Janine (42) verbrak het contact met haar tirannieke moeder: “Bij alles wat ik deed, hoorde ik haar afkeurende stem”

“Rond mijn dertigste kwam ik in een mega-depressie terecht. Ik had geen eigenwaarde, ik deed er naar mijn gevoel niet toe en beschouwde mezelf als een last. Ik was bang dat ik voor mijn dochter eenzelfde soort moeder zou worden als mijn moeder voor mij was. En wat had ik nou bereikt in het leven? Ik had geen idee wat ik wilde, had nergens een mening over, wist niet wat ik leuk vond en zelfs niet van wat voor eten ik hield. Bij alles wat ik deed hoorde ik de stem van mijn moeder, die me vertelde dat ik niet goed genoeg was, dat ik te dik was, dat ik beter mijn best moest doen. Mijn man zag dat het niet goed met me ging en bleef net zo lang aan me trekken tot het hoge woord eruit kwam. Ik zei: ‘Ik heb het lef niet om voor de trein te springen, maar als ik nu zou verongelukken, dan vind ik dat helemaal niet erg.’ Hij nam me gelijk mee naar de huisarts. In de jaren daarna leerde ik, met behulp van coaching en therapieën, eindelijk voor mezelf te bepalen wat ík leuk vind.

Bang voor ruzie thuis

Tot m’n 14e heb ik weinig bewust meegekregen van m’n moeders kronkels. Zij werkte fulltime, mijn vader was huisman en verzachtte haar harde persoonlijkheid flink door me veel aandacht te geven en vaak met me te spelen. Toch had ik wel in de gaten dat het er niet overal zo aan toeging als bij mij thuis. Als ik bij vriendinnetjes logeerde, merkte ik dat zij niet gepusht werden om hun huiswerk te doen. Ze deden spelletjes met hun moeder, of bakten koekjes. Ik ging altijd naar een docent om extra huiswerk te vragen voor het weekend, omdat ik wist dat mijn moeder dat waardeerde. ‘Ik heb nooit naar de universiteit kunnen gaan, jij gaat wel’, zei ze. Als ik ergens een zes voor haalde, was ik bang voor ruzie thuis. Ik was 14 toen mijn vader verongelukte en ik alleen met haar achterbleef. Vanaf toen werd het echt een drama.

Altijd maar kritiek

Om mijn moeder geen verdriet te doen na het overlijden van mijn vader, sprak ik haar nog minder tegen. Ondertussen kreeg ik haar kritiek volop te verduren. ‘Straks pas je niet meer door de deur’, zei ze omdat ze me te zwaar vond. ‘Je bent een hoer’, kreeg ik te horen als ik een vriendje had, zodat ik het weer uitmaakte. Met behulp van bijlessen zat ik op het gymnasium, al vond ik latijn extreem moeilijk. Mijn mentrix op school, maar ook de ouders van mijn beste vriendin waren bezorgd en wilden me eigenlijk onderdak bieden zodat ik bij mijn moeder vandaan was. ‘Het hoort erbij’, zei ik. Ze sloeg me in ieder geval niet, dacht ik. Na de middelbare school wilde ik graag de opleiding tot fysiotherapeut volgen. Maar mijn moeder wilde dat ik rechten ging studeren, of economie. Ik moest tenslotte naar de universiteit, geen dénken aan dat ik een hbo-studie zou doen. Ik koos voor de studie rechten en ging gelijk zo ver mogelijk bij haar vandaan wonen, in Maastricht. Al gauw wilde ik stoppen met deze studie, het paste totaal niet bij mij, maar ik durfde het haar niet persoonlijk te vertellen. ‘Je maakt keuzes die je vader nooit gewild zou hebben’, riep ze door de telefoon. Even overwoog ik om niet naar haar mening te luisteren. Toch zwichtte ik. Ik wilde niet uit haar gratie vallen.

Kleindochter blijft niet gespaard

Ik was als een soort puppy die steeds door haar baasje geschopt werd en toch gewoon weer terugkwam. Ze bood me een baan aan in haar bedrijf en ik accepteerde. Ik kwam gewoon niet los van haar. En altijd weer haar kritiek: dan kreeg ik op zondag te horen wat er maandagochtend allemaal af moest zijn. Mijn kleding vond ze er niet uitzien, dus kocht ze nieuwe kleding voor me, maar alles een maatje te klein. Het enige wat ik dan zei was ‘dankjewel’. Samen shoppen, wat een leuk moeder-dochter uitje zou moeten zijn, was een drama. Het ging met mijn gezondheid niet goed, ik zat aan de prednison en was aangekomen. Bij de verkoopsters verontschuldigde ze zich dat ik zo dik was. En toen ik later in het ziekenhuis belandde zat mijn schoonmoeder met alle liefde en aandacht aan mijn bed, terwijl mijn moeder, die ooit zelf verpleegkundige is geweest, zat te vitten dat het infuus niet goed was en dat ik er van zou aankomen.

Pas toen mijn dochter, die destijds drie jaar was, terugkwam van een logeerweekendje bij oma en vertelde dat ze geen brood mocht eten omdat je daar dik van wordt, was voor mij de maat vol. Na flink wat therapie en moed verzamelen, nam ik afscheid van mijn moeder. Natuurlijk ging dat niet zonder slag of stoot. Ze noemde me de grootste egoïst op aarde en beschouwt mijn man als de bron van al het kwaad.

Eindelijk doen wat ík wil

Ik heb regelmatig twijfels of ik haar toch weer eens zal ontmoeten. Ik vind het sneu voor haar dat ze mij en haar kleindochter niet meer ziet. Ik weet dat ze daar verdriet van heeft. Tegelijkertijd besef ik dat ik direct weer in mijn oude patronen zal vervallen als ze voor mijn deur staat. Ik voel medelijden met haar: ze is veel vrienden kwijt, haar bedrijf is failliet en ze woont nu op een camping. Dat gun je niemand. Ik denk regelmatig aan haar, maar ik wil mezelf nooit meer aan de kant schuiven omwille van haar goedkeuring. Eindelijk ben ik zover dat ik doe wat ik leuk vind. Ik ben een ontspanningsmassagepraktijk begonnen en heb een gezondheidscentrum gerund. Laatst was ik in gesprek met directeuren en ondernemers en hoorde ik mezelf zeggen dat ik wel als dagvoorzitter kon optreden. Even hoorde ik dat inwendige stemmetje van mijn moeder die zei: ‘Dat kun je niet.’ Die stem wil ik dan het liefst een stomp uitdelen. Ik ben blij dat ik zover ben dat ik een eigen mening heb en die ook durf te geven. Als ik op een dag zou horen dat mijn moeder niet meer leeft, dan heb ik daar zeker verdriet van. Ik hou van haar en weet dat ze op haar manier ook van mij houdt. Maar ik zal rouwen om de persoon van wie ik ben blijven hopen dat ze die voor me zou zijn, maar die ze nooit is geweest.”