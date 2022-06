Linda: “Na een paar glazen wijn vertelde ze het me, nadat ze me eerst liet zweren dat ik het nooit verder zou vertellen. Mijn beste vriendin Bo heeft een geheime relatie. Ik viel haast van mijn stoel. Dit vind ik zó niets voor haar! Oké, tijdens onze studietijd was Bo een enorme flirt en had ze het ene vriendje na het andere. Maar toen ze Marc ontmoette, was dat helemaal over. Ze waren – en zijn – een ontzettend goed stel. Ze respecteren elkaar, maken nauwelijks ruzie, hebben drie superleuke kinderen. Als er íemand een goede relatie had - dacht ik - was zij het wel. Als we samen gingen stappen, ging ze nooit in op avances van bewonderaars. En nu vertelde ze me dit.

Ze had al maanden een affaire

Misschien vond ik het wel het pijnlijkst dat ze Philip, haar minnaar, nooit eerder had genoemd in onze gesprekken. Ik dacht dat wij elkaar altijd alles vertelden. Waarom had ze nooit gezegd dat ze een heel leuke nieuwe collega had? Dat ze gevoelens voor hem had? Dat ze avonden lang zaten te appen en op een gegeven moment met hem afsprak om seks te hebben? Bo vertelde me dat ze al maanden naar Philip ging wanneer het maar kon. Dat ze echt verliefd op hem was geworden, maar absoluut niet bij Marc weg wilde. En dat ze zich enorm schuldig voelde en daarom vaak wakker lag. Ik vond het rot voor haar, wilde graag naar haar luisteren, maar ik dacht ook meteen aan Marc. Hij is een goede vriend van mij en verdient het niet om zo bedrogen te worden.

Last van mijn geweten

Helemaal in de war ging ik die avond naar huis. Nu was ík degene die wakker lag. Want moest Marc dit niet weten? En wat moest ik met dit geheim? Ik wilde mijn vriendin ook niet afvallen. In de dagen erna moest ik steeds aan haar verhaal denken. Ik móest het aan iemand kwijt, maar dat kon niet, dat had ik immers beloofd. Op de een of andere manier deed het me ineens aan de liefde twijfelen, aan relaties en hoe breekbaar alles eigenlijk is. Ik werd er oprecht verdrietig van. Uiteindelijk heb ik het hele verhaal aan een taxichauffeur verteld. Die man zal wel gedacht hebben... Natuurlijk besloot ik om toch te kiezen voor mijn beste vriendin, ik wil haar niet kwijt. En als dit uitkomt, valt haar mooie gezin misschien uit elkaar, dat wil ik niet op mijn geweten hebben.

Vriendin die vreemdgaat

Ik zal haar nooit verraden tegenover Marc, maar moeite kost me dat wel. Als ik zie hoe hij Bo op handen draagt, denk ik: zij verdient hem niet. Aan de andere kant: misschien heeft hij ook wel tien minnaressen! Inmiddels ben ik een beetje aan het idee gewend en ik moet eerlijk toegeven dat ik soms ook smul van haar verhalen. Ze is duidelijk opgelucht dat ze eindelijk met iemand over Philip kan praten en dat doet ze dan ook veelvuldig. Ik snap ook dat het hartstikke spannend is, zo’n nieuwe liefde. Iemand met wie je geen afspraken hoeft te maken over wie de boodschappen doet en wie er kookt. Misschien ben ik ergens wel een tikje jaloers, maar zo’n affaire zou niks voor mij zijn. Ik zou het schuldgevoel en de angst om betrapt te worden niet aankunnen. Bovendien is mijn eigen man veel te leuk. Gelukkig.”