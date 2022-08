Kelly (38) is een internet-trol: “Ik geef mensen over de hele wereld dagelijks een rotgevoel”

2 januari 2022

Nieuw jaar, nieuwe voornemens! Dus laat ik maar meteen beginnen met een bekentenis. Mijn naam is Kelly en ik ben een internet-trol. Het klinkt alsof ik een verslaving opbiecht. En misschien is dat ook wel zo. Want ik denk dat ik niet meer zonder kan. M’n kantoorbaan – ik ben receptioniste – is ook zo saai! Vooral in de middagen lijkt de klok soms achteruit te tikken. Internet is mijn enige vertier om de tijd te doden. Zo begon het trollen ook eigenlijk, puur uit verveling. Twitter afschuimen om me met wildvreemden in een verhitte discussie te mengen, geeft me een kick. Op een dag ben ik soms wel vijf uur online. Als ik dat zo opschrijf, schrik ik wel een beetje. Van het moment dat ik de computer opstart tot het moment dat ik naar huis ga, check ik continu mijn accounts. In de stilste uren op mijn werk zoek ik naar topics op Twitter en bemoei me met de meningen van anderen. Lekker stellingen onderuit schoppen, ruzietjes uitlokken en flauwe commentaren op foto’s geven. Ik, een anonieme blonde vrouw uit een kleine stad in Noord-Holland, geef doodnormale mensen van over de hele wereld dagelijks een negatief gevoel. Zomaar, voor de kick. Ik doe het anoniem, want op mijn echte social media-accounts kijk ik bijna nooit meer. Veel liever doe ik me voor als Snapper01, TizzyLizzy of Hammerhead: mijn pittige en brutale alter ego's. Internet is mijn deur naar een andere wereld waar ik Kelly voor een paar uur op de drempel achterlaat.

5 januari 2022

Eigenlijk begon het online sarren al voordat ik deze baan aannam. Bij Eefje, de nieuwe vriendin van Sander. Na een relatie van anderhalf jaar ruilde Sander mij plotseling voor haar in. Het was volkomen onverwacht en het kwam hard aan. Ik was nog steeds straalverliefd en kon niet geloven dat mij dit overkwam. Ik was ziek van verdriet en werd stalkerig en jaloers. Maar Sander was keihard. Hoe vaker ik hem belde of appte, hoe stiller hij werd. Na mijn zoveelste verzoek om nog één keer te praten, verbrak hij ons contact helemaal. Vanaf dat moment werd Eefje mijn obsessie. Ik maakte mijn eerste, anonieme Instagram- en Twitteraccount aan en begon haar te volgen. Iedere stap die ze op social media deed, bekeek ik. Alle berichten over haar en Sander waren een regelrechte dolksteek in mijn hart. Ik checkte alles, de hele dag door. Hoe zag Eefje er die dag uit, en wat hield haar bezig? Was ze grappig, of hopeloos voorspelbaar? Wie waren haar vriendinnen en wat was haar smaak? Maar vooral: wat deden zij en Sander allemaal samen? En hoe verliefd waren ze nou écht? Ziek, eigenlijk. Maar ik had er geen controle over.

26 januari 2022

Het is vandaag precies een jaar geleden dat ik mijn eerste anonieme Twitter-account aanmaakte. Op Twitter bleek dat ik alles kon roepen wat ik wilde. Het account ‘Snapper01’ – met als profielfoto een schattig konijntje – gebruik ik nog steeds. Soms ga ik helemaal los en roep ik dingen die ik anders nooit zou durven zeggen. Dat voelt bevrijdend, alsof ik een moment uit mezelf stap. Het voelde destijds ook meteen lekker om anoniem op Eefjes tweets te reageren met als doel haar uit de tent te lokken. Mijn commentaren op haar posts waren altijd brutaal en negatief. Ik kraakte haar kleding en haar uiterlijk af en noemde haar aandachtziek toen ze een foto postte over een litteken op haar buik waar ze erg mee zat. Ik was kinderachtig bezig, het voelde als pesten op schoolpleinniveau. Maar in stilte genoot ik van haar ergernissen en felle reacties op mijn irritante teksten. Ik was de baas en Eefje mijn prooi. Ik was onaardig en gemeen met als enig doel haar te kwetsen. Omdat het account anoniem is, had ze geen idee dat ik achter alle valse opmerkingen zat. Op een middag, na opnieuw een opmerking over het litteken op haar buik (‘Aansteller. Misschien kan je vriend je een paar nieuwe borsten geven ter compensatie!’), blokkeerde ze me. Ze had er duidelijk genoeg van door een anonieme twitteraar gestalkt en gesard te worden. Ik kon niets meer van haar zien en geen commentaar meer geven. Balen, want ik genoot nét iets te veel van mijn spelletje dat zeker een maand heeft geduurd. En het account hield ik aan.

5 maart 2022

Ik woon nu twee weken samen met Abel, maar ik heb hem nog niets over mijn trol-gedrag verteld. Hoewel mijn interesse in Eefje wegebde en ik Sander begon te vergeten toen ik Abel tegenkwam, bleef de kick van het jennen op social media. Het is een zalig tijdverdrijf waar ik urenlang in op kan gaan. Abel weet er niets van, ik doe het alleen op mijn werk waar ik ongestoord in mijn anonieme internetbubbel zit. Om niet door de mand te vallen, heb ik inmiddels drie verschillende, anonieme accounts aangemaakt. Die houden me wel even bezig. Met die accounts heb ik onderhand ook drie persoonlijkheden aangenomen. De ene dag ben ik een sarcastische millennial, de volgende dag een verongelijkte huisvrouw, de andere dag een zwaar gelovige dame die andersdenkende mensen aanvalt op hun mening. Ik ben totaal niet gelovig, en al helemaal geen millennial. Per alter ego zoek ik naar tweets waarop ik kan reageren. Mensen die stellig hun meningen de wereld in slingeren, blijken kwetsbaar en zijn een makkelijk slachtoffer dat met weinig woorden op de kast zit. Dat op de kast jagen, daar geniet ik van.

