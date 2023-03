Lieke (47): “Ik verloor mijn grote liefde, omdat ik zijn puberzoon een rotjoch vind”

“Niet eens moeite doen om blowen op zijn kamer te verbergen. Zonder het te vragen vier zakken chips opentrekken omdat de eerste drie niet naar zijn zin waren. Bij alles ‘whatever’ zeggen en zijn eigen plan trekken. Dat was zoals ik Liam (16), de zoon van mijn vriend Sijmen (51) leerde kennen.

In de roes van weer verliefd zijn, na drie vrij eenzame jaren na mijn scheiding, vergoelijkte ik lang zijn gedrag. De scheiding van zijn ouders trok natuurlijk ook op hem een wissel en pubers zijn niet de meest fijnzinnige wezens, dat weet iedereen. Het hielp dat ik hem niet heel vaak zag. Hij woonde het grootste deel van de tijd bij zijn moeder. Naarmate het tussen Sijmen en mij serieuzer werd, was ik vaker bij hem en kwam ik ook Liam regelmatiger tegen. Ik hield van Sijmen, ik stond open voor hem, ik wilde het echt een kans geven, ook omdat ik mezelf echt oud zag worden met hem.

Ik vond het vervelend als hij er was

Als we met zijn drieën waren, probeerde ik me een beetje op de achtergrond te houden zodat ze vader-en-zoontijd konden hebben. Dat betekende wel dat ik bijvoorbeeld eindeloos Formule 1 op tv of games moest uitzitten. Ik nam dat maar op de koop toe. Het is gewoon lastig als er kinderen uit een eerdere relatie zijn, daar win je als nieuwe partner nooit van. Die oerband, ouderliefde, schuldgevoel over de scheiding – dat gaat voor en daar moet je niet aankomen. Liam was steeds meer bij zijn vader, omdat het even niet zo lekker ging met zijn moeder. Ik bleef wat vaker thuis, in mijn eigen huis. Zo hadden zij hun privacy en voelde ik me niet zo overtollig. Dat vond Sijmen ongezellig. Vaak kwam er dan een appje: ‘We halen wat lekkers bij de afhaal en komen dan naar jou.’

Zo kwam Liam dus ook vaker bij mij over de vloer. Ik schrok ervan hoe vervelend ik dat vond. Het was de plek waar ik met Sijmen alleen kon zijn. Ik voelde me toch erg geremd als zijn zoon erbij was, alsof ik te gast was in mijn eigen huis. Liam gedroeg zich op zijn beurt helemaal niet als gast. Het onbeperkt snaaien stoorde me. Als ze weer weg waren, voelde ik de behoefte om alles schoon te maken. En naarmate ik Liam beter leerde kennen, vond ik het steeds moeilijker om de leuke dingen aan die jongen te zien.

Hij was bot over alles en iedereen die er anders uitzag dan hij. Hij was lui, maar ook geobsedeerd met geld en ‘respect’ krijgen. En hij had het achter zijn ellebogen: poeslief zijn als het hem uitkwam, de poes pesten als hij dacht dat niemand het zag. Dat gebeurde bij mij thuis en dat was ook de enige keer dat ik ontzettend boos op hem werd. Het maakte totaal geen indruk, ik zag eerder iets triomfantelijks in zijn blik, dat hij me echt had weten te raken.

Twijfels leidden tot een breuk

Dat incident was voor mij een kantelpunt. Een weerloze oude poes treiteren, hoe zit je dan in elkaar? Ik vond het lastig, omdat het tussen Sijmen en mij zo goed ging. Hij is een hartelijke en attente man, we hielden van dezelfde dingen, het klikte in bed – we waren gewoon een match om blij van te worden. Dat vond hij ook, hij stuurde steeds vaker aan op samenwonen en zelfs trouwen, om echt samen te kunnen zijn, en ook wel om kosten te besparen. Als Liam er niet zou zijn geweest, was ik dat avontuur aangegaan. Ik was eraan toe, maar ik hield het af onder het mom dat ik een plek voor mezelf zo fijn vond. In werkelijkheid zag ik er als een berg tegenop om te gaan samenwonen met Sijmen én Liam. Je geeft het kind van je vriend het voordeel van de twijfel, maar zelfs met de verzachtende omstandigheden van gescheiden ouders en de puberteit vond ik het toch een rotjoch. Het idee om daar nog zes, zeven jaar – hoe lang wonen jongeren tegenwoordig niet thuis? – mee te moeten dealen, zag ik niet zitten.

Dat ik nog niet wilde samenwonen, voelde voor Sijmen als een afwijzing en dat was het misschien ook wel. Ik twijfelde er lang over en had er veel stress over, omdat ik me ervan bewust was dat ik er een voor mij perfecte relatie mee op het spel zette. Uiteindelijk verbrak Sijmen de relatie, omdat hij het gevoel had dat ik er niet helemaal voor wilde gaan. Ik had er veel verdriet van. Ik mis Sijmen, ik mis de gezelligheid, het samen dingen doen en het leuke van bemind worden en van iemand mogen houden. Soms hoor ik via via nog wel eens wat over Liam, die er niet charmanter op is geworden. En dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat me ook veel bespaard is gebleven.”

De namen in dit verhaal zijn om privacyredenen gefingeerd.