Lucinda valt wekelijks een kilo af: “Mijn flubberbuik ben ik liever kwijt dan rijk”

“Een paar maanden geleden viel mijn oog op een luchtig artikeltje. David Beckham vertelde dat zijn vrouw Victoria al 26 jaar lang rijst met kip eet als diner. Een vrouw die zich in societykringen begeeft, kan dus nee zeggen tegen alle verleidingen die op de loer liggen. Dat vond ik gaaf en inspirerend.

Rijst met kip

Als zij het kan, dan kan ik het ook. En ja, nu eet ik ook iedere avond rijst met kip. Ik dacht dat ik een alleseter was en verleidingen niet kon weerstaan, maar dat blijkt mee te vallen: ik at grotendeels uit gewoonte. Nu bak ik met alle liefde chocoladetaarten voor anderen. Het laat mij koud. Wortel, paprika en tomaat heb ik altijd in huis. Die dip ik in een heerlijke zelfgemaakte hummus. Wijn overslaan, vind ik lastiger dan eten laten staan. Ik ben een onvoorstelbare liefhebber en volg nu zelfs een opleiding tot sommelier.

100 kilo

Voorheen nam ik een slok van zo ongeveer alles, nu gun ik mijzelf eens in de drie weken een glas van de allerbeste wijn. Mijn startgewicht was honderd kilo. Ik kon mijzelf redden, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Nu ik gebalanceerd eet én veel meer beweeg, sta ik ’s ochtends vroeger op en barst ik van de energie. Mijn lijf werkt voor mij, omdat ik voor mijn lijf werk. Mijn flubberbuik ben ik liever kwijt dan rijk en ik heb nog altijd een maatje meer, maar inmiddels voel ik mij heel happy in dit lichaam, ongeacht hoe ik eruitzie.”