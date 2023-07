Jane (60): “In Suriname is trans een taboe, maar van mij mag BeyonG alles zijn”

Hanneke Mijnster Petronellanitta

BeyonG (37) is trans of colour en gebruikt de voornaamwoorden she/they. Ze is geboren in Suriname en werkt als maatschappelijk werker. Haar moeder Jane (60) woont sinds een paar jaar in Nederland en heeft een vriend.

BeyonG: “Op mijn vijftiende kwam ik naar Nederland, met mijn moeder en broertje. Zij gingen vier jaar later weer terug naar Suriname, ik bleef hier om mijn studie en stage af te maken. Toen ik achttien was kwam ik uit de kast als homo en zes jaar later als transvrouw. Ik liep stage als projectmanager bij het COC, dat heeft me geholpen, want daar ontmoette ik iemand die me hielp woorden te geven aan wat ik voelde. Tot die tijd was ik in ontkenning over mijn transseksualiteit. In 2013 besloot ik dat ik als mezelf wilde gaan leven. Tijdens een feestje moest ik als vrouw verkleed. Ik was in shock: zó wilde ik me voelen, dit was de missing link. Vanaf dat moment ben ik me als vrouw gaan kleden. Ik heb een aparte maat, dus dat was wel even zoeken. Als vrouw voel ik me vrij en veilig. De interactie met mensen is anders. Om in transitie te kunnen, moest ik nog een halfjaar op de wachtlijst. Een eenzame tijd, want mijn familie was nog in Suriname. Ik had zo veel vragen en onzekerheden. Natuurlijk belde ik wel met mijn moeder, maar uiteindelijk moest ik dit toch zelf doen. Een nieuwe naam, een eigen stijl, opnieuw een coming-out als transvrouw: allemaal grote stappen. De naam BeyonG heb ik tijdens een brainstorm met vrienden bedacht. Het is een combinatie van mijn rolmodel Beyoncé en Gino, mijn gegeven naam, om nooit te vergeten waar ik vandaan kom. Mijn naam roept regelmatig vragen op, en ik moet mensen vaak wijzen op de hoofdletter G aan het einde, maar mijn naam is uniek, net als ik. Ik heb in die tijd veel gehad aan mijn chosen family, die ik vond in een van de transhuizen in Amsterdam. Dat is een plek waar transmensen komen voor empowerment, mooie gesprekken en activiteiten. Inmiddels ben ik vicevoorzitter van Trans United Europe en heb ik verschillende prijzen gewonnen voor mijn inzet voor de community. Ook ben ik ambassadeur van Pride Amsterdam en ik heb zelfs met de koning en koningin mogen lunchen.”

Jane: “We zagen van kleins af aan al dat BeyonG anders was, maar in Suriname ligt er toch nog een groot taboe op homoseksualiteit. Laat staan op trans. Ik zie dat niet zo, van mij mag BeyonG alles vertellen, graag zelfs, maar voor de familie was het moeilijk. Dat had tijd nodig. Mijn moeder bleef nog lang haar oude naam gebruiken, en ‘hij’ zeggen, maar ik verbeterde haar constant. Dat hielp wel, en nu is ze helemaal aan boord. In het begin was ze hier ook nog alleen, want ik woonde nog in Suriname. Ik kon er toen niet voor haar zijn, dat vind ik moeilijk. Gelukkig is het nu goed.”

B: “Elke keer als we proberen daarover te praten, verzanden we in verwijten, pijn en verdriet. Dus ik kijk liever naar het nu. Mijn vader accepteerde me in het begin niet, maar heeft daar uiteindelijk sorry voor gezegd. Ik heb geleerd om alleen te kunnen zijn en het verdriet te vergeten. Ook mijn broertje vond het lastig. Die was een tijdje boos op me, en bang dat hij gepest zou worden vanwege mijn seksualiteit. Gelukkig viel dat uiteindelijk wel mee en gaan we nu weer goed met elkaar om. Het is zo fijn dat ik helemaal mezelf kan zijn. Het was heel zwaar om een dubbelleven vol te houden en dat ik soms nog moest doen alsof ik die jongen van vroeger was, ik wist niet wie ik was. Vanaf het moment dat ik mijn borsten kreeg, voelde ik me pas echt fijn en zelfverzekerd. Nu loop ik in de mooiste jurken en in badpak over het strand.”

J: “Ik ben zo trots op haar. BeyonG heeft het ver geschopt, in haar persoonlijke ontwikkeling en haar werk. Ik heb een apart gevoel van liefde voor haar en stuur geregeld foto’s van haar naar mijn vriendinnen. ‘Ze lijkt op je!’ zeggen ze dan. Dat vind ik zo mooi, want BeyonG heeft het heel moeilijk gehad.”

B: “Aan het begin van mijn transitie was ik bang dat ik nooit een baan zou vinden. Toen ik in de zorg werkte, werd ik buitengesloten en genegeerd om de persoon die ik ben. Daarvan heb ik wakker gelegen. En kijk nu eens. Ik heb mijn eigen onderneming, BeyonG Empowerment en coaching! Ik maak werkgevers en werknemers bewust van de moeilijkheden waar mensen zoals ik tegenaan lopen. Ik help, geef advies, maar bovenal bied ik kracht en positiviteit. Ik win prijzen door mezelf te zijn. Een vaste relatie heb ik nu niet, maar een prins in een witte Mercedes mag zich altijd melden.”

LHBT-wie?

Cisgender

De term voor mensen die zich prettig voelen bij het geslacht dat ze kregen bij hun geboorte. Ver-reweg de meeste mensen zijn een cisvrouw of -man.

Transgender

Een term voor mensen die zich niet thuis voelen bij de sekse die ze kregen toen ze werden ge-boren. Soms willen transgenders een geslachtsveranderende operatie ondergaan.

Genderdysforie

Als je niet gelukkig bent met het lichaam dat je bij de geboorte hebt gekregen.

Genderexpressie

Dat wat iemand uitdrukt over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Het kan op verschillende manie-ren: bijvoorbeeld met gedrag, make-up, kleding of haarstijl.

Non-binair

Dit betekent dat iemand geen man, maar ook geen vrouw is. Die persoon voelt zich niet thuis in de tweedeling.

Genderfluïde

Een genderfluïde persoon heeft geen vaste genderidentiteit, of beweegt zich tussen mannelijk- en vrouwelijkheid.

Panseksueel

Een panseksueel persoon kan zich aangetrokken voelen tot alle genders: mannen, vrouwen, non-binair of trans.

Queer

Overkoepelend begrip voor lhbtiq+’ers. De term wordt meestal gebruikt om uit te leggen dat ie-mand zich niet thuis voelt binnen de hetero- en gendernormen en hokjes in twijfel trekt.

Intersekse

Intersekse personen zijn geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. De meesten voelen zich man óf vrouw. Een kleiner aantal van hen voelt zich tussen mannelijk en vrouwelijk in.

Femme

Een lesbische vrouw die een vrouwelijke genderpresentatie heeft.

Butch

Een lesbische vrouw met veel mannelijke trekjes.

Kleding Jane: Yoek (jurk), C&A (overgooier), Paprika (oorbellen). | BeyonG: Even&ODD via Zalando (jurk), Studio Untold (spijkerjack), Zalando (pumps), Miccy’s (oorbellen) | Styling: Nanja Brakenhoff. | Haar en make-up: Wilma Custer en Astrid Timmer