3 april 202

Mijn stiefdochter Elsa kwam vandaag huilend uit school. Ze wordt gepest, want sinds ze gestopt is met voetbal is ze wat kilootjes zwaarder en dat is goed te zien. Iemand had iets gezegd over haar billen waardoor ze enorm was gekwetst. Op internet kan het er ook hard aan toe gaan als het om iemands uiterlijk gaat. Maar ik ben er niet bewust op uit om mensen te kwetsen over hun lichaam, zoals ik dat toen bij Eefje deed. Bij haar was ik uit op wraak: ze was jonger en succesvoller dan ik én ze had mijn vriend ingepikt. Maar aanvallen op iemands uiterlijk of persoonlijke onzekerheden, daar heb ik spijt van. Met twee puberende kinderen in huis weet ik nu als geen ander hoe vatbaar jonge meiden zijn voor kwetsende opmerkingen. Ik zou het niet kunnen verdragen als iemand zichzelf iets aan doet, of psychisch in de war raakt door mijn opmerkingen. Er zijn internet-trollen die mensen met psychische problemen opzettelijk gevaarlijke adviezen geven, met alle gevolgen van dien. Gewoon om te kijken wat er gebeurt. Dat gaat mij écht een stap te ver. Ook ben ik online nooit agressief. Schelden of haatzaaiende taal uitslaan, daar maak ik me niet schuldig aan.

22 mei 2022

Vandaag heb ik twee uur lang mensen zitten treiteren met een uitgesproken mening over rechtse politiek. Want wat doen die meningen er nou toe? Waarom vinden mensen het zo belangrijk om altijd maar te zeggen wat ze vinden, in de hoop op bevestiging? Soms verdienen ze het om onderuit gehaald te worden, vind ik. Ik heb geen enkele behoefte mijn échte mening te delen, ik praat altijd vanuit een van mijn alter ego's. Cyber-treiteren is een rotwoord, maar het dekt de lading. Het geeft me een gevoel van macht om mensen online tegen de haren in te strijken, ook al ken ik ze niet eens. Als iemand verdrietig is over een overleden huisdier, jaag ik hem op de kast door te zeggen dat je er meer aan hebt als je hem gewoon laat opzetten. Of ik neem een heel extreem standpunt in op een forum over vaccineren of het wel of niet dragen van bont. Negen van de tien keer gaat zo iemand vol op mijn gezwets in. Smullen, vind ik dat. Al handenwrijvend maak ik het gesprek telkens nét een tandje erger, ook al meen ik geen bal van wat ik zeg. Hoe feller ze op mijn berichten reageren, hoe beter. Ik kan altijd mijn telefoon wegleggen of mijn laptop dichtklappen en hen vervolgens weer negeren. Het is een spel. Een bommetje gooien, een beetje drammen en weglopen.

4 juni 2022

Vanmiddag werd ik uitgescholden in het verkeer. Zomaar, omdat ik niet snel genoeg doorfietste bij een groen stoplicht. Ik schrok behoorlijk van dat verbale geweld. Vreemd eigenlijk dat anoniem jennen op internet totaal anders aanvoelt dan iemand opzettelijk kwetsen in de 'echte' wereld. Daar zou ik nooit iemand zomaar aanspreken op zijn gedrag of mening, laat staan een wildvreemde. Ik ben erg tegen onrecht, en spring juist in de bres voor mensen die onjuist of oneerlijk behandeld worden, of die hulp nodig hebben. De trol uithangen in cyberspace is een heel ander verhaal. Omdat ik mijn slachtoffers niet ken en niet kan zien, weet ik niet precies wat voor impact mijn berichten hebben. Ik ben vooral met mezelf bezig, en met de kick die het me geeft als ik iemand verbaal de mond snoer of lekker irriteer. Het is niet bepaald respectvol om met een gestrekt been in te gaan op een mening van iemand die ergens gepassioneerd, verdrietig of verontwaardigd over is. Maar een knuppel in het hoenderhok gooien geeft mijn grijze dagen kleur en doodt de tijd. Het geeft me een sterk, bijna onoverwinnelijk gevoel. Ik ben goed met woorden en kan iemand gemakkelijk onderuit praten of meningen beargumenteren. Daarvan raken mensen snel verhit en voel ik me beter dan de rest.

12 juni 2022

Soms geeft het trollen en cyberpesten een heel leeg gevoel. En je zou haast denken dat ik er een verrot karakter van heb gekregen. Maar ik ben nog steeds een heel zachtaardig persoon, al zeg ik het zelf. Soms vraag ik me af hoe die lieve, aardige Kelly zo kan verdrinken in iets vies en negatiefs als internet-trollen. Mensen zijn vast en zeker gekwetst, beledigd, verdrietig of boos door wat ik zeg. Als we oog in oog zouden staan, zouden we misschien wel vrienden kunnen worden. Of merken we dat we veel overeenkomsten hebben en ons op internet allemaal een beetje anders voordoen dan we zijn. Die trol, dat is de echte Kelly niet. Niemand weet dat ik dit doe in de stille uren op mijn werk. Het is mijn geheim. Ik koester mijn verslaving.