Lana (33) werd seksueel misbruikt door haar vader én een hulpverlener: “Ik bleef lang dat angstige, kleine meisje”

“Ik wist nooit wanneer het zou gebeuren. Soms kwam mijn vader een paar keer per week bij me, soms twee weken niet. Het begon ‘onschuldig’, later werden het verkrachtingen. Op mijn zevende kwam er een hulpverlener bij ons in huis. Hij deed hetzelfde met mij als mijn vader, alleen minder agressief. Die hulpverlener wist dat ik behoefte had aan liefde en maakte op die manier misbruik van me.

Seksueel misbruik en mishandelingen

We waren thuis met z’n vieren; mijn ouders, mijn broertje en ik. Mijn moeder was bijna nooit thuis omdat ze vaak werd opgenomen. Ze was ziek, zowel psychisch als lichamelijk. Ik herinner me niet veel van haar, maar ze was een lieve, kwetsbare vrouw die kampte met depressies. Ook als ze wel thuis was, was ze er eigenlijk niet. Op mijn zevende overleed ze. Toen kwam die hulpverlener bij ons in huis; hij was er als mijn vader moest werken. Mijn vader misbruikte me niet alleen, hij sloeg me ook. Dat deed hij bij mijn broertje, die lichamelijk gehandicapt was, nooit. Voor mijn gevoel waren zij twee handen op een buik. Ik had geen goede band met mijn broertje, ik was jaloers dat mijn vader hem niet sloeg.

Probeerde me onzichtbaar te maken

Toen ik heel klein was had ik niet door dat het niet normaal was wat er gebeurde. Toen het misbruik verder ging, wist ik nog steeds niet wat hij me precies aandeed, maar het deed pijn. Daardoor wist ik dat het niet goed was. Vanaf dat moment kreeg ik een enorme angst voor mijn vader. Ik probeerde zo veel mogelijk buiten te zijn, weg van huis. Als ik wel thuis moest zijn verstopte ik me op mijn kamer of probeerde me zo onzichtbaar mogelijk te maken door heel stil te zijn. Continu was er die dreiging, mijn vader was agressief.

Rondlopen met een geheim

Op mijn veertiende liep ik weg. Ik kwam bij een vriendinnetje terecht en haar ouders belden de politie. Ik had nog nooit met iemand gesproken over het seksueel misbruik, al die jaren liep ik rond met een geheim. Ook tegen de politie durfde ik niets te zeggen. Ik dacht dat het mijn eigen schuld was. Dat werd ook gezegd door mijn vader en de hulpverlener; ik lokte het zelf uit. Ondanks dat ik niets zei over het misbruik smeekte ik de politie me niet terug naar huis te sturen. Gelukkig namen ze me serieus en kwam ik in een crisisopvang terecht. Daar was iemand die met me praatte. Al waren er veel dingen die ik niet kon en durfde te zeggen. Zij zei: ‘Schrijf op wat je wilt delen’. Dat hielp, stap voor stap schreef ik alles op.

Trillen van angst

Ik ben nu 33 jaar en de gevolgen van het seksueel misbruik en de mishandeling zijn enorm in mijn leven. Ik bleef lang dat angstige, kleine meisje en liep een flinke achterstand op. Ik was bang voor mensen, vooral voor mannen. Als ik alleen in een ruimte was met iemand, zat ik in een hoekje te trillen van angst. Ik had lang last van herbelevingen, depressies, nachtmerries en zelfbeschadiging. Eigenlijk stond mijn leven van mijn veertiende tot mijn twintigste stil.

Inhaalslag

Als ik terugkijk op mijn jeugd, overheerst vooral verdriet. Eerst was ik heel boos, nu heb ik een rouwgevoel. Toch maak ik na zes jaar therapie nu een inhaalslag. Ik studeer, woon op mezelf en kan eindelijk een beetje van het leven genieten. Ik leerde zelfs iemand kennen met wie ik voorzichtig iets opbouw. Contact met mannen durfde ik nooit te hebben, laat staan dan ik aan een relatie kon denken. Nu is er iemand met wie ik kan ontdekken wat ik fijn vind op het gebied van intimiteit. Hij respecteert mijn grenzen en vraagt bij alles wat ik wel en niet wil. Het is een langzaam proces met vallen en opstaan, maar het is de eerste vorm van een relatie die ik in mijn leven durf aan te gaan en dat is voor mij iets heel groots.

Goede hulp

Sinds een maand of acht geef ik voorlichting over seksueel misbruik. Voor de organisatie Team Kim help ik door mijn verhaal te vertellen professionals in wat ze kunnen doen voor een kind dat seksueel misbruikt wordt. Ook geven we lessen op basisscholen over misbruik en mishandeling. We vertellen kinderen dat je om hulp kunt vragen, en waar. Dat het vooral niet je eigen schuld is als je wordt misbruikt en dat het met goede hulp en therapie een soort van goed kan komen. Dat je ondanks alles toch gelukkig kunt worden.”