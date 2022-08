Lidia’s (61) dochter overleed aan kanker: “In een opwelling zei ik: ik laat haar tattoo zetten”

“Ik mis haar verschrikkelijk. Soms ben ik zo verdrietig dat ik denk: ik wil naar haar toe. Maar mijn man en ik hebben nóg drie kinderen en een kleinkind en het is mijn tijd nog niet. Het helpt dat ik Xenia nog steeds heel dicht bij me voel. Soms zit ik te mijmeren en dan krijg ik daadwerkelijk antwoorden van haar. Ik geloof niet alleen dat ze bij me is, dat wéét ik. Ik heb ook enorm veel steun aan haar hulphond Shaïa, die, als ik verdrietig ben, haar kop op mijn schoot legt. Ze gaat overal met me mee naartoe, ik weet niet wat ik zonder haar zou moeten.

Vijf stabiele jaren

Xenia en ik hadden een heel bijzondere band. Toen ze vijftien was, bleek ze een tumor in haar nek te hebben. Onze wereld stortte in, er was een kans dat ze de operatie niet zou overleven of er een verlamming aan zou overhouden. Wonder boven wonder gebeurde dat allebei niet. Xenia beleefde vijf stabiele jaren, al had de kanker grote sociaal-emotionele impact op haar. Ze was heel moe, kon zich niet goed concentreren en had vaak pijn in haar nek. Met veel moeite maakte ze haar mbo-opleiding tot filiaalmanager af. Een studie waarmee ze niets wilde doen, want haar grote droom was artiest worden. Een hobby die we deelden, want Xenia en ik zongen samen in een koor. In 2018 was de kanker terug. Uitgezaaid in haar hersenen en ruggenmerg. Een mokerslag, want de artsen hadden gezegd dat Xenia met deze vorm oud kon worden. Er volgden diverse chemokuren. Toen duidelijk werd dat de behandelingen haar niet meer konden genezen, zei Xenia dat ze met alles wilde stoppen. Ik vond het ontzettend dapper, maar mijn lijf schreeuwde het uit. Ik ging mijn kind verliezen, een diepe pijn die met niks vergelijkbaar is.

Opwelling

Ik hou helemaal niet van tatoeages, maar mijn zoon had een afspraak bij een tatoeëerder en in een opwelling zei ik: ik laat Xenia’s tattoo zetten. Het ging toen al heel slecht met haar. Iemand had deze tattoo – het donkere gedeelte – eigenlijk voor háár ontworpen. Ik had niets tegen Xenia gezegd; ze wist niet wat ze zag toen ik thuiskwam. Ze vond hem prachtig. Die wil ik ook, zei ze. Bij hoge uitzondering wilde de tatoeëerder wel bij ons thuis komen om hem ook bij haar te zetten. Maar toen kwam corona en lukte het niet meer. Xenia overleed op 13 mei 2020. Ze lag in mijn armen en is rustig weggegleden. Mijn dappere dochter was niet bang voor de dood. Drie maanden daarna heb ik de kleuren en het vlindertje met haar as erin laten tatoeëren. Deze tatoeage betekent voor mij een verbinding met haar. Ze zit letterlijk onder mijn huid.”

Lidia Beeld Petronellanitta