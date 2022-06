Karin bracht de nacht door met Scott in Thailand: “Ik ging met hem mee en we hadden de heerlijkste seks”

“Ik zag hem in de supermarkt. Ik stond in de rij bij de kassa om mijn flessen water af te rekenen en achter me stond een knappe, lange, brede man. Hij lachte naar me. Daar schrok ik een beetje van, want ik had nooit sjans van knappe mannen. Ik keek of er niet iemand achter me stond, maar nee, hij flirtte echt met mij. Ik durfde hem niet aan te spreken, hij zei ook niks, dus dat was dat.

Die avond ging ik met mijn vriendin naar de plaatselijk club en daar zag ik hem weer. Hij bood me een drankje aan en we kletsten wat. Hij heette Scott, kwam uit Nieuw-Zeeland en bleek te zwemmen op nationaal niveau. Dat verklaarde zijn gespierde lijf, waar ik maar naar blééf staren. Hij was niet de eerste man die ik aantrekkelijk vond, maar wel de eerste man van wie ik dacht: ik wil jou hebben, ik móet jou hebben. Hij zou de volgende dag verder reizen, dus er was geen tijd om het rustig aan te doen. Toen bleek dat we in hetzelfde bamboehutjescomplex verbleven, ging ik met hem mee en hadden we de heerlijkste seks. Maar ik moest om zeven uur ’s ochtends weg, want mijn vriendin en ik gingen op excursie. We spraken af om contact te houden en elkaar de week erna weer ergens te ontmoeten. In de haast kon hij geen pen en papier vinden. Hij zou wel een briefje onder de deur van mijn hutje schuiven, zei hij. Toen ik ’s avonds terugkwam, lag er inderdaad een stukje papier op de mat met daarop zijn e-mailadres.

Fijn fantaseren

Tot op de dag van vandaag heb ik spijt dat ik daar niet beter naar heb gekeken. Want toen ik de volgende dag naar een internetcafé ging om hem te mailen, kon ik het briefje niet meer vinden. Ik zou zweren dat ik het in mijn handtas had gestopt, maar nee. Ik keerde alles binnenstebuiten, zonder resultaat. Nu, twintig jaar later, denk ik nog steeds af en toe aan hem.

Ik ben gelukkig met mijn partner en weet dat Scott en ik geen toekomst hadden, maar fantaseren mag wel, toch? We hadden in elk geval nog een leuke tijd in Thailand kunnen hebben. Wie weet waartoe dat had kunnen leiden.”