een nieuwe partner, hij is ook aseksueel en leerde me het te zien als een oriëntatie in plaats van een afwijking. We knuffelen samen en kunnen onbedaarlijk lachen. Hij voelt als mijn vriend en niet zomaar een goede vriend, dat is echt wel een verschil. Ik zou weleens willen weten hoe opwinding voelt, en hij herkent dat gevoel. Het is fijn om die ervaringen en vragen met elkaar te delen. Vriendinnen vroegen weleens of ik dan nooit masturbeer, maar nee, dat voelt voor mij als te lang wrijven tot het zeer gaat doen. Er bloeit niks op van binnen. Dat begrijpt mijn vriend. We kunnen heerlijk naakt tegen elkaar aan liggen, dan geniet ik van zijn warmte en zijn geur. En vooral van het feit dat hij werkelijk niks meer van mij verwacht.”