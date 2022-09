Lizette (61) veranderde haar leefstijl toen ze hoorde dat ze diabetes had: “In plaats van 96,5 weeg ik nu 72 kilo”

“Vermoeid, kortademig, extreem zweten... Ik liep al een tijdje rond met klachten toen ik er begin 2019 door een medische controle per toeval achter kwam dat mijn glucosewaarden iets te hoog waren. Ik had diabetes type 2. De praktijkondersteuner van de huisarts wilde me meteen aan de medicatie zetten, maar daar wilde ik niets van weten. Met 96,5 kilo bij een lengte van 1,65 meter was ik veel te zwaar, dus de oorzaak van mijn diabetes was duidelijk. In plaats van de symptomen te bestrijden, pakte ik liever het probleem zelf aan: ik moest afvallen.

Rond mijn veertigste woog ik ongeveer zestig kilo, maar met de jaren werden dat er steeds meer. Ik denk dat ik ieder mogelijk dieet wel heb geprobeerd, maar nooit met blijvend resultaat. Ook nu ging ik weer op eigen houtje aan de slag. Het komt vanzelf wel goed, dacht ik. Er ging ook wel wat gewicht af, maar ik bleef steeds steken op drie of vier kilo. Ik begon steeds op maandagochtend met lijnen en hongerde mezelf dan zo uit dat ik de volgende dag juist alles at wat ik niet mocht. Als je niet oplet kom je voor iedere kilo die je afvalt, twee aan.

Corona

Ik had geen flauw benul hoe ik het moest aanpakken en mijn afvalpogingen raakten in het slop toen ik in maart van 2020 corona kreeg. In de maanden daarna bléven sommige klachten maar doorzeuren: van haaruitval en het verlies van geur en smaak tot een totaal gebrek aan energie. Op mijn dieptepunt, in de herfst van dat jaar, kon ik amper verder lopen dan een rondje om het huis. Mijn benen waren zo slap als elastiek. Toen wist ik: nu moet ik in actie komen, want ik voel me zo ziek omdat ik te zwaar ben en ongezond leef.

Inmiddels besefte ik dat het me in mijn eentje niet zou lukken om gezonder te worden. Ik kwam terecht in de Facebookgroep van Stichting Je Leefstijl als Medicijn. In deze online community stimuleren diabetes type 2-patiënten elkaar om blijvend af te vallen en gezonder te leven, bijvoorbeeld door middel van een koolhydraatarm dieet. Er zitten ook artsen in de groep die hun tips delen. Elke week deel je in de groep je suikerwaarden, gewicht en buikomvang.

Heel veel groente

Nou, dat hielp! Ik wilde natuurlijk niet posten dat ik zwaarder was geworden en ging met alle tips aan de slag. Ik schrapte pasta, brood en aardappelen van het menu en ging heel veel groente eten.* En geen maaltijden uit pakjes en zakjes meer, maar vers gekookt en puur natuur. Verder moest ik vooral een knop omzetten als het om gewoontes gaat: geen Chinees eten of pizza halen in het weekend, de geur van de snackbar weerstaan...

Een frikandel is mijn favoriete snack, dus die eet ik nog weleens. Maar verder houd ik mijn nieuwe levensstijl heel goed vol, omdat ik me zoveel beter voel. Toen mijn lunch nog bestond uit twee boterhammen, stond ik vaak twee uur later met trillende benen in de keuken om iets zoets te pakken. Mijn lijf schreeuwde om suiker en dat had ik al die jaren in stand gehouden. Nu ik nauwelijks nog koolhydraten en zelden tussendoortjes eet, ben ik afgevallen én is mijn bloedsuikerspiegel stabieler.

(Geen) zin in de dag

Gemotiveerd door de online groep ben ik ook begonnen met wandelen en zelfs hardlopen. De sportschool is nooit mijn ding geweest, maar dit vind ik echt leuk. In het begin liep ik enorm te hijgen en puffen. Toen dacht ik weleens: ik stop ermee. Maar iedere keer ging het een beetje beter en kwam ik verder. Inmiddels heb ik meegedaan aan een loop van tien kilometer en over een tijdje - daar moet ik nog flink voor trainen - wil ik een halve marathon doen.

Het is nu anderhalf jaar geleden dat ik met mijn nieuwe leefstijl begon. In plaats van 96,5 kilo geeft de weegschaal nu 72 kilo aan. En mijn buikomvang ging van 112 naar 90 centimeter. Geweldig natuurlijk, maar het belangrijkste doel is ook behaald: mijn suikerwaarden zijn stabiel, rond de 5,5. Ik voel me een ander mens. Vroeger sloeg ik ’s ochtends nog rustig vijf, zes keer op de snoozeknop voordat ik uit bed stapte, omdat ik geen zin had in wéér een dag. Nu word ik voor de wekker wakker, verheug ik me op de dag die voor me ligt en trek ik regelmatig al om half zeven ’s ochtends mijn sportschoenen aan om te gaan hardlopen.

Grootste goed

Nog steeds geef ik elke zaterdag trouw mijn gewicht, buikomvang en suikerwaarden door in de Facebookgroep, dat helpt me om gezonde keuzes te blijven maken. En ik deel mijn verhaal in mijn omgeving. In mijn werk als medisch pedicure kom ik veel diabetici tegen, en op mijn beurt probeer ik nu ook hen te stimuleren om hun leefstijl aan te pakken. Zo is een collega een aantal kilo kwijtgeraakt, waardoor ze haar medicatie deels kon afbouwen. En de praktijkondersteuner, waar ik toch regelmatig mee in de clinch heb gelegen omdat ik medicatie weigerde, wijst nu ook andere patiënten op het belang van een gezonde levensstijl in de strijd tegen diabetes type 2.

Diabetes en corona krijgen heeft me echt laten inzien hoe kwetsbaar we zijn, en dat er veel is wat we zelf kunnen doen om gezond en zonder medicatie oud te worden. Je staat er niet bij stil zolang je geen klachten hebt, maar je gezondheid is écht je grootste goed.”

*Ben je zelf diabetespatiënt? Overleg altijd eerst met je huisarts of behandelend arts voordat je stopt met medicatie of begint met een (koolhydraatarm) dieet.