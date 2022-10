Linda (48) werd slachtoffer van wraakporno: “Ik vertrouwde hem, maar nu sta ik op allerlei ranzige sites”

“Na mijn scheiding dacht ik een jaar of wat: voor mij geen man meer. Maar toen begon het toch weer te kriebelen, dat verlangen naar een maatje om samen dingen mee te doen en het leven mee te delen. Tinder was een hele ervaring, maar niets voor mij. Via een andere datingsite leerde ik wel nieuwe mannen kennen en ontdekte ik dat het nog best lastig is om weer een relatie te krijgen op mijn leeftijd. Je hebt allebei al het nodige meegemaakt, je bent niet meer zo onbevangen. Je weet wat je wilt en dus ook vooral wat je níet wilt.

Na een aantal niet al te geslaagde ervaringen, was Wim dan ook een verademing. Hij wilde niet na twee dates al weten of het iets zou worden tussen ons. We hadden best veel gemeen, hij kon goed luisteren, ik voelde me op mijn gemak bij hem. Genoeg om met hem te vrijen, genoeg om hem te vertrouwen. Ik tuinde er gewoon met open ogen in. Want het was lekker tussen de lakens, hij was een gulle minnaar en het was alsof mijn opvliegers verdampten door de verliefdheid.

Sexy foto’s en video’s

We woonde ver uit elkaar en zagen elkaar alleen in het weekend. Daarom wilde hij graag wat foto’s en video’s van me maken in bed, om zich ‘doordeweeks mee te vermaken’, zoals hij zei. De sfeer waarin hij het vroeg was intiem en guitig, we hadden net seks gehad, ik was rozig en zocht er verder niets achter. Zoals ik al zei: ik vertrouwde hem, al liet ik hem wel beloven dat hij ze aan niemand zou laten zien. Later liet ik me ook nog door hem fotograferen in nogal expliciete lingerie die hij voor me had gekocht, want dat vond hij opwindend.

Ongeveer twee maanden later was de glans er een beetje af. Ik vond hem minder attent, het leek Wim alleen nog maar om de seks te gaan. En toen ik me ook nog voor een SOA moest laten behandelen, terwijl ik met niemand anders had gevrijd, was ik er klaar mee. Ik vroeg hem op de man af of hij ook met andere vrouwen sekste en hij antwoordde doodleuk dat we nooit hadden uitgesproken dat we iets exclusiefs hadden.

Slachtoffer van wraakporno

Dat vond ik al niet leuk om te horen, maar de nachtmerrie begon pas echt toen hij me met de foto’s chanteerde. Hij wilde seks, anders zou hij ze delen. ‘Je bent nu van mij’, zei hij. ‘Je staat tot mijn beschikking en zo niet, dan maak ik je helemaal kapot op je werk en bij je familie.’

Er viel niet met hem te praten, hij zat met een erectie van jewelste in zijn broek bij ons laatste gesprek, in de veronderstelling dat ik wel zou zwichten uit schaamte of uit angst. Dat gebeurde niet. Het was geen makkelijke beslissing, maar ik wist dat het anders nooit zou eindigen. Ik wilde niet eeuwig door hem worden gechanteerd. Dus zei ik stoer: ‘Je doet maar’.

Met naam en toenaam op ranzige sites

Zo stoer voelde ik me overigens niet. En het had buitengewoon nare consequenties, want hij deelde de foto’s daadwerkelijk. Foto’s die privé waren, staan nu op sites waar ranzige mannen dit soort beelden delen. In dat parallelle universum ben ik een slet, met naam en toenaam. Wim maakte het steeds een stukje erger: eerst mijn naam erbij, daarna mijn telefoonnummer, vervolgens mijn adres. Hij kon gewoon niet uitstaan dat ik niet toegaf.

De prijs die ik ervoor betaalde, is hoog. Dit speelde zich af voordat de wet op wraakporno inging. De politie zei dat ik niet kon bewijzen dat ik geen toestemming had gegeven voor het verspreiden van de beelden. Uiteindelijk confronteerde ik Wim met het dossier dat ik zelf had aangelegd. Screenshots van alle apps, tijden, opgenomen en uitgeschreven telefoongesprekken, alles. Ik zei: ‘Je laat me voorgoed met rust, of ik zet alles online, ik mail het naar je baas, ik stuur het naar GeenStijl en ik zet het op Dumpert met je foto erbij. Wat gaat het worden?’

Hij was woedend om wat ik hem aandeed, zoals hij het formuleerde, maar koos eieren voor zijn geld. Als vrij hoge ambtenaar was deze ‘keurige man’ blijkbaar toch wel erg gehecht aan zijn vaste baan, status en salaris. Hij nam inderdaad nooit meer contact op.

Andere haarkleur, verhuisd, ander nummer

De foto’s zijn daarmee niet verdwenen. Ik kon er een paar offline krijgen, maar de meeste zullen voor altijd rouleren in de krochten van het internet. Dat vind ik erg naar, ze waren er niet voor bedoeld. Ik ben echter wel naïef geweest om iemand ermee te vertrouwen – ik heb zelf ook aandeel in deze ellende.

Ik zie er inmiddels niet meer uit als op die foto’s. Andere haarkleur, bril in plaats van lenzen, twintig stresskilo’s erbij. Mijn eigen socials heb ik allemaal gewist, ik ben verhuisd, ik heb een ander nummer en in het dagelijks leven gebruik ik tegenwoordig mijn tweede doopnaam.

Vertrouwelingen weten wat er is gebeurd, tegen anderen zei ik dat ik een frisse start wilde maken na mijn scheiding. Mensen in mijn omgeving zitten niet op dit soort sites, óf ze laten niets merken – ik probeer het maar een beetje los te laten. Ik ben in ieder geval nog nooit met veelbetekenende blikken benaderd door een collega of klant.

Vertrouw niemand

Mezelf googelen, daarmee ben ik gestopt – het is zinloos en vreugdeloos. Ik heb voor mezelf geaccepteerd dat het is gebeurd. Het geeft me rust en kracht om me er niet meer voor te schamen, of altijd maar bang te zijn. Als het uitlekt, dan lekt het maar uit. Ik wil niet meer dat de hele kwestie, en indirect Wim, nog macht over me heeft. En ik probeer het een beetje te relativeren: er staat zo ontzettend veel porno online dat mijn foto’s nu ook weer niet zo spraakmakend zijn.

Weeg ik alles nog eens af, dan vind ik mezelf echt ongelofelijk dom dat ik sexy foto’s liet maken. Doe het niet, vertrouw niemand, het voegt niets toe aan jouw beleving van een relatie, je wordt er nooit beter van. Dat ik me niet heb laten chanteren, dáárvan heb ik geen spijt. Of je met opgeheven hoofd over straat gaat, dat bepaal je zelf.”

De namen zijn om privacyredenen gefingeerd.