Janet (37) is slachtoffer van de toeslagenaffaire: “Ik dacht: als ik al mijn schulden heb afbetaald, komt die tattoo er”

“Op mijn bovenbeen staat een feniks die uit de as is herrezen. Een mythisch fabeldier dat symbool staat voor wedergeboorte. Ik liet hem afgelopen zomer op vakantie in Turkije zetten. Een heel symbolisch moment: het was mijn allereerste vakantie sinds tien jaar. Eindelijk had de Belastingdienst me de veertigduizend euro terugbetaald die ze van me hadden afgenomen. Eindelijk was ik vrij. Al sinds 2013 zat deze tatoeage in mijn hoofd. Als ik al mijn schulden heb afbetaald, dacht ik, dan komt-ie er. Dat moment kwam acht jaar later. Eerder had ook met geen mogelijkheid gekund, want ik had vaak niet eens genoeg geld om te eten, laat staan voor een tattoo. Tien jaar lang leefde ik in armoede, de schulden stapelden zich op.

Zoon uit huis

Drie jaar geleden was ik er heel slecht aan toe. Ik was zwaar depressief door alle ellende waar ik al jarenlang in zat. De schoolmaatschappelijk werker zei daarop dat het beter was als mijn zoon, toen twaalf jaar oud, een paar weken bij zijn vader zou wonen. Ik was het er op dat moment wel mee eens; het ging niet goed met me. Maar het bleek dat er tegen me was gelogen. Het ging niet om een tijdelijk besluit; hij werd van me afgepakt. Een maand later mocht ik mijn kind zelfs niet meer spreken, ineens had hij een nieuw telefoonnummer. Het was afschuwelijk. In een roes liep ik naar het station met het plan om voor de trein te springen. Ik was alles kwijtgeraakt: de regie over mijn eigen leven en nu zelfs mijn kind. De trein had vertraging en ik keerde godzijdank toch weer huiswaarts. Kort daarop begonnen de zaken langzaam ten goede te keren. De toeslagenaffaire kreeg steeds meer mediabekendheid en ik kwam in contact met andere gedupeerde ouders. Het was zo’n opluchting dat ik niet de enige was en dat er, onder anderen door SP-Kamerlid Renske Leijten, naar ons geluisterd werd. Het gaf me energie om door te vechten.

Een cruciaal moment

In de zomer van 2020 diende ik een burgermotie bij de gemeenteraad in: ik wilde dat er een speciaal loket kwam voor mensen met schulden. Ik werd uitgenodigd om hierover te komen spreken voor gemeenteraadsleden. Doodeng, maar ik deed het en iedereen luisterde aandachtig. Een cruciaal moment voor mij. Eindelijk werd ik gehoord. Deze positieve ervaring zette me ertoe om me verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de SP. Helaas heb ik het niet tot de gemeenteraad geschopt, maar ik wil me voor de lokale politiek blijven inzetten. Ik wil eraan bijdragen dat niemand hoeft mee te maken wat ik heb meegemaakt.

Inmiddels gaat het goed met me. Ik ben schuldenvrij, heb goed contact met mijn zoon en zie hem regelmatig – hij woont nog steeds bij zijn vader. Maar bovenal lééf ik weer. In mijn tattoo zit ook een lotusbloem verwerkt, een bloem die op modder kan groeien. Dat op iets lelijks ook iets moois kan groeien, daar ben ik het levende bewijs van.”