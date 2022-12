Loes (35) had een stormachtige affaire met haar getrouwde buurman

Loes: “Ik woonde nog maar net in mijn leuke, kleine huisje aan de rand van de stad toen ik hem voor het eerst zag. Ik stond ’s ochtends vroeg in mijn keuken en keek uit het raam terwijl het water voor de thee kookte. Op dat moment kwam er een man op de fiets voorbij die vrolijk en vol overgave aan het zingen was. Zijn verschijning toverde direct een lach op mijn gezicht. Dat was mijn buurman van een paar huizen verderop. Een man met intens blauwe en lieve ogen, een woeste haardos en een mooi gespierd lijf. Een man die zich niet in een hokje liet stoppen, ontdekte ik later. Zo’n creatieve alleskunner; muzikant én klusjesman.

Buurman

De straat waar ik woon is nogal hecht, merkte ik. Iedereen kent elkaar en de straatfeesten en buurtborrels waren niet van de lucht. Het duurde dus niet lang voordat ik Jack leerde kennen, toen een dame aan het begin van de straat haar 50ste verjaardag vierde. Tussen de thee met taart raakten we met elkaar in gesprek. Het voelde meteen vertrouwd. Aan het eind van de avond waren we nog niet uitgepraat. Na afloop liepen we samen de straat door, ieder naar ons eigen huis. ‘Hier woon ik’, zei ik tegen hem, terwijl ik naar mijn voortuin wees. Eindelijk weet deze leuke man ook van mijn bestaan af, dacht ik. En hij weet nu ook waar ik woon. Geen idee waarom die gedachte door me heen ging. Het enige wat ik wist, was dat Jack me blij maakte en mij liet stralen met zijn aanwezigheid.

Twinkelende ogen

O leuk, dacht ik sindsdien telkens als ik Jack op straat tegen het lijf liep. Ik voelde gewoon hoe ik begon te stralen als ik hem zag. Toch duurde het een hele tijd voordat ik me realiseerde dat ik straalverliefd op hem was. Ik wilde ook niet verliefd op hem zijn. Jack was gelukkig getrouwd met een vrouw die zo op het eerste oog perfect bij hem paste. Net zo creatief, muzikaal en veelzijdig als haar man. Bovendien hebben ze samen een puberzoon. Bij Jack en zijn vrouw Alida was het altijd een zoete inval. Regelmatig nodigden ze vrienden en buren uit om mee te eten in de tuin of even een borrel te drinken. Heel bewust probeerde ik op de momenten dat ik daar was ook een praatje met Alida aan te gaan, terwijl ik Jack zo veel mogelijk negeerde. Ik was als de dood dat iemand iets zou merken als ik bij hem in de buurt was. Verschrikkelijk, zo’n verliefdheid waar je niks mee kunt. Ik wilde niet zo’n vrouw zijn die voor de ogen van een andere vrouw zat te lonken naar haar man. Dat dit burencontact zou ontaarden in een verhitte affaire was wel het laatste waarop ik had gerekend.

Nazomeravond in september

Het was een nazomeravond in september toen ik aanbelde bij Jack en Alida. Ik was net terug van een lange vakantie en al die tijd hadden zij zich ontfermd over mijn planten en mijn post. Ik wilde even bij ze aanwaaien om hen te bedanken. Jack deed open. Zijn huid was extra gebruind en zijn ogen intens blauw. Hij glimlachte breed toen hij me voor de deur zag staan. Ik werd direct meegevoerd naar het terras, waarna de wijn op tafel werd gezet. Tegen een uur of 11 ’s avonds vertrok Alida naar boven om te slapen. ‘Ik maak het niet te laat en ga zo naar huis’, riep ik haar na, terwijl ik mijn glas in één teug leegdronk.

Heftige zoenpartij

Maar het gesprek met Jack duurde voort, en zodoende werd mijn glas bijgevuld. En nog eens, en nog eens. Gek genoeg voelde ik me helemaal niet dronken. Ik was me juist erg bewust van de situatie. Hier zat ik, op een warme avond aan de wijn met de man van wie mijn hart altijd sneller ging kloppen. Niet flirterig worden, hield ik mezelf voor. Na het zoveelste glas wijn schoof ik mijn stoel naar achteren en stond op. ‘Tijd om te gaan’, zei ik, en pas op dat moment merkte ik hoe wankel ik op mijn benen stond. Met de grootste concentratie liep ik voor hem uit naar de voordeur. Daarna ging bij mij het licht uit. Alcohol in combinatie met een jetlag zorgden voor een black-out. Ik droomde dat ik heftig stond te zoenen. Maar was het een droom of was het echt gebeurd? Ik had echt geen idee meer toen ik thuis laveloos in mijn bed plofte.

