Laura (27): “Hij bleek te daten met een ander, nog jonger meisje dan ik toen was”

Laura (27): “Die eerste avond dat we samen in bed lagen, zei Tim tegen me dat hij het rustig aan wilde doen. Hij vond mij echt leuk en het was voor hem geen spelletje, dat waren zijn letterlijke woorden. Ik was pas 19 en ongelofelijk naïef. Ik geloofde hem maar al te graag.

Alleen de lusten

Tim, tien jaar ouder dan ik, was zanger van beroep en had mij al snel om zijn vinger gewonden. Vanaf het eerste moment waren we constant bij elkaar. Ik kon bijna niet geloven dat zo’n geweldige man mij leuk vond. Het feit dat hij nog in een (open) relatie zat, negeerde ik. Hij zei dat hij haar al heel lang niet had gezien en dat hij er een eind aan wilde breien. Dat deed hij ook, maar wel met de mededeling dat hij niet meteen weer in een relatie wilde duiken. Oftewel: hij wilde van mij wel de lusten, maar niet de lasten.

Achteraf gezien had ik toen al op de rem moeten trappen. Maar al die aandacht van zo’n volwassen man beviel me wel en bovendien zag ik nog niet waar het heen zou gaan. Maandenlang ging het zo verder. We woonden een paar uur reizen bij elkaar vandaan, maar ieder weekend ging ik naar hem toe. Als hij een keer bij mij in de buurt was, had hij zogenaamd geen tijd om langs te komen. Daar was ik dan ontzettend boos over, maar hij wist me altijd weer voor zich te winnen. En dan lag ik dat weekend gewoon weer bij hem in bed.

Intens gekwetst

Na een tijdje kreeg ik het gevoel dat Tim toe was aan een volwaardige relatie. Hij zei regelmatig dat hij niet meer met andere vrouwen wilde afspreken, dat hij alleen mij wilde. Precies wat ik wilde horen natuurlijk. We gingen in die periode zelfs nog een weekendje weg. Maar een paar weken later hoorde ik ineens niets meer van hem, ook niet toen ik op vakantie was geweest. Wekenlang negeerde hij mijn telefoontjes en sms’jes. Ik was intens verdrietig, enorm boos en vol onbegrip. Hij was toch de volwassene van ons twee? Waarom had hij dan niet het fatsoen om me gewoon te vertellen dat het over was? Uiteindelijk bleek hij al een tijd met een ander, nog jonger meisje te daten. Mijn hart was gebroken, nog nooit was ik zo intens gekwetst. Inmiddels weet ik wat een zielige vent hij is. Ik heb nu een relatie met een oprecht lieve man, maar soms verbaas ik me nog steeds over het achterbakse gedrag van Tim.”