Karen (44) wist niet dat haar vader een anonieme zaaddonor was: “Het zwijgen van mijn ouders vrat aan me”

“Het was alsof de hele wereldbol onder mijn voeten wegschoot en ik in het luchtledige bleef hangen toen mijn nicht op een dag vroeg: ‘Hoe voelt het nou om het kind van een donorvader te zijn?’ Ik was zesentwintig jaar. Compleet in shock reed ik naar mijn zus Inge, aan wie ik dit verhaal vertelde. Samen besloten we onze ouders ermee te confronteren. Huilend gaf mijn moeder toe dat Inge, onze broer en ik kinderen van een anonieme zaaddonor zijn. Mijn vader was onvruchtbaar geworden door zijn werk als automonteur. Mijn ouders waren boos op mijn tante en nichtje, ze hadden dit geheim mee willen nemen in hun graf. Ze toonden weinig begrip voor hoe dit nieuws voor óns moest zijn, dat vond ik pijnlijk. Ik beleefde die hele periode in een waas. Wie ik dacht te zijn, stond plotseling op zijn kop. Ik wilde dolgraag weten wie mijn biologische vader was, maar had niet de illusie dat ik hem ooit zou vinden. Mijn ouders hadden destijds aan de arts moeten zweren dat ze het geheim zouden houden, alle gegevens van de donor waren gewist en de arts zelf was overleden. Ik ging verder met mijn leven, maar de situatie vrat aan me. Vooral het feit dat mijn ouders niet eerlijk waren geweest. Ik voelde onbegrip en boosheid, maar sprak die niet uit. Mijn moeder had de longziekte COPD. Als ik nog een keer over die zaaddonor begin, gaat ze vast dood van benauwdheid, dacht ik. Daarom hield ik mijn mond.”

Anonieme zaaddonor

“In 2012 leverde ik mijn DNA in bij de databank van de Fiom, een stichting die familieleden kan matchen. Ik verwachtte er weinig van, maar een jaar later kreeg ik mail: er was een halfbroer gevonden! Ik was in de wolken. De ontmoeting met Tim was bijzonder, helemaal omdat ik op dat moment zwanger was van mijn eigen zoontje Tim – die naam hadden we al bedacht. Het DNA van Inge en mijn broer matchte overigens niet met dat van Tim. Zo wisten we meteen dat zij tóch van een andere donor zijn. De arts had mijn ­ouders verteld dat het dezelfde was – weer een leugen. In de loop der jaren bleven er via de Fiom halfbroers en -zussen van mij opduiken: vier, acht, twaalf, dertien. Ik begon te beseffen dat ik er wel tachtig zou kunnen hebben, want vroeger konden mannen zo vaak ze wilden anoniem zaad doneren. Een heftig idee, wat moest ik met al die mensen? Het zorgde voor veel onrust. Met Tim bleef ik fijn contact houden, net als met Ilse, een andere halfzus die ik inmiddels had gevonden. Zij was intensief bezig met het uitzoeken van haar stamboom. Op een dag in 2017 kreeg ik bericht van haar: ‘Ka, ik heb hem gevonden!’ Ze bedoelde onze biologische vader. Ik huilde van geluk, nu zou alles op zijn plek vallen. De teleurstelling was groot toen bleek dat onze vader al was overleden. Maar Ilse, Tim, ik en nog een halfzus werden met open armen ontvangen door zijn vrouw en dochter. Volgens hen was mijn biologische vader een vriendelijk, zacht persoon, een familiemens. Op de foto zag ik een grote, kale, stevige man bij wie ik een warm gevoel kreeg.”

Loyaliteit

“Voor mij is het verhaal nu rond. Ik heb een gelukkig leven en ben dankbaar dat ik weet wie mijn biologische vader is. Dat is een geschenk uit de hemel. Het lukt maar een heel klein percentage van de donorkinderen om hun vader te vinden. Mijn zus Inge is bijvoorbeeld nog steeds op zoek naar die van haar. Mijn moeder is overleden, met mijn opvoedvader heb ik een functionele band. Zijn familie weet pas sinds kort dat zijn kinderen niet van hemzelf zijn. Lange tijd heb ik uit loyaliteit naar mijn ouders ook gezwegen. Maar dit is míjn verhaal en inmiddels weet en voel ik ten diepste dat dat er mag zijn. Dat ík er mag zijn. Dat ik niet langer hoef te zwijgen, geeft mij een ongelooflijk vrij gevoel.