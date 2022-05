Kim (62) is polyamoreus: “Ik zag Vincent in het weekend en Annika doordeweeks”

Toen haar man na achttien jaar huwelijk verliefd werd op een ander, besloot Kim (62) het roer om te gooien. Misschien was ze toch niet gemaakt voor monogamie...

Eva Breda Getty Images

“Tijdens mijn huwelijk met Walter, raakte ik in gesprek met een vrouw die een open relatie had. Het beangstigde me. Wat als Walter dat ook zou willen? Nu zie ik in dat ik bang was omdat ik wist dat deze vrouw gelijk had: je kúnt verliefd zijn op meerdere mensen tegelijk.

Affaires vond ik interessant

Mijn ouders waren monogaam en haalden samen hun zestigjarig jubileum. Van een openminded liefdesnest is dus geen sprake. Waar ik mijn vrijzinnige gedachten over de liefde heb opgedaan, weet ik niet. Toen mijn broer tijdens een vakantie met zijn vriendin verliefd werd op een ander, vond ik dat al heel interessant. Ik vroeg hem er alles over. Toen mijn beste vriendin een affaire had, nodigde ik haar bij mij thuis uit, zodat ze stiekem met haar minnaar kon slapen. Ik zag dat soort dingen nooit als fout, ik vond het juist fascinerend. Hoe kan het dat veel mensen meerdere liefdes hebben, maar de maatschappij dit zo bekritiseert?

We groeiden uit elkaar

Ondanks mijn fascinatie voor de vrije liefde, trouwde ik met Walter, kregen we twee kinderen en hadden we achttien jaar lang een monogame relatie. Het was vertrouwd samen, maar van zo’n relatie is bekend dat het makkelijk indut. Zo ook bij ons. De seks werd minder spannend, de gesprekken minder diep en nadat mijn moeder overleed, was ik erg met mezelf bezig en verloor ik Walter uit het oog. En hij mij. Als ik door onze woonplaats langs leuke huizen fietste, dacht ik steeds vaker: hoe zou het zijn om daar alleen te wonen? Mijn verlangen om op eigen benen te staan werd steeds sterker, tegelijkertijd snakte Walter juist naar aandacht. Dat vond hij bij een andere vrouw.

Hij had een ander

Ik brak toen ik per ongeluk zijn telefoon aanzag voor de mijne en een sms’je naar een vreemde vrouw las: ‘Ik dans in de kamer, maar jij bent er niet.’ Ik wist direct hoe laat het was. Walter koos voor haar. Het klinkt misschien raar, maar ik was niet boos op deze vrouw. Ik wist dat zij niets te maken had met het einde van ons huwelijk. De enige die hier misschien schuld hadden, waren Walter en ik zelf. Wij hadden onze relatie laten verslonzen. Of misschien was de liefde gewoon op.

Verliefd op twee mensen

In therapie na mijn scheiding besprak ik wat ik wilde nu ik single was. Ik praatte over vrijheid, liefde. En ineens borrelde die interesse voor de vrije liefde weer op. Toen wist ik het: ik wilde na mijn huwelijk even nergens aan vastzitten, ik wilde op ontdekkingsreis. Ik had geen concrete plannen over hoe die eruit zou zien. Of ik open relaties zou hebben, of ik een relatie met een vrouw wilde proberen. Maar voor ik het wist, overkwam het me: ik werd verliefd op twee mensen. Vincent ontmoette ik op een datingsite voor getrouwde mensen. Het leek me perfect, iemand bij wie ik niet 24 uur per dag op de bank hoefde te zitten, maar wel liefde kon ervaren. Hij vertelde me dat hij totaal open was tegenover zijn vrouw over zijn extra liefdes. Dat vond ik belangrijk. Ik heb geen zin in geheimzinnig gedoe. Ik wil een gelijkwaardige relatie en dat kan niet als het stiekem moet.

