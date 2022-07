“Borstkanker werd bij mij in een heel vroeg stadium geconstateerd, ik heb veel geluk gehad. Dat gevoel voerde ook de boventoon nadat ik de diagnose en behandeling hoorde: als het hiermee achter de rug is, ben ik heel blij.

Na mijn borstamputatie werd met een implantaat een reconstructie gemaakt. Daar ben ik jarenlang tevreden over geweest. Ik had een decolleté en er was niemand die zag dat ooit één borst was verwijderd. Maar met terugwerkende kracht realiseer ik mij dat ik altijd last heb gehad van het implantaat.

Leven zonder borst

Spierklachten, pijnlijke gewrichten, vergeetachtigheid; het ging van kwaad tot erger. Ik werkte als stewardess en dacht dat het vele vliegen de boosdoener was. Tot ik twee jaar geleden een uitzending van het consumentenprogramma Radar zag, waarin de gevaren van borstimplantaten onder de loep werden genomen. Mijn plastisch chirurg nam mijn zorgen serieus en haalde hem eruit. Het alternatief voor een implantaat is een reconstructie met eigen weefsel, maar eerst wilde ik ontdekken of ik kon leven zónder borst.

Opluchting

De nieuwe reconstructie is er nooit gekomen. Vanaf het moment dat ik samen met mijn vriend het verband eraf haalde na het verwijderen van het implantaat, was ik opgelucht: ik voelde me nog dezelfde persoon. Het implantaat was koud en hard. Nu voelde het – ook al zit er niets meer – meteen als van mijzelf.

Dankzij de borstprothese van ProudBreast kan ik symmetrisch door het leven, dat is een prachtig product. Al draag ik ’m niet altijd – op de foto ook niet. In een mooie, voorgevormde bikini voel ik mij fijn; het valt niet of nauwelijks op dat ik een borst mis. Het doet er ook helemaal niet toe hoe je er onder je kleding uitziet. Je bent mooi zoals je bent.”