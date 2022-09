Jacqueline (48): “Ik vind werken bevredigender dan altijd maar gratis en voor niks voor mijn kinderen klaarstaan”

“‘Moeder worden is het mooiste wat er is.’ Dat is het idee waarmee ik ben opgegroeid. Mijn eigen moeder was dol op kinderen, het was haast vanzelfsprekend dat Harm en ik ook een gezin zouden stichten, als het ons gegund was. We kregen er twee, Kees (14) en Romy (12). Ik begrijp nog steeds niet dat ik een jaar na de geboorte van Kees weer met de pil ben gestopt, ik liep nog op mijn tandvlees van de eerste. Maar Harm wilde graag twee kinderen die niet teveel in leeftijd zouden schelen en we zaten in een vriendengroep waarin iedereen voortdurend zwanger was – ik dacht: ‘Dan ben ik in ieder geval van die zwangerschappen af.’

Oergevoel

Ik heb er niet van genoten, het dik worden, de kwaaltjes en het voortdurend moeten plassen omdat er een baby op je blaas drukt. Het ‘wonder van de geboorte’ heb ik vooral ervaren als het urenlang pijnlijk uitpersen van een meloen, met daarna zowel mezelf als de baby in de luiers. Aan de ene kant had ik bij allebei onmiddellijk een oergevoel dat ik ze moest voeden, beschermen en verzorgen. Aan de andere kant dacht ik in mijn kraamtijd al: waar ben ik aan begonnen?

Kinderen hebben is lang niet altijd leuk. Ze vragen enorm veel aandacht en zorg, het hele leven draait om hen. ‘Je krijgt er zoveel voor terug!’, hoorde ik andere moeders zeggen. En dan vroeg ik me – doodmoe en ondergekotst, met een dreinende peuter aan mijn been – serieus af wat dat dan was, want ik verdween helemaal in hen.

Ik voelde heus ook wel vertedering en liefde, want ze waren om op te vreten als ze lachten en lief speelden. Maar laten we eerlijk zijn: het grootste deel van de tijd doen kleine kinderen dat niet en ben je dag en nacht bezig met het managen van hun humeur en behoeften.

Tastbare resultaten

Dat viel allemaal van me af als ik op mijn werk was en de kinderen op de opvang of bij Harm waren. Ik vond het heerlijk om met volwassenen onder elkaar te zijn en het gevoel te hebben daadwerkelijk wat te doen. Als ik thuis de vaatwasser uitruimde, stond er alweer nieuwe vaat klaar. Op mijn werk kon ik gewoon dingen afstrepen, mijn hersens gebruiken en tastbare resultaten zien. En ik kreeg er ook nog voor betaald, zoveel bevredigender dan altijd maar gratis en voor niks klaarstaan voor de kinderen.

Ik vond het leuker worden toen ook Romy naar school ging. Er kwam meer structuur in de week en de kinderen zelf werden makkelijker en wat zelfstandiger. Interessanter ook, om mee te kletsen. Maar de weekenden vond ik zwaar. Je werd geacht dingen met het hele gezin te doen. Terwijl ik na een week werken en voor mijn gezin zorgen eigenlijk veel liever iets voor mezelf wilde doen. Maar uiteindelijk kwam het ook dan weer neer op het faciliteren van hun geluk. Dat is het ouderschap: jezelf voortdurend opzij zetten voor je kinderen. Ook omdat alles makkelijker en leuker wordt als zij het naar hun zin hebben.

Maar toch: ik vind dat zwaar en vraag me vaak af hoe mijn leven er nu uit zou zien als ik geen kinderen zou hebben. Als ik zou kunnen slapen en uitslapen. Spontaan ergens heen zou kunnen. Niet zou hoeven te puzzelen qua geld omdat we van twee inkomens samen goed rondkomen. Geen tijd en energie kwijt zou zijn aan alle dingen van school die van me worden gevraagd. Gewoon alleen mezelf maar overeind hoef te houden. Wat een luxe zou dat zijn.

Stompzinnig TikTok-filmpje

Ik heb vooraf niet beseft hoe ontzettend veel verantwoordelijkheid je erbij krijgt als je kinderen hebt. Niet alleen als ze klein zijn, maar ook als ze tieners worden. Je moet overal achteraan en bovenop zitten. Op tijd naar school, huiswerk, gamen, vrienden, gymtassen, gezond eten, rondrijden, ophalen, gaat het wel goed in hun koppies? In de tijd die ik kwijt ben aan in de gaten houden wat ze online uitspoken, had ik een dissertatie kunnen schrijven. Er zijn momenten dat ik wil gillen als ik weer naar een stompzinnig TikTok-filmpje moet kijken om te weten wat ze bezighoudt. Zonder kinderen had ik in plaats daarvan boeken kunnen lezen, podcasts kunnen luisteren of een dutje kunnen doen. En dat lijkt me allemaal echt veel leuker.

Als ik dat soort dingen denk, voel ik me een ontaarde moeder. Kees en Romy kunnen hier niets aan doen. Ik hou van ze en moet er niet aan denken dat hen iets zou overkomen. Tegelijk heb ik vaak helemaal geen zin in alles wat er bij hun levens komt kijken en ben ik als de dood dat ze dat merken. Je kunt niet zeggen dat je misschien beter geen moeder had kunnen worden, het druist in tegen alles waar ouders voor staan. Ik ben er wel eens over begonnen tegen mijn zus en er werd snel nerveus overheen gepraat: dat meen je niet echt, dat kun je toch niet zeggen. Het is maar een fase.

Mijn eigen leven terug

Ik weet niet of het een fase is. Om me heen zie ik kinderen tot diep in de twintig thuis wonen omdat ze geen eigen woning kunnen vinden of omdat ze het lekker makkelijk of gewoon gezellig vinden. Ik vind het al moeilijk dat Kees steeds later naar bed gaat, zodat ik ook ‘s avonds al moet inleveren op privacy. Krijg ik ooit mijn eigen leven en vrijheid terug? En is het echt zo erg dat ik ervoor uitkom dat ik die mis?”

De namen in dit artikel zijn om privacyredenen veranderd.