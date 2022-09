Kim (44) spreekt via Tinder met mannen af als ze een weekend weg is: “Het staat los van mijn echte leven”

“Het was zowel een droom als een dreigement van mijn moeder: ‘Als jullie niet ophouden, ga ik weg, alleen op vakantie.’ Ze ging nooit, hoe mijn vader en mijn broers en ik haar ook aanmoedigden. ‘Al ga je een weekend naar Ameland, gewoon doen, we redden ons wel.’ Het kwam er niet van, ik denk dat ze het uiteindelijk niet aandurfde en haar rol als spil van ons gezin (en het feit dat het geld zou kosten – stel je voor dat ze geld aan zichzelf zou uitgeven) als smoes gebruikte om niet te gaan. Schat van een vrouw, wel iemand die goed was in emotionele chantage.

Toen ik zelf een gezin kreeg, begreep ik beter waarom ze altijd met die vakantie alleen schermde als ze schoon genoeg van ons had. Want met kinderen ben je nooit meer alleen en nooit meer op jezelf. Toen Thijs en ik nog met zijn tweetjes waren, hadden we het leuk samen en daarnaast nog eigen levens. Allebei een baan, hij ging graag fietsen of kitesurfen met vrienden, ik trok veel op met vriendinnen en vond het leuk om cursussen te doen.

Kinderen krijgen maakte daar een einde aan. Er was geen tijd meer voor, de vrienden kregen ook gezinnen, andere dingen werden belangrijker. Op zich een heel logische ontwikkeling. Thijs en ik waren een goed team, hij heeft vanaf het begin mee gezorgd en geregeld. Maar we liepen wel op ons tandvlees en hadden allebei het gevoel dat we wel heel erg in ons gezin verdwenen.

Een paar dagen vrij

Zo is de gewoonte ontstaan om de ander af en toe een paar dagen vrij te gunnen. Een van ons zorgt dan even voor alles, de ander kan doen waar ‘ie zin heeft. Thijs gaat graag een paar dagen fietsen of met een vriend naar een concert in het buitenland. Ik kan ontzettend genieten van een paar dagen alleen zijn. Soms kom ik de hotelkamer niet eens af. Ik bestel roomservice, ik zap wat ik wil, er komen geen steeds luider uitgesproken verzoeken aan ‘mama-mama-MAMA!’, ik hoef geen aanvaringen tussen broer en zus (‘Hij keek stom naar me!’) te sussen. Het zijn momenten waarop ik helemaal bijtank en vaak denk aan mijn moeder, die ik zo’n break ook van harte had gegund. Soms ga ik naar een stad, meestal kies ik voor een plek aan de kust. Altijd wel in Nederland, omdat ik het een prettig idee vind om snel naar huis te kunnen voor het geval er echt iets is. Dat is echter nog nooit voorgekomen, zodat ik me op die dagen echt helemaal vrij voel.

Vrij genoeg om ook eens op Tinder te gaan kijken. De eerste keer vond ik het eigenlijk stom, ik was vooral op zoek naar een beetje bevestiging dat er nog mannen zouden zijn die interesse in me zouden hebben. Dat viel niet tegen. Ik heb het toen bij swipen en chatten onder een valse naam gehouden. Voor ik naar huis reed, wiste ik de app van mijn telefoon. Ik voelde me een beetje schuldig en tegelijk ook weer niet, want er was tenslotte niets gebeurd. Een jaar geleden kwam het echter tot echt contact. De man in kwestie was in de buurt, we hadden een erg leuke chat, ik had misschien een wijntje teveel op. En voor ik het wist stond hij voor de deur van het huisje dat ik had gehuurd.

Opwindend

Ik ga niet liegen: het was superspannend om het weer eens met een andere man te doen. Dat was echt jaren geleden. De seks was zozo – Thijs en ik waren aanzienlijk beter op elkaar ingespeeld – maar de opwinding smaakte naar meer. Ook omdat het niet voelde als ontrouw, wat het natuurlijk wel was. Maar als je vakantie hebt van je gezin, is het niet zo lastig ook dat laatste restje ‘thuis’ even aan de kant te schuiven. Niet voor altijd, gewoon voor een nachtje. Safe seks, om het thuisfront geen narigheid te bezorgen. Maar wel genieten.

Ik heb zo nog twee andere afspraken gehad. Mannen die niet op zoek waren naar een relatie, maar wie het puur om de seks te doen was. Eentje was een dominante eikel, die heb ik gelukkig weg kunnen werken. De andere was leuk. Niet voor altijd – dat is Thijs – maar voor een paar uur. Ik wil niet dat ze blijven slapen, na de seks wil ik weer op mezelf zijn. Geloof me: daar is Tinder de ideale cupido voor.

Totaal iemand anders

Wat me erin aantrekt, is de spanning en het nieuwe. En ook nieuw voor de ander zijn, onder een andere naam. Heel even totaal iemand anders zijn en dan dingen doen waarvan je weet dat je partner er op afknapt. Als je zestien jaar samen bent, weet je hoe de ander in elkaar zit. Dat vertrouwde is fijn, maar soms ook een beetje saai. Dan is het geweldig om ‘het’ weer eens anders te doen.

Voor ik terug rijd, wis ik altijd de app. Niemand hoeft dit te weten, het is mijn geheim. In een kort moment van wroeging heb ik me wel eens afgevraagd hoe ik het zou vinden als Thijs dit deed. Ik zou het niet leuk vinden, maar ik zou het wel begrijpen. En ik zou het vooral niet willen weten, want als je zoiets eenmaal weet gaat het een eigen leven leiden en gaat alles wat goed is misschien kapot. Dit is beter: wat niet weet, wat niet deert.

De seks hoort bij even los zijn, bij even die paar dagen vrij. Het staat los van alles in het echte leven. Daarna ben ik weer echtgenote en moeder met alles erop en eraan. Ik zou het mijn eigen moeder hebben gegund, al weet ik dat zij zou hebben afgekeurd wat ik doe. Aan de andere kant: het zijn andere tijden en niemand wordt een leuker mens van de martelaar uithangen.”

De namen in dit artikel zijn om privacyredenen veranderd.