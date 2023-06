Joke (44) ‘leest’ kinderen en vertaalt hun gedrag voor hun ouders: “Ik noem mezelf kinderspiegelaar”

Joke kan dingen zien en horen die anderen niet waarnemen. Dat talent zet ze op een bijzondere manier in. “Ik noem mezelf kinderfluisteraar en kinderspiegelaar: ik spiegel de ouders het beeld voor van waar hun kind mee zit.”

“Ik ben opgevoed met het besef dat er veel meer is tussen hemel en aarde dan we weten en dat het niet eng of raar was als ik dingen zag. Mijn moeder vertelde mij en mijn zus al vroeg over reïncarnatie en vorige levens. Als ik ’s nachts bang was, raadde ze me aan de engelen om me heen te vragen of ze wilden waken. Dat ik dingen kon zien en horen die anderen niet waarnamen, was een talent, zo zei ze, zoals anderen van nature goed konden tennissen.

Toch heeft het lang geduurd voor ik iets met mijn gave wilde doen. Ik heb jaren in de makelaardij gewerkt. Ik wilde per se een nuchter beroep en vooral niet te zweverig. Ondertussen was ik vaak moe en leefde ik geremd. Het spirituele deel van mezelf blokte ik volkomen.

Rond mijn dertigste, toen ik zelf moeder werd, realiseerde ik me dat het tijd werd mijn hart te volgen. Ik schoolde me om tot kindercoach en startte een eigen praktijk. In het begin gaf ik uitsluitend opvoedadviezen, maar langzaamaan kwam het besef dat ik mijn helderziende gaven goed kon combineren met reguliere zorg. Zo gaf ik de moeder van een vierjarig meisje, dat per se niet naar school wilde, tips hoe om te gaan met afscheid nemen. Daarnaast onderzocht ik haar onderbewustzijn. Daaruit maakte ik op dat de kleuter niet bij mama vandaan wilde, omdat moeder vanwege haar scheiding niet lekker in haar vel zat. Toen ik dat terugkoppelde, bleek het helemaal te kloppen.

Inmiddels werk ik als een soort Derek Ogilvie. Ik noem mezelf kinderfluisteraar en kinderspiegelaar: ik spiegel de ouders het beeld voor van waar hun kind mee zit. Vaak is het kind fysiek niet aanwezig. Ik krijg de ouders op consult en zie alleen een foto van het kind, waaruit ik bepaalde karaktertrekken en informatie haal of ik houd een consult via Skype. Ook help ik ‘nieuwetijdskinderen’ die hooggevoelig zijn en emoties en verdriet van anderen heel sterk voelen. Verder houd ik readings met overleden kinderen, waarbij ik boodschappen van hen doorgeef aan hun verdrietige ouders.

Nu ik dit werk doe, voel ik me veel completer. Ik hoef mezelf niet langer te ontkennen en ben dankbaar dat ik mijn gave op zo’n bijzondere manier mag gebruiken. Ik wil het paranormale graag wat normaler en luchtiger maken. Zelf speel ik er juist af en toe mee: als ik naar het centrum van Den Haag moet, vraag ik van tevoren aan de engelen of ze een parkeerplek voor me willen regelen. En iedere keer parkeer ik zo voor de deur!”