Incident

De volgende ochtend stond Jack voor mijn deur. ‘Kunnen we even praten?’, vroeg hij. Mijn keel voelde gortdroog van spanning. ‘Ik weet niet wat me gisteravond overkwam’, vervolgde Jack. ‘In de 15 jaar dat ik samen met Alida ben, heb ik nog nooit met een andere vrouw gezoend.’ Geschrokken sloeg ik de handen voor mijn mond. ‘Hebben we gezoend?’, vroeg ik. Jack knikte alleen maar. Geen woord hebben we sindsdien over het hele incident gewisseld. Ik kon mezelf wel voor mijn kop slaan dat dit was gebeurd terwijl zijn vrouw nota bene een verdieping hoger lag te slapen.

Onvermijdelijk

Maanden verstreken en ik merkte een subtiele verandering bij Jack. Hij raakte me vaker terloops aan als we stonden te kletsen, we zochten elkaar wekelijks op om even thee te drinken als we op een doordeweekse dag allebei vrij waren en bij het afscheid kreeg ik altijd een innige omhelzing. ‘Jij bent me dierbaar’, zei hij een keer. Dat was precies wat ik voor hem voelde: deze man was me dierbaar geworden. Wat zou ik doen als hij mij zou zoenen? Het was haast onvermijdelijk dat die dag kwam. Hij hield me even liefdevol in zijn armen nadat we samen thee hadden gedronken en weer urenlang hadden gekletst. Heel voorzichtig zoende hij me, en ik merkte aan zijn reactie dat hij verbaasd was dat ik hem terug zoende. Sindsdien nam niet alleen de verliefdheid van mij bezit, maar ook de angst. Wat als iemand in de straat argwaan zou krijgen en er geroddeld zou worden?

Verliefdheid en verdriet

We zagen elkaar wanneer het maar kon en het liefst zo ver mogelijk uit de buurt van onze straat: ergens in een vaag café, ’s ochtends vroeg op het strand of zelfs in een bouwmarkt waar we allebei ‘toevallig’ heengingen en elkaar vluchtig achter een pilaar zoenden. Het was spannend en tegelijkertijd vreselijk. Ik zag niet alleen verliefdheid in de ogen van Jack, maar ook verdriet. Jack vertelde me dat hij vreemdgangers altijd had verafschuwd, en nu deed hij het zelf. En ik, een kind van gescheiden ouders, had vrouwen die in andermans huwelijk zitten te stoken, altijd verachtelijk gevonden. Waar waren we mee bezig? Als ik Alida weleens tegenkwam in de straat, steeg het bloed naar mijn wangen van schaamte. Wat voelde ik me hypocriet als ik een praatje met haar stond te maken!

Huis uit sluipen

Toch werd mijn affaire met Jack alleen maar intenser. Ik ondernam dingen die ik nooit voor mogelijk had gehouden. We vreeën regelmatig in zijn bedrijfsbusje in een afgelegen gebied, of ergens op een stil plekje in de duinen. Ook gingen we weleens op een zaterdagavond naar een andere stad om ergens wat te drinken en te dansen. Daarna fietsten we hand in hand naar mijn huis om eindeloos te vrijen. Na afloop volgde altijd het moeilijkste moment: Jack moest letterlijk mijn huis uit sluipen om in het holst van de nacht bij zijn eigen vrouw in bed te kruipen, die in de veronderstelling was dat hij een leuk avondje uit met vrienden had gehad.

Verscheurde gevoelens

Dit kon zo niet langer doorgaan. De kans dat deze affaire uit zou komen werd te groot en het verdriet dat het teweeg zou brengen voor Alida en hun zoon zou niet te overzien zijn. Daarom besloten we na ruim een halfjaar om er een punt achter te zetten. Jack houdt van zijn vrouw en wil zijn gezin niet kwijt, maar hij heeft het er moeilijk mee om me los te laten. ‘Mag ik je wel af en toe bellen?’, vroeg hij. ‘Ik vind het zo fijn om je stem te horen.’ Jack is de man van wie ik zou willen dat hij de mijne was. Ik hou van zijn lach, zijn warme handen die me eindeloos konden strelen en zijn lieve ogen. ‘Hij zal nooit bij zijn vrouw weggaan’, zeggen vriendinnen. Ik weet dat ze gelijk hebben. Ik wil ook niet dat hij bij zijn vrouw weggaat, want ik weet ook hoe pijnlijk en verdrietig een scheiding is als je samen een kind hebt. Laatst stuurde hij weer een sms’je: ‘Jij blijft en beklijft in mijn hart.’ Ik voel me verscheurd. Wij kunnen niet bij elkaar zijn, maar omdat Jack praktisch op steenworp afstand woont, kan ik nauwelijks om hem heen.”

Wegens privacyredenen zijn alle namen gefingeerd.