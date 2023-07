Lianne (54) kreeg ongemerkt meerdere hartinfarcten: “Ik had wel dood neer kunnen vallen op straat”

Lianne (54) voelde zich niet goed. Toch ging ze de deur uit voor een afspraak. Ze negeerde alle signalen van een hartinfarct, simpelweg omdat er geen belletje ging rinkelen dat er iets ernstigs aan de hand was. “Het zal wel meevallen, dacht ik.”

Laura van der Meer Getty Images/iStockphoto

“Het was op een najaarsdag, ik stond op het punt om naar een verjaardag te gaan en ik voelde een trekkende pijn in mijn armen. Hè bah, ik heb weer last van reumatische klachten, concludeerde ik. Daarnaast voelde ik een kramp in mijn mond en kaken en een indringende pijn in mijn linkerarm. Ik merkte dat ik benauwd werd en ik kreeg het koud. Het voelde bedreigend. Toch besloot ik om naar de verjaardag van mijn schoonzus te gaan. Niet langer dan een uur ben ik daar geweest en ik dronk alleen wat water. ‘Wat ben je stil en wat zie je bleek. Voel je je wel goed?’ vroeg mijn schoonzus. Ik zei dat ik me inderdaad niet zo lekker voelde en ben vervolgens opgestapt. Mijn broer bood aan om me naar huis te brengen, maar dat voorstel wimpelde ik weg. Dat was echt niet nodig, ik zou gewoon de tram pakken. Toen ik eenmaal thuis mezelf in de spiegel zag, schrok ik. Ik was echt doodsbleek! Ongelofelijk dat ik alle voorsignalen van een hartinfarct heb gemist. Ik had wel dood neer kunnen vallen op straat.

Dichtgeslibde aderen

Ik besloot direct onder de wol te kruipen. Gelukkig zat mijn koelkast vol, dus hoefde ik er niet uit om boodschappen in te slaan. Aan mijn dochter die op kamers woont, liet ik weten dat ik een griepje had. Ik wilde haar niet onnodig bezorgd maken, maar al die tijd had ik wel een unheimisch gevoel. Twee dagen lang heb ik het aangekeken. Het nare gevoel ging maar niet over, dus besloot ik uiteindelijk de huisartsenpost te bellen. Daar werd ik stevig aan de tand gevoeld. ‘We vertrouwen het niet mevrouw. Is er iemand die u naar het ziekenhuis kan brengen? Anders bellen wij nu een ambulance.’ Ik wist niet wat ik hoorde! Een goede vriendin bood aan me te brengen. Ik zag haar schrikken toen ze me zag. Mijn gezicht was grauwig en ik was zichtbaar benauwd. Gek genoeg was ik zelf in de veronderstelling dat het allemaal wel zou meevallen. Misschien wilde ik er gewoon niet aan dat het weleens iets ernstigs kon zijn. Het zal wel meevallen, dacht ik nog. In het ziekenhuis werd ik gelijk door de medische molen gehaald. Aan mijn bloedwaarden konden ze zien dat ik meerdere hartinfarcten had gehad. Bovendien waren de aderen rondom mijn hart voor driekwart dichtgeslibd. Toen ik dat hoorde, brak ik en moest ik huilen. Voor mijn gevoel had ik mijn gezondheid goed onder controle. Ik slikte pillen tegen een te hoge bloeddruk en dacht dat ik daarmee uit de risicozone was voor hart- en vaataandoeningen. Nu bleek dat mijn cholesterolwaarde te hoog was en ik heb me nooit gerealiseerd dat dat zó gevaarlijk was.

Benauwd

Het dotteren gebeurde niet onder narcose. ‘We houden je erbij’, zeiden de artsen tegen me. Getsiederrie, dacht ik, ik wilde dit helemaal niet bewust meemaken. Het dotteren is niet zonder risico. Eén verkeerde beweging en het kan een bloeding veroorzaken. Ik kende de risico’s, maar ik wist ook dat dit moest gebeuren. Het was echt menens. In tien dagen tijd werd ik drie keer gedotterd en kreeg ik vijf stents geplaatst. Tijdens het dotteren kon ik meekijken op een scherm, waar je als het ware een heel takkenstelsel ziet. Die takken, dat waren mijn aderen waar ik naar zat te kijken. Ik weet nog dat ik al die tijd heel benauwd was. ‘Nog even en dan krijg je weer lucht’, zei de chirurg. Dat klopte inderdaad. Het voelde echt als een wonder, de benauwdheid was zo dreigend en opeens kreeg ik weer zuurstof. Ik ben dankbaar dat ik zo’n goed team artsen om me heen had. Iedereen was zo begaan en betrokken. Ik herinner me een arts die nachtdienst had en zowat niet meer uit zijn ogen kon kijken van vermoeidheid. ‘Ga lekker naar je bed’, zei ik tegen hem, toen hij mij kwam controleren. ‘Om mij hoef je je niet te bekommeren, het gaat nu om jou’, was zijn antwoord. Ik denk nog vaak eraan terug. Voor deze mensen is dit niet alleen hun baan, het is hun roeping en dat heeft me echt goed gedaan.

Wake-up call

Dichtgeslibde aderen krijg je niet voor niets. Ik rookte, zij het met mate, hield wel van een wijntje en deed nauwelijks wat aan sport. Zwaarlijvig ben ik niet, maar in het verleden kon ik gerust een reep chocola achter elkaar opeten. Als ik nu bij iemand op bezoek ga die zegt ‘dat ze lekker taart voor me haalt’, vraag ik uitdrukkelijk om dat niet te doen. Natuurlijk snoep ik nog weleens, maar dan hou ik het bij één stukje chocola. Met roken en drinken ben ik radicaal gestopt, gek genoeg kostte me dat totaal geen moeite. Elke dag fiets ik minimaal een half uur op de hometrainer. Ik voel me dan beter, sterker en minder opgeblazen. Dagelijks moet ik zo’n twaalf pillen slikken en dat voor de rest van mijn leven. Ik had daar moeite mee, ook vanwege de bijwerkingen als vermoeidheid en een verminderd concentratievermogen. Mijn cardioloog trok me door die weerstand heen. Hij zei: ‘Zeg elke ochtend: dag medicijnen, ik ben hartstikke blij met jullie, dankzij jullie kan ik langer leven.’ Dat doe ik nu en het helpt. Ik heb niet alleen mijzelf, maar ook mijn omgeving en met name mijn dochter ontzettend laten schrikken door zo door het oog van de naald te kruipen. Vooral tegenover haar voel ik me schuldig. Ze is nog jong, ze studeert en ik ben niet van plan nu al ertussenuit te piepen. Toch hebben mijn hartinfarcten mij ook wat geleerd. Ik deed altijd veel voor anderen, nu zet ik mezelf sneller op de eerste plaats. Niemand wordt er beter van als ik niet goed voor mezelf zorg. Ik leef ook veel bewuster. Is het mooi weer, dan ga ik nu gerust spontaan met vrienden even lekker naar zee. Angst dat er wat gebeurt, heb ik nog weleens. Een stent kan ook dichtslibben. Het verschil met vroeger is dat ik nu gelijk een arts bel, als ik me niet goed voel. Ik mag dan altijd meteen langskomen en vaak bel ik niet voor niets, omdat mijn bloeddruk veel te hoog is of mijn medicatie moet worden aangepast. Door goed naar mijn lichaam te luisteren en te handelen als er iets is, ben ik ook sneller gerustgesteld. Natuurlijk geldt voor ons allemaal dat het leven zomaar afgelopen kan zijn. Maar ik heb mijn wake-up call gehad. Ik pluk nu de dag.”