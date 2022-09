Katja (54): “Mijn motor hielp me door mijn scheiding heen”

Katja van Doorn (54) begon met motorrijden om de files te omzeilen. Uiteindelijk werd het haar grootste hobby.

“Afgelopen zomer was ik mee met een motorweekend van Motormeiden: een online platform voor vrouwelijke motorrijders. Met ongeveer veertig vrouwen maakten we een prachtige tour door Luxemburg. Het is zo grappig om te zien wat er gebeurt als we ergens stoppen en de helmen af gaan, mensen weten niet waar ze moeten kíjken als er lange haren en vlechten tevoorschijn komen. Normaal gesproken maak ik ritten met mijn eigen motorclub, waarin vooral mannen rijden, maar ik vond het ontzettend leuk om eens met alleen vrouwen op pad te zijn: er was zo’n klik, het gevoel van respect en saamhorigheid is groot. Bovenal was dit bijzondere weekend een overwinning op mijzelf. Het was juni 2021 en ik voelde me voor het eerst sinds lange tijd weer echt gelukkig. Maandenlang had ik mijn motor niet aangeraakt en nu kon ik eindelijk weer onbezorgd genieten van het rijden, het fijne gezelschap en de mooie natuur. Ik wás er weer, na die donkere periode van anderhalf jaar.

Ik dacht: kijk mij nou

Op mijn veertigste ben ik mijn motorrijbewijs gaan halen, voornamelijk uit praktische overwegingen. Ik woonde in Alkmaar en werkte als verpleegkundige in Amsterdam, gék werd ik van de files. Ik had bijna niemand verteld dat ik ging lessen. Ik dacht: als het niet lukt, hoef ik dat niet aan de grote klok te hangen. Ik vond het motorrijden meteen geweldig, weet nog goed dat ik dacht: kijk mij nou! Toen ik net mijn rijbewijs had gehaald, verscheen ik op een dag onverwacht met mijn nieuwe motor bij mijn moeder thuis. Haar mond viel open van verbazing, dat was zó leuk. Bezorgd was ze wel, en zelf vond ik het ook spannend om voor het eerst in de file tussen de auto’s door te rijden. Dat ging meteen goed, automobilisten maakten allemaal ruimte. Ik vond het ideaal voortaan met de motor naar mijn werk te gaan, het scheelde zo veel tijd.

Het motorrijden vond ik zo leuk dat ik lid werd van de Suzuki GSXF-motorclub. Ik ontdekte hoe gaaf het was om met een hele groep mooie ritten te maken. Via de club leerde ik mijn ex-man kennen. Ik verhuisde voor hem naar Brabant en een jaar later trouwden we. Samen met hem rijden was heerlijk, het is zo fijn om onze passie te kunnen delen. We hebben samen fantastische motorreizen gemaakt, vooral Kenia en Tanzania maakten diepe indruk op me.

Mokerslag na elf jaar huwelijk

Ruim twee jaar geleden zei mijn ex uit het niets dat hij al heel lang niet meer van me hield en wilde scheiden. Dat was een mokerslag na elf jaar samen te zijn geweest, mijn wereld stortte in. Later bleek dat hij al een andere vrouw had leren kennen, heel pijnlijk. Mijn motor stond op dat moment te koop, omdat we vier maanden daarvoor een puppy hadden opgehaald en daardoor veel minder tijd hadden om te rijden – mijn ex wilde zo graag een Mechelse herder en toen het beestje er was, ging hij ervandoor.

Tijdens de scheiding had ik al mijn aandacht en energie nodig om voor de hond te zorgen en zelf overeind te blijven. Ik moest weer fulltime gaan werken om alleen in het huis te kunnen blijven wonen. Mijn motor raakte ik niet aan, daar had ik de fut en concentratie niet voor – voor motorrijden moet je fit en scherp zijn. Wel had ik mijn Suzuki uit de verkoop gehaald na de scheiding, ik wilde toch nog de mogelijkheid behouden om weer te rijden als ik dat wilde. Achteraf ben ik zo blij dat-ie nog niet verkocht was, anders weet ik niet of ik ooit nog was gaan rijden.

Een voorzichtig eerste ritje kwam, gevolgd door een tweede en een derde. Heel langzaam kreeg ik er opnieuw plezier in. Ik begon weer motorweekendjes weg te gaan, waar ik mijn sociale contacten aanhaalde. Ik leerde er zelfs een nieuwe vriendin kennen. Met haar en nog een andere ‘motormeid’ ga ik in februari de Kilimanjaro te voet beklimmen, daar kijk ik enorm naar uit. En ik heb een nieuwe motor aangeschaft, mijn oranje ‘monster’. Ik noem hem Willem. Ik heb heel veel zin om samen met Willem nieuwe avonturen te gaan beleven. We zijn nog lang niet uitgetourd.”

