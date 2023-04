Kim's schoonfamilie nam haar hele bruiloft over: “Het buffet bestond uit braadworst, kibbeling en frikandellen”

“Hoeveel mazzel heb je als je na een geweldige relatie weer een fantastische man tegenkomt? Ik ben op mijn 36ste weduwe geworden. Mijn eerste man kwam om bij een auto-ongeluk. Jaren heb ik niet naar een relatie getaald, al mijn energie ging naar onze twee dochters en simpelweg overeind blijven. Twee jaar terug kwam ik Sander tegen op een verjaardag en vertrok ik met een buik vol vlinders. Het was wederzijds, het werd een relatie, hij werd een nieuw vaderfiguur voor de kinderen. En we besloten al dit geluk te bekronen met een bruiloft.

Feestneuzen

Omdat het mijn tweede huwelijk zou worden, wilde ik het klein houden. Nette jurk, trouwen voor de wet en een etentje voor onze ouders en getuigen. Natuurlijk met de meisjes erbij. Ik had niet gerekend op mijn oude én nieuwe schoonfamilie. De ouders van mijn eerste man waren zo blij voor mij en hun kleinkinderen dat ze ‘iets wilden doen’ en mijn aanstaande schoonouders hadden zich eerder reeds bewezen als absolute feestneuzen – ook zij wilden niets weten van een bescheiden jawoord.

En zo glipte, ondanks mijn protest, mijn tweede bruiloft al vrij snel door mijn vingers. Er werd niet alleen een ceremoniemeester aangewezen, maar een complete feestcommissie. De nieuwe schoonfamilie besloot ons als huwelijkscadeau een groot feest te geven en er was al snel sprake van het huren van zalen (meervoud!) en een tributeband die gespecialiseerd was ‘in alles van Maywood tot de Vengaboys en Wolter Kroes’. Tot zover het strijkje dat ik nog had geopperd. Mijn aanstaande bleek op het gebied van feesten nogal een andere smaak te hebben dan ik. Dat had hij zorgvuldig voor me weten te verbergen. Op het buffet kwamen niet alleen de chique sandwiches waarvoor ik had gepleit, maar ook Duitse braadworst, kibbeling en minifrikandellen speciaal - een dingetje in zijn familie.

Voor ik het wist was het hele idee van een kleine bruiloft verdampt en vroeg ik me serieus af of twintig dozen roze prosecco wel genoeg zouden zijn en kibbelde ik als een ware Bridezilla met mijn aanstaande schoonzus over de kleur van de servetten. Het was zó absoluut niet wat ik voor ogen had, dat ik er tranen met tuiten om heb gehuild, wat liefdevol werd afgedaan als ‘gewoon wat zenuwen’.

Moeilijk nee zeggen

Het punt is dat je, met zoveel lieve mensen om je heen die je een droomdag gunnen, heel moeilijk nee kunt zeggen. Mijn eigen moeder en twee schoonmoeders vonden bijvoorbeeld dat ik toch echt een bruidsjurk moest uitzoeken. Vanuit de paskamer riep ik op een gegeven moment: ‘Het wordt deze en jullie gaan ‘m verdomme allemaal prachtig vinden!’ Want iedereen vond overal wat van en wilde het liefst zelf van alles uitzoeken en passen. Ze jubelden gehoorzaam, hoewel ik zag dat de moeders de jurk te simpel vonden. Of ik echt geen tiara en een sluier wilde? Nee! Daarna hebben ze zich maar uitgeleefd op mijn dochters. Zij vonden hun lichtblauwe prinsessenjurken schitterend, dus heb ik ook maar geroepen dat ik ze prachtig vond.

Mijn aanstaande schoonzussen trakteerden me op een bridalshower, een soort vrijgezellenfeest. Ik heb niet zoveel vriendinnen, dus ze hadden ze het gezelschap aangevuld met nichten en kennissen van hun kant, waarvan ik de namen niet kon onthouden. Mijn beste vriendin en ik keken bedeesd toe hoe het gezelschap een polonaise deed door de spa, voor we allebei twee glazen prosecco achterover sloegen en maar mee zijn gaan doen.

‘s Avonds was er een damesdiner waaraan we volledig opgetut dienden te verschijnen, als ware het een staatsbanket. Ik wist niet dat mijn aanstaande schoonzussen zo goed in de avondjurken zaten. Toen een van mijn schoonzussen een glas rode wijn had gemorst, zat ze binnen vijf minuten weer aan tafel in een nieuwe lange jurk. Mijn aanstaande schoonmoeder had voor de gelegenheid haar eigen trouwjurk aangetrokken. Zonder sluier, dat dan weer wel.

Wat Sander op zijn vrijgezellenfeest heeft gedaan, viel volgens hem in de categorie ‘dat wil je niet weten’. Het was strategisch twee weken voor de bruiloft gepland, zodat hij genoeg tijd had om te herstellen. Ik vermoed verder veel drank en strippers. En hij had gelijk: ik wil het eigenlijk nog steeds niet weten.

De bruiloft

De grote dag was zo groot als je een bruiloft maar kunt bedenken. Een stoet met auto’s, een erehaag bij het stadhuis, bekijks alom. Ik was er trillerig van. Het was echt totaal niet zoals ik het me had voorgesteld. Mijn moeder had me toch nog een sluier aangepraat. Ik voelde me dan ook ontzettend de bruid en op een wat hysterische manier ook erg gelukkig, omdat mijn dochters zo straalden en we omringd waren met zoveel blije mensen die het ons gunden.

Ik voelde me ook de bruid omdat Sander volschoot toe hij me zag en ik besefte dat weer een grote liefde vinden toch wel iets is om groots te vieren. Ik heb me er uiteindelijk maar aan overgegeven, je trouwt ook een beetje met je schoonfamilie en het feest maak je samen, zoveel is duidelijk.”