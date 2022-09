Laura (45) had een veel jongere minnaar: “In zijn jongenskamer de liefde bedrijven ging me te ver”

“Ik ontmoette Thomas op een groot feest van een jarige vriend, hij was toetsenist in de band. Tijdens het optreden was hij mij helemaal niet opgevallen, maar toen hij zich aan de bar aan mij voorstelde als ‘die pianist van net’, kon ik niet meer om hem heen. Hij was knap in zijn pak, met zwart krullend haar en felgroene ogen met lange krullende wimpers. Hij bood me een cocktail aan en flirtte met me. Ik vroeg hem of hij wel wist hoe oud ik was, en ik moest hardop lachen toen hij vertelde dat hij nog maar 23 was.

Ik was 42 en moeder van een zoon van 8. Zijn vader en ik stonden op het punt uit elkaar te gaan, na 15 jaar. We hadden een liefdeloze relatie waarin we op gespannen voet samenleefden. Intimiteit stond al jaren niet meer op onze agenda, maar we lieten elkaar seksueel niet vrij. Als er al eens een ander was, bespraken we dat niet, om de ander niet te kwetsen, maar vooral omdat we niet in staat waren tot een normaal gesprek, laat staan een gesprek over de mogelijkheid van een ander. We woonden nog samen onder één dak, maar waren naarstig op zoek naar een ander huis, zodat één van ons kon vertrekken. Het was een verdrietige periode en ik kon alle vrolijkheid gebruiken die op mijn pad kwam. Zoals deze knappe jongen, die al die vleiende dingen zei.”

Samen vertrekken

“Thomas vertelde dat hij goed bevriend was met de zoon van de jarige, die hem had gevraagd vanavond op te treden op het feest. Flirten met de vriend van de zoon van de gastheer, wat was ik in vredesnaam aan het doen? Ik kan nu nog weglopen, dacht ik, maar ik wilde helemaal niet weglopen. Thomas was gevat, slim en in gedachten voelde ik zijn prachtige handen, met pianistenvingers, al over mijn lichaam strelen. Dat we elkaar aantrekkelijk vonden, staken we niet onder stoelen of banken. Toen hij na twee drankjes voorstelde samen te vertrekken, stemde ik meteen in. Vlak na elkaar vertrokken we, zodat niemand ons samen zou zien. Eenmaal buiten keken we elkaar even aan en kusten we. Hand in hand renden we weg van het feestgedruis. Onderweg stopten we bij een speeltuin, waar we opnieuw wild begonnen te zoenen, handen gleden onder winterjassen, mijn sjaal viel op de grond. In dezelfde speeltuin waar ik overdag vaak met mijn zoontje ging voetballen. Het voelde alsof ik wakker werd geschud na een eindeloze winterslaap. Dat de man met wie ik nu, als een puber, in de speeltuin stond te kussen 19 jaar jonger was, interesseerde mij helemaal niets. Ik voelde mijzelf ook weer 23. Toen we die avond eindelijk afscheid van elkaar namen was mijn kin schraal gekust. Hij pakte zijn telefoon en vroeg om mijn nummer. Eenmaal thuis kwam het eerste bericht al binnen: ‘Hey sexy! Dat was erg gezellig. Je kust heel lekker, wanneer zie ik je weer? xx Thomas.’ Met een glimlach van oor tot oor ging ik die nacht naast mijn bijna ex-man liggen.”

Oprecht geïnteresseerd

“Vanaf de eerste ontmoeting stuurden we elkaar berichtjes, als ik ‘s avonds thuis bij mijn gezin was. Stiekem op de wc of in de badkamer met de deur op slot. Thomas stuurde nooit ordinaire foto’s van zichzelf, hij was oprecht geïnteresseerd in wie ik was en wat mij bezighield. Eén keer stuurde hij me zelfs een liedje dat hij speciaal voor mij had opgenomen met zijn telefoon, zingend achter de piano. Ik bleef het maar bekijken, zoiets liefs had geen man ooit voor mij gedaan.

Elkaar weer zien bleek nog niet zo eenvoudig. Hij woonde tijdelijk weer thuis, bij zijn vader, ik woonde nog samen met mijn ex. En daarbij kwam dat we het allebei ook nogal onwennig en gek vonden: een volwassen vrouw van 42 en een student van 23. Hoe konden we ons ooit samen vertonen zonder dat er naar ons gekeken zou worden? We hadden allebei geen idee hoe het aan te pakken. Na twee maanden van whatsappen, spanning opbouwen, afspreken en weer afzeggen, was er opeens een geschikt moment. Thomas’ vader was niet thuis en hij nodigde mij uit voor een lunch. Ik trilde bij het idee maar de gedachte hem eindelijk weer te kunnen zien overwon het van de angst. Ik dacht zorgvuldig na over mijn outfit, niet té sexy, niet te gewoontjes, en stapte op de fiets. Na een lunch, waarbij ik het door hem met zorg belegde broodje nauwelijks door mijn keel kreeg en vooral de door mijzelf meegebrachte prosecco achteroversloeg, liet hij mij de rest van het huis zien. Bij zijn slaapkamer bleven we even staan, maar het idee om in zijn jongenskamer met elkaar de liefde te bedrijven ging zelfs mij te ver. Hij kuste mij op het dakterras in de lentezon. Verward en met rode konen fietste ik niet veel later weer naar huis.”

