Janny verloor haar dochter (15) door een verkeersongeval: “Ons gezin is niet meer compleet”

“Kijk je uit”, zei ik altijd tegen mijn vijf kinderen als ik ze een kus gaf voor ze naar school fietsten. Echt zorgen maakte ik me niet. De weg naar school ging grotendeels langs weilanden; op een drukke rotonde na was het geen gevaarlijke route. Maartje was altijd heel voorzichtig. Ze zorgde dat haar fietsbanden goed waren en dat haar verlichting het deed. Ook die bewuste ochtend heb ik Maartje gedag gekust, niet in de wetenschap dat ik haar nooit meer terug zou krijgen.”

Verkeersongeval

“Wat heb jij gedaan joh, er komt politie aan”, grapte ik tegen onze jongste zoon toen er om half vijf ’s middags een politiewagen de straat inreed. Gek genoeg belden de agenten bij ons aan. “Bent u de moeder van Maartje?”, werd me gevraagd. Op dat moment schoot er van alles door mijn hoofd. Wat zou ze gedaan hebben? Winkeldiefstal? De politieagenten begonnen een heel verhaal te vertellen. Het enige wat ik hoorde was ‘ze leeft niet meer’. Op dat moment dacht ik dat ik geen lucht meer kreeg. De agenten kwamen binnen en vertelden het verhaal aan mijn man Sjaak. Maartje was op een rotonde aangereden door een vrachtwagen. “Dat kan niet”, zei Sjaak boos, “Maartje is altijd heel voorzichtig.” Toen lieten ze ons Maartjes bril, haar ID-kaart en haar agenda zien. Het moest dus wel om Maartje gaan. Alleen hadden ze het over haar zwarte rugzak. Dat klopte niet, Maartjes rugzak was lichtblauw. Dat gaf me de hoop dat het misschien tóch niet over mijn dochter zou gaan. Ik wilde onmiddellijk naar haar toe, om te zien of het waar was. Maar we mochten haar niet zien. “Het lichaam van uw dochter is door de politie in beslag genomen voor onderzoek”, was de mededeling. Voor deze buitenstaanders was het Maartje al niet meer, ze was alleen nog maar een lichaam. Ik wilde haar hoe dan ook zien. Er werd me geadviseerd om dat niet te doen. Kennelijk zag ze er verschrikkelijk uit na het ongeluk. Daar had ik geen boodschap aan. “Al ligt ze er als een puzzel bij, ik ben haar moeder en ik ga naar haar toe”, deelde ik mee.”

Zoveel vragen

“Een paar verschrikkelijke uren later waarin we niks anders konden dan wachten, kregen we te horen dat Maartje bij een uitvaartondernemer lag. Onmiddellijk ben ik er naartoe gegaan. Nu zag ik dat het echt waar was: het was Maartje. Ze had een schaafwond in haar gezicht en over haar lichaam lag een laken. Ik had ondergoed, sokken en schone kleren voor haar meegenomen. “Heeft ze geleden, heeft ze pijn gehad?”, vroeg ik aan de uitvaartondernemers. Zij konden en mochten daar niks over zeggen. Met hun hulp hebben we haar gewassen en aangekleed. Pas toen zag ik dat haar nek en rug gebroken was en dat ze een grote hechting op haar buik had omdat haar buikwand gescheurd was. Maartje is waarschijnlijk op slag dood geweest. Doordat ze er vredig bij lag, vermoed ik dat ze geen pijn heeft geleden. Dat troost me. Nog steeds zat ik vol vragen. Wat was er gebeurd? Hoe kon dit gebeuren? Ook was het net alsof er een knop bij mij werd omgezet. We moesten verder, overleven, en dit mocht ons nooit meer overkomen.”

Niet te bevatten

“Maartje is gestorven op het moment waarop ze heel gelukkig was in haar leven. Ze had veel vrienden en ze had verkering met Kevin, op wie ze helemaal gek was. Die laatste dag op school sprak ze met haar vriendin over hoe gelukkig ze waren. Ze maakten plannen voor de toekomst: dat ze met z’n vieren, met ieders vriendje erbij, op vakantie wilden. Dat ze ooit zouden trouwen en kinderen krijgen. Maartje voelde zich zó blij! Ze keek ook ontzettend uit naar haar zestiende verjaardag, die ze over iets meer dan een week zou vieren. In haar agenda, op haar kalender: overal schreef ze op dat ze 16 zou worden en ze raakte er niet over uitgepraat. Die leeftijd had iets magisch voor haar. “Ik word 16”, zei ze steeds. Hoe kan dit nou, dacht ik toen ze jarig had moeten zijn en ze er niet meer was. We hadden nu moeten feestvieren.”

Levenslang

“Na haar overlijden is er een grote leegte gekomen. Als gezin kun je nooit meer optimaal genieten, altijd is er iemand die mist. We zijn niet meer compleet. Soms zat ik aan de achtertafel en hoorde ik de poortdeur. ‘Oh, ze komt terug’, dacht ik dan even. Ook heeft het lang geduurd voordat ik haar bord niet meer op tafel zette als ik ’s avonds de tafel dekte. ‘Komt er iemand eten?’, werd er dan gevraagd. Pas dan zag ik dat ik ook voor Maartje had gedekt. Mensen vroegen soms goedbedoeld ‘of het lukte om de draad op te pakken’. Die draad is kapot, zei mijn man dan. Gelijk al na het overlijden van Maartje zijn we heel goed en intensief bijgestaan door Slachtofferhulp. Tijdens het strafproces van de vrachtwagenbestuurders ben ik door hen gewezen op de mogelijkheid van het spreekrecht of een schriftelijke slachtofferverklaring. In verband met mijn emoties koos ik voor een schriftelijke verklaring. Ik schreef aan de chauffeurs dat ik niet boos was, het ging om een noodlottig ongeval. Maartje had voorrang en ze hebben niet voor haar geremd. Ze hebben dat niet expres gedaan, ze hebben haar gewoon niet gezien. Zij moeten er ook mee verder leven dat ze een kind hebben doodgereden. Ik kan wel boos blijven, maar daar krijg ik Maartje niet mee terug.”

Uit naam van Maartje

“Ik leerde een vrouw kennen die gastlessen geeft op middelbare scholen om leerlingen attent te maken op de gevaren in het verkeer en de impact die het geeft om verder te leven als er een dodelijk verkeersslachtoffer is gevallen. Ik ben gevraagd om ook mijn verhaal te vertellen. Sindsdien doe ik dat. Ik hoop jongvolwassen kinderen hiermee te leren meer na te denken en op te letten. Het is niet mijn bedoeling om ze bang te maken in het verkeer, maar ik wil wel dat ze alerter worden. Al is het maar één persoon die ik met Maartjes verhaal bewuster kan maken om beter op te letten zodat en daardoor iets ergs kan worden voorkomen. Want bovenal wil ik andere ouders het grote verdriet en gemis besparen wat ik mijn verdere leven voel.”