Bij allebei een ander stukje liefde

Annika was een collega met wie ik steeds closer werd. In het begin was ik verward, ik had nog nooit een relatie gehad met een vrouw. Maar na de zoveelste avond waarop we heel veel wijn dronken - dat was maar goed ook want ik was heel zenuwachtig - heb ik haar de liefde verklaard. Wel deelde ik direct dat ik naast de relatie wilde blijven daten, vrijen, zoenen of zelfs een andere relatie wilde hebben. Zo ontstond het dat ik Vincent ieder weekend zag, en met Annika doordeweeks vaak de kroeg in ging en samen sliep. Ik vond bij allebei een ander stukje liefde. Vertrouwen en rust bij de één, avontuur en lol bij de ander.

Er ging een wereld voor me open. Ik kón van twee mensen tegelijkertijd houden. Ik kón meerdere relaties onderhouden. Ik kon daar zelfs over praten met beide partners en iedereen was er oké mee. We vertrouwden elkaar en waren eerlijk. Tenminste, dat dacht ik. Beide relaties liepen stuk. Na een paar jaar biechtte Vincent op dat hij ruzie thuis had, omdat hij toch had gelogen tegen zijn vrouw en ze onze relatie ontdekte. En alle openheid maakte Annika juist jaloers, wat voor mij destijds heel beklemmend voelde.

Goede afspraken over openheid

Inmiddels weet ik dat het een groot misverstand is dat jaloezie niet bestaat in open relaties of polyamorie. Het hoort erbij. Ook al heb je meerdere partners, je bent toch bang om iemand kwijt te raken. Toen ik acht jaar geleden mijn huidige partner Bram ontmoette, was ik op slag verliefd. Hij was knap, interessant, wilde een open relatie en was zelf ook getrouwd. Op zijn vrouw was ik absoluut niet jaloers. Maar toen we een relatie kregen en hij verliefd werd op andere vrouwen ná mij, voelde ik wel iets steken. Ík was toch de kers op de taart? Waarom maakte ik hem niet compleet? Daarbij kwam ik erachter dat hij één minnares had over wie hij met mij niet sprak. Dat kwetste me enorm. In een paar goede gesprekken hebben we duidelijkere afspraken gemaakt over openheid. Maar ook in een open relatie kun je elkaar op een bepaalde manier bedriegen. Ik denk daardoor dat jaloezie vooral een ego-dingetje is. Je wil graag speciaal voor iemand zijn.

Een relatie met veel vrijheid

Mijn omgeving weet inmiddels dat ik de vrije liefde bedrijf. Mijn dochters schrokken toen ik vertelde dat ik met een getrouwde man samen ben. Maar ze weten ook dat ik oud genoeg ben om mijn eigen keuzes te maken. Ze zien Bram niet vaak, maar weten wel dat ik al jaren gelukkig met hem ben. Dat ik ook gefascineerd ben door polyamorie weten ze nog niet, alles op zijn tijd. Mijn vriendinnen vertel ik dat wel. Sommigen vinden het heel interessant en vragen me alles. Een andere vriendin werd zelf verliefd op een getrouwde man en vond het heerlijk om daarover met mij te kunnen sparren. Weer andere vriendinnen vinden het een bedreigend idee dat mensen verliefd kunnen zijn op meerdere mensen. Ik denk uit angst om hun eigen partner kwijt te raken.

Polyamoreus

‘Als je de liefde bij meerdere mensen zoekt, dan hou je vast niet genoeg van je partner’, krijg ik van hen wel eens te horen. Maar zo zie ik het helemaal niet. Natuurlijk kun je alles bij één persoon vinden, maar het hoeft niet per definitie zo te zijn. Bij Bram vind ik stabiliteit, vertrouwen, goede gesprekken. Ik houd zielsveel van hem en zie onze relatie als volwaardig, ook al woont hij bij zijn vrouw en zien we elkaar niet iedere dag. Toch zou ik hiernaast graag een tweede partner vinden in wie ik weer andere aspecten van de liefde vind. En de rest van de tijd houd ik mijn vrijheid. Want deze relatievorm geeft me ook de kans om alleen te wonen, met vriendinnen naar de bios te gaan wanneer ik dat wil en ondertussen te houden van de mooie mensen die op mijn pad komen, zonder restricties.”