Steeds meer risico’s

“Omdat we zo naar elkaar verlangden, namen we steeds meer risico’s. Terwijl ik mijn ex vertelde dat ik met vriendinnen uitging, sprak ik met Thomas af in een bar. Hoewel ik altijd veel jonger word geschat, kon je echt niet om het leeftijdsverschil heen: onbekende bargasten bekeken ons nieuwsgierig. Pas buiten in een donker portiek durfden we elkaar te kussen, waarna we allebei weer naar ons eigen huis fietsten.

De eerste keer dat we het bed met elkaar deelden was na vier maanden, in het huis van een vriend, die op vakantie was. Ik verzon weer een excuus om laat thuis te komen en ging na een afspraak met een vriendin, die ik vroeg mij een alibi te verschaffen, bij Thomas op bezoek. Hij had zijn best gedaan met kaarsjes, muziek en rode wijn. Voor ik het wist, lagen we in bed en kleedde hij eerst mij, en daarna zichzelf uit. De seks was geweldig. Geen moment voelde ik me te oud voor hem. Hij maakte duidelijk dat hij alles aan mij opwindend vond: mijn borsten, buikje met striae, dijen, volle heupen en ronde billen. Schuldbewust maar in de zevende hemel stapte ik die nacht weer in het echtelijke bed.

We maakten steeds vaker afspraakjes, in huizen van vrienden of op plekken waar we niemand hoopten tegen te komen. Schichtig keken we dan om ons heen, terwijl onze handen elkaar even kort raakten onder de tafel. De kus bij het afscheid vluchtiger dan we wensten, uit angst gezien te worden.”

Perverse cougar

“Toen we elkaar een half jaar kenden, vond ik mijn eigen woning, mijn relatie was officieel voorbij. Mijn ex en ik troffen een regeling waarbij we allebei de helft van de tijd voor onze zoon zorgden. Dat betekende ook dat Thomas en ik vanaf nu minder geheimzinnig hoefden te doen. Maar ook al zagen we elkaar vaker, toch veranderde er verder weinig. De relatie speelde zich in het geheim af.

Voor geen goud durfde ik mijn 23-jarige lover aan mijn vriendinnen en hun echtgenoten voor te stellen, laat staan aan mijn zoon of mijn ouders. Onze relatie zou door de rest van de wereld nooit geaccepteerd worden, dat voelden we allebei. Ik zou worden weggezet als een perverse cougar, hij als een jochie met een oedipuscomplex. De enkele vriendin die ik het wel durfde op te biechten keek mij vol verbazing en hoofdschuddend aan. Ik zou wel last hebben van een midlifecrisis.

Een keer gingen we samen naar het theater. In de pauze spotte ik niet alleen de moeder van mijn beste vriendin, maar ook een vriendin van mijn ex, onze kinderen waren bevriend. Nog net op tijd kon ik wegduiken, ik voelde mij als een kat in het nauw en opgelaten trok ik Thomas voor aanvang van de tweede acte het theater uit.”

Vuurwerk in bed

“Maar als Thomas en ik alleen waren, hadden we geen last van ons leeftijdsverschil. Daar kwam bij dat ik nog nooit zo lekker in mijn vel had gezeten als nu, op mijn 42e. Op seksueel gebied was ik niet zo bedeesd als de meisjes waar hij normaal het bed mee deelde. Hij was onder de indruk van mijn openheid en ervaring, ik van zijn onuitputtelijke energie en enthousiasme. Hij schepte er bovendien plezier in mij te laten klaarkomen. In bed was het vuurwerk.

Toch werd het steeds ingewikkelder om onze ‘relatie’ vol te houden. Soms spraken we af en zegde hij op het laatste moment af om met zijn vrienden te gaan gamen, andere keren kwam hij langs, bedreven we de liefde en vertrok hij weer. Een keer stuurde ik hem boos weg, toen hij het nodig vond om tegen mij over zijn quarterlifecrisis te klagen, terwijl ik echt iets romantischers in gedachten had. We voerden emotionele telefoongesprekken, waarin hij uitriep dat mijn volwassen bestaan hem benauwde. Dat hij alles wist over mijn leven met mijn zoontje, maar dat hij hem toch nooit zou ontmoeten. Ik moest huilen en gaf mijn verliefde gevoelens schoorvoetend aan hem toe, in een poging hem aan mij te binden. Maar diep vanbinnen wist ik dat hij gelijk had: tussen ons zou het nooit echt iets kunnen worden. Het leeftijdsverschil was te omstreden.”

Nog één keer

“Uiteindelijk, na anderhalf jaar, besloten we dat het niet langer zo kon doorgaan, waarna we afspraken elkaar nog één keer te zien. En nog een keer. En nog een keer. Ondertussen waren we allebei ook aan het daten met anderen, waarover we elkaar niet alles vertelden, maar pas toen wij allebei iemand tegenkwamen en verliefd werden, stopten we helemaal met elkaar te zien.

Soms denk ik terug aan de periode met Thomas en vraag ik mij af of we wél een echt koppel zouden zijn geworden als het leeftijdsverschil niet zo groot was geweest en we openlijk voor onze relatie uit hadden kunnen komen. Ja, we waren heel gek op elkaar, maar was het niet óók leuk en opwindend, juist omdat we wisten dat het eigenlijk niet kon?

Af en toe sturen we elkaar nog een berichtje: ‘Heb je een leuk weekend?’ ‘Hoe oud ben je nu?’ Ik heb inmiddels een heel leuke man van mijn eigen leeftijd ontmoet, met wie ik een serieuze relatie heb. De berichtjes tussen Thomas en mij houd ik voor mijzelf, ze voelen, hoe onschuldig ook, een beetje stiekem. Stiekem doen is wat onze relatie altijd al kenmerkte, we weten niet beter.”