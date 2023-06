Josje (59) verloor haar 5-jarige dochter: “Toen ik haar zag, wist ik: het is klaar”

Josje Swinkels’ dochter, Lisa, wordt met 31 weken veel te vroeg geboren. Ondanks de moeilijke start gaat het met de jaren steeds beter met haar. Totdat ze een heftige oorontsteking krijgt, waar ze op 5-jarige leeftijd aan overlijdt.

Daphne Keislair Foto: Privébeeld Josje Swinkels

“Toen onze zoon 2,5 jaar oud was, hadden we opnieuw een kinderwens. Ik werd zwanger en alles ging zoals het hoorde. Totdat ik met 24 weken bij de gynaecoloog te horen kreeg dat de groei van de baby achterbleef. De echo’s in de weken erna wezen ook uit dat mijn dochter niet meer groeide. ‘Ga je spullen maar pakken. Je moet naar het ziekenhuis’, zei de gynaecoloog. Daar schrok ik op dat moment wel van, maar ik dacht eigenlijk dat het in het ziekenhuis met volledige bedrust wel goed zou komen.

Wekenlang lag ik in bed. Elke dag, zelfs elk uur, dat de baby bleef zitten, was meegenomen. Maar na vier weken in het ziekenhuis werd ik zelf ineens heel erg ziek. Ik had het HELLP-syndroom, oftewel zwangerschapsvergiftiging. Alle alarmbellen gingen af. Nu was het niet meer de vraag of de baby het ging redden, maar of ík het wel ging redden.

Zuurstoftekort

Ik was dood- en doodziek. Mijn lever- en nierfuncties vlogen achteruit en ik werd overgebracht naar het academisch ziekenhuis. Twee dagen later werd mijn baby met spoed gehaald en werd Lisa met slechts 31 weken via een keizersnede geboren. Ze woog maar 790 gram. Nóg kleiner dan de artsen hadden verwacht. Omdat er geen couveuseplek in het ziekenhuis was, werd Lisa naar een ander ziekenhuis overgebracht. Na drie dagen ging het iets beter met mij en kon ik met mijn dochtertje herenigd worden. Toen ik haar in de couveuse zag liggen, overviel me meteen het moedergevoel. Ik dacht: ‘Dit is mijn kind’.

Op de neonatologie, de afdeling voor zieke en te vroeggeboren kinderen, bleek pas hoeveel effect de vroeggeboorte op Lisa’s leven had. Haar organen, zoals haar hersenen en haar darmkanaal, waren nog niet gerijpt. Het risico op infecties of hersenbloedingen was enorm groot. Elke dag dat het goed ging was super. Aanvankelijk ging het ook heel goed. Maar na acht weken kreeg ze een infectie, een pittige. We dachten dat ze het niet zou redden, maar ze knokte zich er weer doorheen. In die eerste drie maanden ontdekten de artsen dat ze waarschijnlijk tijdens de zwangerschap al een hersenbeschadiging had opgelopen door zuurstoftekort. Maar toen konden ze ons nog niet vertellen wat voor invloed dat op haar ontwikkeling zou hebben.

Beeld Privébeeld Josje Swinkels

Sondevoeding

Uiteindelijk lag mijn dochter 9,5 maand in het ziekenhuis. Daarna had ze ook thuis veel zorg nodig. ’s Nachts moest ze aan de monitorbewaking en ze was volledig afhankelijk van sondevoeding. Door alle trauma’s met de sonde in haar keel, kon en wilde ze geen vast voedsel eten. Elke keer dat ik eten naar haar mond bracht, begon ze te kokhalzen en te spugen. En er was nog een ander probleem: Lisa kon ook niet tegen fel daglicht. Als we naar buiten gingen moest ze continu niezen. Ze dook weg en uiteindelijk werd het zo erg dat ze ook hiervan moest spugen. De artsen hadden er geen verklaring voor. Dag in dag uit zat ik met een ziek kind thuis. Voor mij was dat vreselijk, maar voor mijn zoontje van inmiddels 3,5 jaar vond ik het nog veel erger. Ik voelde me zo schuldig dat hij niet buiten kwam. Hij kwam echt aandacht tekort. Omdat mijn man veel weg was, kwam de zorg grotendeels op mij terecht. Ik probeerde het gezellig thuis te maken, maar het was echt overleven.

Uiteindelijk kreeg ik dankzij de kinderarts extra hulp in huis. Hij zorgde er ook voor dat Lisa via hulpinstanties één keer per maand uit logeren kon. En er kwam een plekje vrij bij een kinderdagcentrum voor kinderen met een lichamelijke en/ of verstandelijke beperking. Langzaamaan kregen we als gezin weer wat ademruimte. Het ging eindelijk wat beter met ons en ook met Lisa ging het goed.

Het gaat mis

Helaas veranderde dat op haar vijfde verjaardag. Ze had last van haar oortjes. Tijdens het weekend leek het even iets beter te gaan, maar enkele dagen daarna was het helemaal mis. Ze hield niets meer binnen en werd opgenomen in het ziekenhuis. Daarna ging ze heel snel achteruit. Toen ik haar de dag erna zag, wist ik: ‘Dit gaat ze niet redden. Het is klaar’. De wereld stond stil.

Diezelfde avond overleed ze aan een oorontsteking, waar een virus bijkwam die haar nieren en lever aantastten. Dat ging zo snel. Er was niets bestand tegen dit virus. Eén voor één vielen haar functies in een moordend tempo uit. En dan houdt het op.

De kleine dingen

Al vanaf haar geboorte hield ik stapels dagboeken bij om alles te onthouden en mijn gevoelens van mij af te schrijven. Nadat ze overleden was, heb ik er een roman van gemaakt, genaamd: ‘Niet alle kleine meisjes worden groot’. Mensen vroegen mij daarna of ik het een plekje heb kunnen geven. Maar zo was het niet. Het blijft een scheidingslijn voor het leven. Er is een leven voor en een leven na Lisa.

Lisa was een voorbeeld voor mij. Mijn dochter was zo aards en puur. Met twee jaar werd duidelijk dat ze verstandelijk beperkt was, maar juist daardoor was ze zo puur. Ze leefde in het moment. Zij werd blij van de kleine dingen in het leven, van een grassprietje of een zandkorrel; zeker toen ze met een aangepaste bril mee naar buiten kon. Voordat ze er was, moest het huis elke dag schoon, ik moest me elke dag opmaken. Maar door haar besefte ik dat er voor jezelf zijn, en voor je medemens, veel belangrijker is dan uiterlijke schijn. Lisa haar ‘zijn’ heeft me ontzettend verrijkt.”