“Haal alles uit het leven en koester een gezond lichaam, want dat is allesbehalve vanzelfsprekend. Dus tel ik mijn zegeningen. Dat neemt overigens niet weg dat ik er graag goed uitzie. Van huis uit kreeg ik mee dat een verzorgd uiterlijk belangrijk is. In mijn werk als secretaresse en later communicatiemedewerker besteedde ik er ook altijd veel aandacht aan.

Geheim om in shape te blijven

Naar de kapper voor het verven van mijn grijze haren en naar de schoonheidsspecialist voor een gezichtsbehandeling zijn vaste prik. Aan de lijn heb ik nooit gedaan. Mijn geheim? Regelmatig eten, dat is voldoende. Mijn man en ik koken elke dag: vaak Hollandse pot, maar ook wel pasta- of rijstgerechten. Met een wijntje erbij, om te proosten op het leven. We drinken één glas, de uitspattingen bewaren we voor de weekenden.

Geen moeite met een bikini

Eens per week ga ik aquajoggen, ik loop veel en doe vrijwilligerswerk waarvoor ik in de weer ben; ik serveer koffie en thee in een verzorgingstehuis. Het is misschien truttig, maar ik doe ook altijd mee met Nederland in beweging. Dat neem ik op en probeer ik één à twee keer per dag te doen. Het houdt me lenig, daar geloof ik in. Met een bikini dragen heb ik totaal geen moeite. Wij gaan graag en veel op vakantie en ik vind het fijn om een kleurtje te krijgen. Als we gaan lunchen, trek ik wel een jurkje of pareo aan. Het paraderen laat ik aan de jonge meiden over.”